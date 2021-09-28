لن تتخيل الكنز الذي يتواجد في منزلك ستصدمك فوائد قشور البطاطس للشعر والبشرة لن ترمي قشور البطاطس بعد الآن

البطاطس تمتلك عدد كبير من الفوائد المهمة جدا، والتي دائما نقوم باستخدامها حفاظا على حياتنا اليومية بشكل مستمر فهي الوجبة المفضلة للجميع، ولكننا وجدنا مؤخرا أن قشور البطاطس يمكننا أن نقوم باستخدامها للبشره والشعر والتخلص من جميع المشاكل التي تصيبنا، قشور البطاطس تحمل العديد من الفوائد، لذلك سوف نتحدث اليوم عن تلك الفوائد التي يتم تقديمها قشور البطاطس بشكل طبيعي.فوائد قشور البطاطس
من أكثر الأكلات التي يتناولها الجميع كل يوم هو البطاطس ولكن للأسف كانت الأمهات لا تعلم فوائد قشرة البطاطس لذلك كانت تلقي في سلة المهملات، ولكن بعد الآن لن يحدث ذلك بعد أن تطلعي على فوائد قشرة البطاطس وما تحمله من فيتامينات، والفوائد هي:
- البطاطس في ضمن الخضروات التي تعمل على تنمية بصيلات الشعر، مما يزيد نموه قشور البطاطس
- تعمل ايضا على تنظيف البشرة، عندما نقوم بإضافتها على اي ماسك طبيعي.
- قشر البطاطس يمكن أن تساعد على تنظيم الدورة الدموية في الجسم والشعر بشكل عام.
- قشور البطاطس تحتوي على بعض الفيتامينات التي تساعد على صحة الجسم.
- تعمل أيضا على تخلص الجسم من بعض الأمراض مثل القلق والتوتر.
- قشور البطاطس تضم الفيتامين B وفيتامين C والحديد.
- بشكل كبير تعمل على التخلص من التساقط التي يصيب الشعر.
- من تقضي على الاتساخات التي تتواجد في البشر عندما نقوم باستخدامها وصفة طبيعية.
- كما أنه يساعد على التخلص من الهالات السوداء.
لن تصدقي أنه من خلال قشرة البطاطس سوف تتخلصين تمامًا من قشرة الشعر المزعجة التي يعاني منها ملايين الاشخاص، وسنقدم لكم طريقة قشور البطاطس للقضاء على قشرة الشعر، وهي:
- اولا يجب أن نقوم بوضع قشور البطاطس داخل الخلاط الكهربائى.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع اضافة كمية بسيطة من زيت جوز الهند.
- نبدا بخلط هذه الزيوت جيدا ونقوم باضافه على فروة الرأس مباشرة، ويفضل أن يتم التدليك جيدا.
- وبعد مرور 20 دقيقة نقوم بغسل الشعر بالشامبو لإزالة القشرة.
- قد تكون اختفت تماما من اول استخدام قشر البطاطس.
- و لكن يفضل استخدامها كثيرا فهي تمتلك فوائد عديدة.
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البطاطس تمتلك عدد كبير من الفوائد المهمة جدا، والتي دائما نقوم باستخدامها حفاظا على حياتنا اليومية بشكل مستمر فهي الوجبة المفضلة للجميع، ولكننا وجدنا مؤخرا أن قشور البطاطس يمكننا أن نقوم باستخدامها للبشره والشعر والتخلص من جميع المشاكل التي تصيبنا، قشور البطاطس تحمل العديد من الفوائد، لذلك سوف نتحدث اليوم عن تلك الفوائد التي يتم تقديمها قشور البطاطس بشكل طبيعي.فوائد قشور البطاطس
من أكثر الأكلات التي يتناولها الجميع كل يوم هو البطاطس ولكن للأسف كانت الأمهات لا تعلم فوائد قشرة البطاطس لذلك كانت تلقي في سلة المهملات، ولكن بعد الآن لن يحدث ذلك بعد أن تطلعي على فوائد قشرة البطاطس وما تحمله من فيتامينات، والفوائد هي:
- البطاطس في ضمن الخضروات التي تعمل على تنمية بصيلات الشعر، مما يزيد نموه قشور البطاطس
- تعمل ايضا على تنظيف البشرة، عندما نقوم بإضافتها على اي ماسك طبيعي.
- قشر البطاطس يمكن أن تساعد على تنظيم الدورة الدموية في الجسم والشعر بشكل عام.
- قشور البطاطس تحتوي على بعض الفيتامينات التي تساعد على صحة الجسم.
- تعمل أيضا على تخلص الجسم من بعض الأمراض مثل القلق والتوتر.
- قشور البطاطس تضم الفيتامين B وفيتامين C والحديد.
- بشكل كبير تعمل على التخلص من التساقط التي يصيب الشعر.
- من تقضي على الاتساخات التي تتواجد في البشر عندما نقوم باستخدامها وصفة طبيعية.
- كما أنه يساعد على التخلص من الهالات السوداء.
لن تصدقي أنه من خلال قشرة البطاطس سوف تتخلصين تمامًا من قشرة الشعر المزعجة التي يعاني منها ملايين الاشخاص، وسنقدم لكم طريقة قشور البطاطس للقضاء على قشرة الشعر، وهي:
- اولا يجب أن نقوم بوضع قشور البطاطس داخل الخلاط الكهربائى.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع اضافة كمية بسيطة من زيت جوز الهند.
- نبدا بخلط هذه الزيوت جيدا ونقوم باضافه على فروة الرأس مباشرة، ويفضل أن يتم التدليك جيدا.
- وبعد مرور 20 دقيقة نقوم بغسل الشعر بالشامبو لإزالة القشرة.
- قد تكون اختفت تماما من اول استخدام قشر البطاطس.
- و لكن يفضل استخدامها كثيرا فهي تمتلك فوائد عديدة.
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