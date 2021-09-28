بملعقة نشا اصنعي بنفسك اقوي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة يناسب جميع انواع البشرة

بملعقة نشا اصنعي بنفسك اقوي كريم أساس طبيعي، تبحث جميع الفتيات وبالأخص محبات وضع المكياج بشكل مستمر عن أجود أنواع الفاونديشن، وهذا لأهميته في إعطاء البشرة مظهراً نضراَ وخالياَ من اي عيوب مثل الهالات أو البقع، ولكن على الرغم من وجود مجموعة كبير وعالية الجودة من هذا المستحضر في جميع الأسواق، إلا أن استخدامهم يضر البشرة مع مرور الوقت، وتصبح البشرة شاحبة ويظهر فيها بعض الحبوب والبقع، لذلك من الأفضل تقليل استخدام الأنواع الكيميائية من الفاونديشن، واستبدالها بفاونديشن منزلي، يتم تحضيره من مواد طبيعية لا تضر البشرة ابداً. بملعقة نشا اصنعي بنفسك اقوي كريم أساس طبيعي المكونات ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

أربع قطرات من الجلسرين.

سبع قطرات من ماء الورد.

قطرتان من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال. طريقة التحضير نخلط النشا والخميرة وبودرة الأطفال في طبق مناسب.

نضيف الجلسرين وخل التفاح وماء الورد والزبادي إلى الخليط السابق ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

هذا الفاونديشن مناسب لأصحاب البشرة الفاتحة، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو إلى الخليط حتى نجعله مناسب لأصحاب البشرة الداكنة.

نحفظ الفاونديشن في علبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الإغلاق، ويكون صالح للاستخدام لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. افضل كريم أساسي يومي افضل كريم أساسي يومي المكونات ربع كوب من نشا الذرة.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت.

ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

عشر قطرات من زيت اللافندر.

عشر قطرات من فيتامين e. طريقة التحضير نحضر طبق كبير ونخلط فيه النشا مع الكاكاو الخام والزنجبيل والقرفة والطين.

نضيف الزيت والفيتامين ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

يمكن حذف الكاكاو من المكونات لجعل الفاونديشن مناسب لأصحاب البشرة البيضاء، كما يمكن زيادة كمية الكاكاو لجعل الفاونديشن بلون أغمق.

يجب أن يتم إزالة الفاونديشن قبل الذهاب للنوم، لأن تركه على البشرة أثناء النوم يسد مسمات البشرة ويتسبب في ظهور الحبوب والبقع عليها، كما يجب غسل البشرة وترطيبها بشكل جيد قبل توزيع الفاونديشن على البشرة وهذا للحصول على مكياج ناجح. الوسوم

بملعقة نشا اصنعي بنفسك اقوي كريم أساس طبيعي، تبحث جميع الفتيات وبالأخص محبات وضع المكياج بشكل مستمر عن أجود أنواع الفاونديشن، وهذا لأهميته في إعطاء البشرة مظهراً نضراَ وخالياَ من اي عيوب مثل الهالات أو البقع، ولكن على الرغم من وجود مجموعة كبير وعالية الجودة من هذا المستحضر في جميع الأسواق، إلا أن استخدامهم يضر البشرة مع مرور الوقت، وتصبح البشرة شاحبة ويظهر فيها بعض الحبوب والبقع، لذلك من الأفضل تقليل استخدام الأنواع الكيميائية من الفاونديشن، واستبدالها بفاونديشن منزلي، يتم تحضيره من مواد طبيعية لا تضر البشرة ابداً. بملعقة نشا اصنعي بنفسك اقوي كريم أساس طبيعي المكونات ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

أربع قطرات من الجلسرين.

سبع قطرات من ماء الورد.

قطرتان من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال. طريقة التحضير نخلط النشا والخميرة وبودرة الأطفال في طبق مناسب.

نضيف الجلسرين وخل التفاح وماء الورد والزبادي إلى الخليط السابق ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

هذا الفاونديشن مناسب لأصحاب البشرة الفاتحة، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو إلى الخليط حتى نجعله مناسب لأصحاب البشرة الداكنة.

نحفظ الفاونديشن في علبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الإغلاق، ويكون صالح للاستخدام لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. افضل كريم أساسي يومي افضل كريم أساسي يومي المكونات ربع كوب من نشا الذرة.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت.

ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

عشر قطرات من زيت اللافندر.

عشر قطرات من فيتامين e. طريقة التحضير نحضر طبق كبير ونخلط فيه النشا مع الكاكاو الخام والزنجبيل والقرفة والطين.

نضيف الزيت والفيتامين ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

يمكن حذف الكاكاو من المكونات لجعل الفاونديشن مناسب لأصحاب البشرة البيضاء، كما يمكن زيادة كمية الكاكاو لجعل الفاونديشن بلون أغمق.

يجب أن يتم إزالة الفاونديشن قبل الذهاب للنوم، لأن تركه على البشرة أثناء النوم يسد مسمات البشرة ويتسبب في ظهور الحبوب والبقع عليها، كما يجب غسل البشرة وترطيبها بشكل جيد قبل توزيع الفاونديشن على البشرة وهذا للحصول على مكياج ناجح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة نشا اصنعي بنفسك اقوي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة يناسب جميع انواع البشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.