طريقة عمل كعك جوز الهند اللذيذ بكوب جوز هند في المنزل بكل سهولة

كعك جوز الهند ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كعكجوزالهند.

مكونات كعك جوز الهند

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقتين كبار من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقتين كبار من الزبدة أو السمنة.

بيضة.

رشة فانيليا.

مربي للتزيين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كعك جوز الهند وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كلا من جوز الهند والدقيق والسكر مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة ونمزجها جيدا مع جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بخلط البيضة مع الفانيليا ثم نقوم بإضافة البيض إلي خليط جوز الهند والزبدة.

نستمر في مزج جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بجلب صاج ونضع عليه ورق زبدة ونشكل خليط جوز الهند إلي دوائر متساوية الحجم ونقوم برصهم على الصاج.

ثم نقوم بعمل ثقب في كرات جوز الهند حتي نضع فيها المربي بعدما تتم تسوية الكعك.

بعدما نقوم بعمل الثقوب في الكعك ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونكون قد قمنا بتسخين الفرن من قبل ذلك.

وبعدما يأخذ الكعك اللون الذهبي نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بوضع المربي في الثقوب التي قمنا بعملها حتي تأخذ شكلاً جمالياً.

ويمكننا تزيين الكعك بالشوكولاتة الداكنة أو بالكراميل أو بالشوكولاتة البيضاء.

ويمكننا تغطيتها بالكامل بالشوكولاتة الداكنة أو بالشوكولاتة البيضاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: