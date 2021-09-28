كريم جل الصبار السحري أقوي كريم لتفتيح منطقة الإبطين وإزالة رائحة العرق

كريم جل الصبار السحري ، هو كريم طبيعي خالي من أي مكونات كيميائية قد تضر البشرة أو تسبب لها أي أثر مثل الاسمرار، فهو كريم مفتح جداً للبشرة، يعطي تنعيم وترطيب قوي للجلد، فهو كريم سهل جداً في تحضيره وغير مكلف من ناحية السعر، بكل سهولة يمكننا عمله في المنزل، وهو مناسب جداً للعرائس قبل الزفاف وبالمداومة عليه يعطي نتيجة جميلة جداً، كما أنه يتميز برائحة جميلة تقضي علي رائحة العرق الكريهة التي تزعج الكثير من الأشخاص، وذلك لاحتوائه علي الزيوت العطرية المركزة، وتعتبر الكريمات الجاهزة أو مزيلات العرق هي من أكثر المستحضرات التي تسبب اسمرار الجلد وذلك نظراً لاحتوائها علي بعض المكونات الكيميائية، ولكن هذا الكريم آمن جداً وطبيعي وهذا الكريم من مميزاته أنه يتم تحضيره بكمية كبيرة تكفي لمدة أسبوع أو حتي الانتهاء من الكمية تمام، ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف علي طريقة عمل كريم جل الصبار السحري للتخلص من رائحة العرق وتفتيح منطقة تحت الإبطين.

مكونات عمل كريم جل الصبار السحري

يتكون الكريم من المكونات الطبيعية التالية وهي كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ربع ملعقة من زيت الجليسرين (يمكن استبداله بثلاث كبسولات من فيتامين e).

قطرات من زيت اللافندر العطري.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم جل الصبار السحري بخطوات سهلة جداً وبسيطة وهي كما يلي:-

في طبق صغير نقوم بإضافة ملعقتين من جل الصبار. ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي الخالي من أي روائح عطرية. نخلط المكونات جيداً حتي تمتزج تماما، ثم نضيف زيت الجليسرين ونخلط مرة أخري. نضيف زيت اللافندر العطري حوالي ثلاث أو أربع قطرات ونقلب الخليط جيدا ًحتي يتحول لخليط كريمي. نصب الكريم في عبوة زجاجية نظيفة وفارغة، ثم نحكم إغلاقه ونحفظه داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم كالآتي:-

ندهن الكريم في منطقة تحت الإبط بحركات دائرية حتي يمتصه الجلد تماماً.

يكرر استخدام الكريم مرتين يومياً صباحاً ومساءً.

يحفظ الكريم في الثلاجة حتي الانتهاء من الكمية.

طريقة عمل ماسك تفتيح لمنطقة تحت الإبطين

لتحضير الماسك بخطوات بسيطة يتبع الآتي:ـ

يتم خلط ملعقتين من الأرز المطحون (دقيق الأرز) مع ملعقة كبيرة من الزبادي، ونقلب المكونات جيداً حتي تمتزج تماماً.

ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو ونقلب المكونات مع بعضها البعض حتي تمتزج تماماً.

يوضع الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ويحفظ داخل الثلاجة لمدة ثلاثة أيام فقط.

ثم يتم استخدامه بوضع طبقة منه تحت الإبطين ويتم دهنها علي الجلد جيداً ويترك الماسك لمدة نصف ساعة.

ثم يتم غسله بالماء الفاتر، يفضل عمل هذا الماسك قبل استخدام كريم جل الصبار المذكور سابقاً للحصول علي نتيجة سريعة وفعالة يتم تطبيق الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

طريقة استخدام جل الصبار للبشرة الجافة

في طبق صغير يتم خلط ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من أي كريم مرطب نفضل استخدامه، ونخلط المكونات ثم نضيف إلي الخليط ملعقة كبيرة من جل الصبار ونقلب المكونات، ثم نفرغ إلي الخليط كبسولة من فيتامينE ونمزج المكونات معا حتي تتجانس تماماً، يوضع الخليط علي وجه نظيف، وندلكه بحركات دائرية ثم يترك لمدة 20 دقيقة، ثم بعد ذلك يتم غسل الوجه يكرر الماسك مرتين في الأسبوع.

وصفة جل الصبار لتكثيف الحواجب والرموش

نستخدم طبق صغير ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من جل الصبار به، ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ونمزج المكونات معاً بشكل جيد ثم نستخدم فرشاة صغيرة في الحجم ونغمزها في الخليط ثم نقوم بدهن الحواجب والرموش بها، يمكن استخدام فرشاة المسكرة نغسها جيداً ونجففها، سهلة في الاستخدام وتوزع الخليط بشكل جيد علي الحواجب والرموش، يكرر استخدام الوصفة يومياً للحصول علي نتيجة فعالة.