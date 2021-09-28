جهزي بسكويت الشاي المقرمش سادة أو بالكاكاو وبدون زبدة أو سمنة

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بسكويت الشاي المقرمش ، من أجمل أنواع البسكوت الذي يتم تحضيره هش جدا ومقرمش يمكن تحضيره سادة أو يمكن تقديمه بالشوكولاتة وذلك بإضافة الكاكاو إليه وسوف نقدم النوعين، يعتبر البسكوت من أكثر الأنواع التي يقبل عليها الأطفال، وهو من أجمل أنواع البسكوت الذي يقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وتحضيره في المنزل يتميز بضمان جودته ونظافته للحفاظ علي صحة أولادنا من المواد الحافظة الموجودة في علب البسكوت الجاهز، ومن خلال مكونات بسيطة سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش اللذيذ بالمنزل.مكونات عمل بسكويت الشاي المقرمش
يتكون البسكويت من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:-
- 3 أكواب من الدقيق.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب من الحليب السائل.
- كوب من السكر البودرة.
- ربع كوب زيت.
- 2 ملعقة كاكاو.
- ملعقة كبيرة من اللبن.
يتم تحضير بسكويت الشاي المقرمش بطريقة بسيطة هي كما يلي:-
- نقوم باستخدام طبق متسع ونخلط البيض مع الفانيليا، ثم نضيف السكر ونستمر في الخلط بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حسب الرغبة.
- ثم نضيف الحليب ثم الزيت، ونستمر في خلط المكونات، حتي تختلط مع بعضها البعض تماماً.
- في طبق منفصل يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونقلب المكونات جيداً.
- ثم يضاف خليط الدقيق إلي الخليط السابق، ونعجن المكونات حتي تتكون لدينا عجينة طرية وملساء.
طريقة تشكيل العجينة
يتم تشكيل العجينة كالآتي:-
- يتم تقسيم العجين إلي نصفين للحصول علي بسكوت بالكاكاو، نضيف إلي النصف الأول ملعقتين من الكاكاو ونقلب المكونات مع إضافة ملعقة من الحليب السائل حتي يختلط الكاكاو مع العجين بشكل جيد.
- ثم يتم فرد العجينة علي ورق الزبدة بسمك رقيق قليلاً باستخدام النشابة، ثم يتم تقطيعها باستخدام القطاعات إلي الأشكال التي نرغب بها سواء دوائر أو مربعات.
- نستخدم الشوكة لعمل فتحات في قطع البسكويت.
- ثم يوضع البسكويت في صينية متوسطة الحجم مدهون بمسحة من الزيت أو مبطنة بورق الزبدة.
- تكرر نفس الخطوات السابقة مع النصف الثاني من العجين.
- يدخل البسكويت فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يأخذ اللون الذهبي.
- ثم يقدم بألف هنا وشفا.
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بسكويت الشاي المقرمش ، من أجمل أنواع البسكوت الذي يتم تحضيره هش جدا ومقرمش يمكن تحضيره سادة أو يمكن تقديمه بالشوكولاتة وذلك بإضافة الكاكاو إليه وسوف نقدم النوعين، يعتبر البسكوت من أكثر الأنواع التي يقبل عليها الأطفال، وهو من أجمل أنواع البسكوت الذي يقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وتحضيره في المنزل يتميز بضمان جودته ونظافته للحفاظ علي صحة أولادنا من المواد الحافظة الموجودة في علب البسكوت الجاهز، ومن خلال مكونات بسيطة سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش اللذيذ بالمنزل.مكونات عمل بسكويت الشاي المقرمش
يتكون البسكويت من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:-
- 3 أكواب من الدقيق.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب من الحليب السائل.
- كوب من السكر البودرة.
- ربع كوب زيت.
- 2 ملعقة كاكاو.
- ملعقة كبيرة من اللبن.
يتم تحضير بسكويت الشاي المقرمش بطريقة بسيطة هي كما يلي:-
- نقوم باستخدام طبق متسع ونخلط البيض مع الفانيليا، ثم نضيف السكر ونستمر في الخلط بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حسب الرغبة.
- ثم نضيف الحليب ثم الزيت، ونستمر في خلط المكونات، حتي تختلط مع بعضها البعض تماماً.
- في طبق منفصل يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونقلب المكونات جيداً.
- ثم يضاف خليط الدقيق إلي الخليط السابق، ونعجن المكونات حتي تتكون لدينا عجينة طرية وملساء.
طريقة تشكيل العجينة
يتم تشكيل العجينة كالآتي:-
- يتم تقسيم العجين إلي نصفين للحصول علي بسكوت بالكاكاو، نضيف إلي النصف الأول ملعقتين من الكاكاو ونقلب المكونات مع إضافة ملعقة من الحليب السائل حتي يختلط الكاكاو مع العجين بشكل جيد.
- ثم يتم فرد العجينة علي ورق الزبدة بسمك رقيق قليلاً باستخدام النشابة، ثم يتم تقطيعها باستخدام القطاعات إلي الأشكال التي نرغب بها سواء دوائر أو مربعات.
- نستخدم الشوكة لعمل فتحات في قطع البسكويت.
- ثم يوضع البسكويت في صينية متوسطة الحجم مدهون بمسحة من الزيت أو مبطنة بورق الزبدة.
- تكرر نفس الخطوات السابقة مع النصف الثاني من العجين.
- يدخل البسكويت فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يأخذ اللون الذهبي.
- ثم يقدم بألف هنا وشفا.
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