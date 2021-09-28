9 طرق تقصي بيهم القوصة ال Curtain لكل اطوال الشعر

القوصة ال Curtain او الستارة اتسمت بالاسم ده لانها بتبقى واخدة شكل تدريجة وبتدي تأثير الستارة ، والستايل ده كان منتشر من ايام الستينات والسبعينات ومستمرة لحد دلوقتي لانها تقريبا من القصات اللي موضتها مش بتبطل ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض بالفيديو طرق قص القوصة ال Curtain لكل اطوال الشعر.

طرق قص القوصة ال Curtain:

القوصة ال Curtian هي زي ما قولنا اللي بتكون مدرجة ، بتتقسم من النص على الجنبين ، وناعمة اكتر من القوصة المستقيمة ، وعادة بتكون اقصر من النص واطول من الجنبين ، مع نهايات ناعمة بتدخل مع باقي الشعر.

3 نصايح لقص القوصة وتصفيفها:

– استخدام فرشة مستديرة كبيرة:

لتصفيف القوصة دي بشكل صح ، استخدمي فرشة كبيرة مستديرة والسيشوار عشان تديها حجم اكبر.

– استخدام سبراي مثبت:

عشان القوصة تثبت معاكي فترة اطول ، استخدمي سبراي مثبت للشعر.

– قص القوصة اكتر من مرة:

عشان تحافظي على شكل القوصة مظبوط على طول ، هتبقي محتاجة تقصي اطرافها وتساويها وتظبطيها بشكل متكرر.

طرق لقص القوصة للشعر القصير:

لو شعرك قصير كاريه ، تقدري تعتمدي على الطرق دي لقص القوصة ، باستخدام الادوات اللازمة الفرشة المستديرة, السيشوار, المكوة, سبراي مثبت.

طرق لقص القوصة للشعر متوسط الطول:

لو شعرك طوله متوسط شوفي معانا في الفيديو طرق لعمل القوصة مع التسريحات المختلفة زي العقدة العلوية, ديل الحصان المنخفض, رفع نص الشعر وتسيبي النص الباقي سايب, ومع الشعر الكيرلي كمان ، وغيرها من التسريحات لاطلالات مختلفة لخروجاتك اليومية.

طرق لقص القوصة للشعر الطويل:

لو شعرك طويل شوفي في الفيديوهات ازاي تعملي تسريحات شعر سهلة وسريعة مع القوصة ال Curtain.

تعالوا نشوف بالصور مجموعة افكار تستوحي منها قصات وتسريحات مع القوصة ال Curtain:

10 تسريحات شعر سهلة تعمليهم لو مستعجلة

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