اعملي كفتة الأرز المصرية المشطشطة بكل سهولة وانسي أنها تفك منك

كفتة الأرز المصرية تعد من الأكلات المصرية التي تشتهر بين الكثير من دول العالم، لأنها تتميز بجمال طعمها ورائحتها، ويمكن تناولها بدون صلصة، ولكن بعض السيدات لا تنجح في تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المكونات: 500 جرام لحم جملي مفروم ناعم بدون دهن.

300 جرام من الأرز المصري.

كأسان من الأرز متوسط الحبة.

كوب كبير من الطماطم المفرومة.

60 جرام من البقدونس الطازج.

كوب صغير من الشبت الطازج.

150 جرام من حبات البطاطس.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

10 جرام من الفلفل الأسود.

عشرة جرام من البهارات الخاصة باللحم.

رشة من مسحوق الزنجبيل المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة المجففة.

6 جرام من مسحوق حبة البركة.

ثلث ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل.

70 جرام من زيت الذرة.

ربع كأس كبير من زيت الزيتون.

كأس كبير من الصلصة الجاهزة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كمية مناسبة من الماء. طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية ضعي الأرز الغير مصري في وعاء به ماء، ثم اتركيه جانبا لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بغسله وإزالته من الماء، ثم اتركيه يجف تماما. قومي بطحن مقدار الأرز المنقوع جيدا بواسطة المطحنة الكهربائية. اغسلي مقدار الأرز المصري، ثم ضعيه ف وعاء به ماء لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بتصفيته تماما. ضيفي البقدونس، والشبت، والثوم، والبطاطس بعد سلقها، والبصل إلى الأرز المطحون، ثم افرميهم بواسطة الكبة. اسكبي الأرز المصري، واللحم، والبهارات، والملح، والكركم، والزنجبيل، والكمون، والشطة، والهيل، وباقي التوابل فوق الخليط السابق، ثم اخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. قومي بتشكيل عجينة الكفتة على هيئة أصابع صغيرة الحجم، ثم قومي بتحميرها في زيت غزير، ثم اتركيها جانبا. ضعي زيت الذرة في وعاء حراري على النار، ثم ضعي به باقي المكونات، ثم قلبيهم جيدا حتى يتسبك الخليط. بعد ذلك ضعي الكفتة داخل الوعاء لبضع دقائق، حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية الوسوم

كفتة الأرز المصرية تعد من الأكلات المصرية التي تشتهر بين الكثير من دول العالم، لأنها تتميز بجمال طعمها ورائحتها، ويمكن تناولها بدون صلصة، ولكن بعض السيدات لا تنجح في تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المكونات: 500 جرام لحم جملي مفروم ناعم بدون دهن.

300 جرام من الأرز المصري.

كأسان من الأرز متوسط الحبة.

كوب كبير من الطماطم المفرومة.

60 جرام من البقدونس الطازج.

كوب صغير من الشبت الطازج.

150 جرام من حبات البطاطس.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

10 جرام من الفلفل الأسود.

عشرة جرام من البهارات الخاصة باللحم.

رشة من مسحوق الزنجبيل المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة المجففة.

6 جرام من مسحوق حبة البركة.

ثلث ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل.

70 جرام من زيت الذرة.

ربع كأس كبير من زيت الزيتون.

كأس كبير من الصلصة الجاهزة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كمية مناسبة من الماء. طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية ضعي الأرز الغير مصري في وعاء به ماء، ثم اتركيه جانبا لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بغسله وإزالته من الماء، ثم اتركيه يجف تماما. قومي بطحن مقدار الأرز المنقوع جيدا بواسطة المطحنة الكهربائية. اغسلي مقدار الأرز المصري، ثم ضعيه ف وعاء به ماء لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بتصفيته تماما. ضيفي البقدونس، والشبت، والثوم، والبطاطس بعد سلقها، والبصل إلى الأرز المطحون، ثم افرميهم بواسطة الكبة. اسكبي الأرز المصري، واللحم، والبهارات، والملح، والكركم، والزنجبيل، والكمون، والشطة، والهيل، وباقي التوابل فوق الخليط السابق، ثم اخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. قومي بتشكيل عجينة الكفتة على هيئة أصابع صغيرة الحجم، ثم قومي بتحميرها في زيت غزير، ثم اتركيها جانبا. ضعي زيت الذرة في وعاء حراري على النار، ثم ضعي به باقي المكونات، ثم قلبيهم جيدا حتى يتسبك الخليط. بعد ذلك ضعي الكفتة داخل الوعاء لبضع دقائق، حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية

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