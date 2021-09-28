“وداعا لاسمرار البشرة” خلطة سحرية بمكونات طبيعية لتبيض الوجه والبشرة والقضاء على الحبوب والتصبغات بشكل نهائي خلال 15 دقيقة فقط

من أكثر الأشياء التي يعاني منها ملايين السيدات والفتيات من حول العالم دائماً هو مشكلة الاسمرار والبقع الداكنة التي تظهر في البشرة وبالأخص في الوجه، كما أن هذا الاسمرار دائمًا يعرضهم إلى الإحراج والخجل أمام الآخرين أو عند النظر في المرآة، لهذا جميع السيدات والنساء يبحث عن خلطة طبيعية لتفتيح البشرة والجسم والقضاء على البقع الداكنة او الاسمرار، وبالفعل بعد بحث وتجارب عديدة وجدنا لكم أفضل الخلطات الطبيعية الآمنة 100% على البشرة لتفتيح الجسم درجتين من أول مرة.افضل الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة والجسم والوجه
خلطة العسل والنشا والكركم
سنقدم لكم افضل الخلطات الطبيعية بمكونات سهلة وبسيطة في جميع المنازل لتفتيح البشرة والوجه والجسم وتعطى للبشرة ملمس ناعم وجميل، وإليكم مكونات الخلطة وهي:
- 3 معالق من العسل الأبيض.
- 2 معلقة من النشا.
- 2 معلقة من الكركم.
- عصرة ليمون.
- 3 معالق من زيت الزيتون.
- 2 معلقة من الفازلين الطبي.
كما سبق وقد شهدنا فإن مكونات هذه الوصفة جميعها طبيعية وامنة ستعمل على تغذية البشرة و الجسم وسوف تحصل البشرة على التفتيح والتبيض التي تحلم به جميع الفتيات، وإليكم طريقة التحضير وهي:
- أولًا عليك إحضار وعاء متوسط الحجم قومي بإضافة العسل الأبيض.
- ثم اضيفي عليهم القليل من عصرة الليمون و النشا.
- لابد من تقليب المكونات جيدًا بملعقة خشبية.
- الآن اضيفي عليهم الكركم واستمري في التقليب لابد من امتزاج كافة المكونات.
- اضيفي عليهم الفازلين الطبي وزيت الزيتون.
- استمري في خلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتماسك تماماً، وتصبح عجينة اللينة.
الآن سنوضح لكم الطريقة الصحيحة التي تساعدك على تفتيح الجسم و البشرة بشكل لا يصدق من خلال هذا الخليط، وطريقة الاستخدام هي:
- يجب عليكي أولاً تنظيف البشرة والجسم قبل وضع الخليط.
- قومي الآن بتوزيع الخليط على البشرة والأماكن الداكنة.
- لابد من فرد الخليط على البشرة وتوزيعة بشكل دائري لكي يتم إزالة الجلد الميت.
- اتركي الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
- ثم قومي بتنظيف البشرة بالماء الفاتر وتمرير قطع الثلج على البشرة لكي يتم غلق مسام البشرة لكي لا تتراكم الاتربة.
الوسوم
من أكثر الأشياء التي يعاني منها ملايين السيدات والفتيات من حول العالم دائماً هو مشكلة الاسمرار والبقع الداكنة التي تظهر في البشرة وبالأخص في الوجه، كما أن هذا الاسمرار دائمًا يعرضهم إلى الإحراج والخجل أمام الآخرين أو عند النظر في المرآة، لهذا جميع السيدات والنساء يبحث عن خلطة طبيعية لتفتيح البشرة والجسم والقضاء على البقع الداكنة او الاسمرار، وبالفعل بعد بحث وتجارب عديدة وجدنا لكم أفضل الخلطات الطبيعية الآمنة 100% على البشرة لتفتيح الجسم درجتين من أول مرة.افضل الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة والجسم والوجه
خلطة العسل والنشا والكركم
سنقدم لكم افضل الخلطات الطبيعية بمكونات سهلة وبسيطة في جميع المنازل لتفتيح البشرة والوجه والجسم وتعطى للبشرة ملمس ناعم وجميل، وإليكم مكونات الخلطة وهي:
- 3 معالق من العسل الأبيض.
- 2 معلقة من النشا.
- 2 معلقة من الكركم.
- عصرة ليمون.
- 3 معالق من زيت الزيتون.
- 2 معلقة من الفازلين الطبي.
كما سبق وقد شهدنا فإن مكونات هذه الوصفة جميعها طبيعية وامنة ستعمل على تغذية البشرة و الجسم وسوف تحصل البشرة على التفتيح والتبيض التي تحلم به جميع الفتيات، وإليكم طريقة التحضير وهي:
- أولًا عليك إحضار وعاء متوسط الحجم قومي بإضافة العسل الأبيض.
- ثم اضيفي عليهم القليل من عصرة الليمون و النشا.
- لابد من تقليب المكونات جيدًا بملعقة خشبية.
- الآن اضيفي عليهم الكركم واستمري في التقليب لابد من امتزاج كافة المكونات.
- اضيفي عليهم الفازلين الطبي وزيت الزيتون.
- استمري في خلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتماسك تماماً، وتصبح عجينة اللينة.
الآن سنوضح لكم الطريقة الصحيحة التي تساعدك على تفتيح الجسم و البشرة بشكل لا يصدق من خلال هذا الخليط، وطريقة الاستخدام هي:
- يجب عليكي أولاً تنظيف البشرة والجسم قبل وضع الخليط.
- قومي الآن بتوزيع الخليط على البشرة والأماكن الداكنة.
- لابد من فرد الخليط على البشرة وتوزيعة بشكل دائري لكي يتم إزالة الجلد الميت.
- اتركي الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
- ثم قومي بتنظيف البشرة بالماء الفاتر وتمرير قطع الثلج على البشرة لكي يتم غلق مسام البشرة لكي لا تتراكم الاتربة.
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