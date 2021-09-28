9 طرق تقصي بيهم القوصة ال Curtain لكل اطوال الشعر

القوصة ال Curtain او الستارة اتسمت بالاسم ده لانها بتبقى واخدة شكل تدريجة وبتدي تأثير الستارة ، والستايل ده كان منتشر من ايام الستينات والسبعينات ومستمرة لحد دلوقتي لانها تقريبا من القصات اللي موضتها مش بتبطل ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض بالفيديو طرق قص القوصة ال Curtain لكل اطوال الشعر.
طرق قص القوصة ال Curtain:
القوصة ال Curtian هي زي ما قولنا اللي بتكون مدرجة ، بتتقسم من النص على الجنبين ، وناعمة اكتر من القوصة المستقيمة ، وعادة بتكون اقصر من النص واطول من الجنبين ، مع نهايات ناعمة بتدخل مع باقي الشعر.
3 نصايح لقص القوصة وتصفيفها:
– استخدام فرشة مستديرة كبيرة:
لتصفيف القوصة دي بشكل صح ، استخدمي فرشة كبيرة مستديرة والسيشوار عشان تديها حجم اكبر.
– استخدام سبراي مثبت:
عشان القوصة تثبت معاكي فترة اطول ، استخدمي سبراي مثبت للشعر.
– قص القوصة اكتر من مرة:
عشان تحافظي على شكل القوصة مظبوط على طول ، هتبقي محتاجة تقصي اطرافها وتساويها وتظبطيها بشكل متكرر.
طرق لقص القوصة للشعر القصير:
لو شعرك قصير كاريه ، تقدري تعتمدي على الطرق دي لقص القوصة ، باستخدام الادوات اللازمة الفرشة المستديرة, السيشوار, المكوة, سبراي مثبت.
طرق لقص القوصة للشعر متوسط الطول:
لو شعرك طوله متوسط شوفي معانا في الفيديو طرق لعمل القوصة مع التسريحات المختلفة زي العقدة العلوية, ديل الحصان المنخفض, رفع نص الشعر وتسيبي النص الباقي سايب, ومع الشعر الكيرلي كمان ، وغيرها من التسريحات لاطلالات مختلفة لخروجاتك اليومية.
طرق لقص القوصة للشعر الطويل:
لو شعرك طويل شوفي في الفيديوهات ازاي تعملي تسريحات شعر سهلة وسريعة مع القوصة ال Curtain.
تعالوا نشوف بالصور مجموعة افكار تستوحي منها قصات وتسريحات مع القوصة ال Curtain:
10 تسريحات شعر سهلة تعمليهم لو مستعجلة
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