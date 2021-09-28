مفعول سحري لمعلقة الكركم: لتفتيح الجسم وإزالة الجلد الميت في أقل من ساعة وتحدي2021

يعتبر مفعول سحري لمعلقة الكركم ، مفعول خرافي في التفتيح من اول استخدام للماسك حيث يعد أقوي مبيض للبشرة والجسم كله، ويحتوي الكركم علي مواد قوية جدا ومفيدة للبشرة وفعالة جدا في التفتيح السحري للجسم من غير مواد ضارة بالبشرة، ويمكن عمل كريم الكركم في المنزل بكل سهولة دون تعب ولا تكلفة وبمكونات بسيطة جداً، والان نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا افضل وصفة وهي مفعول سحري لمعلقة الكركم لتفتيح الجسم والبشرة بشكل فوري في اسرع وقت ممكن ونتائج مبهرة وتحدي2021.

مكونات مفعول سحري لمعلقة الكركم لتفتيح الجسم وإزالة الجلد الميت وتفتيح البشرة

سوف نتعرف الان علي المكونات التي يمكن استخدامها لتحضير اقوي ماسك كركم طبيعي يعمل علي التفتيح وإزالة الجلد فوري وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من عصير الليمون.

معلقتين من الكركم.

ربع كوب من الزبادي.

معلقة من العسل.

معلقة من السكر.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير الماسك في المنزل بكل سهولة دون أضرار جانبية وهي كما يلي:-

نقوم باحضار وعاء عميق وندوب العسل والسكر والماء الورد ونخلطهم جيدا. ثم نضيف الكركم مع التقليب المستمر بشكل كبير ليتجانس المكونات مع بعضهم البعض. نضيف الزبادي وعصير الليمون ونخلطهم جيد حتي يصبح خليط كريمي متجانس. ثم نقوم بوضع الخليط داخل الثلاجة لبعض الوقت قبل الاستخدام علي الجسم او البشرة.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة سهلة لكيفية استخدام الماسك والحصول علي افضل نتائج من استعمال الماسك بشكل مناسب وهي كما ياتي:-

نقوم بغسل الجسم والمكان المراد تفتيحه وازالة الجلد الميت من هذا المكان بالماء الدافئ.

نضع طبقة من الماسك ونوزعها بتساوي علي جميع الاطراف وبشكل متناسق ثم ندلك الماسك بشكل دائري.

ثم نترك الماسك لمدة تتراوح من بين ربع ساعة الي نصف ساعة ونغسل البشرة جيدا ثم نجففها بشكل جيد.

ثم نكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع للحصول علي أفضل نتائج لتفتيح في اقل وقت ممكن بفضل الله.

فوائد ماسك الكركم للتفتيح الجسم والبشرة وإزالة الجلد الميت

نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بماسك الكركم الرهيب في التفتيح وتفتيح جميع المناطق بشكل فوري وهي كالتالي:-