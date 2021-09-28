طريقة عمل كريم الليمون والزبادي السحري في المنزل للتفتيح البشرة والمناطق الداكنة

يعتبر كريم الليمون والزبادي ، من أقوي الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وهو كريم طبيعي 100% لأن كل مكوناته طبيعية، سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، من بعد استخدامك هذا الكريم لمدة شهر كامل وسوف تلاحظين الفرق، ومن فوائد الليمون للبشرة يساعد علي التخلص من علامات الشيخوخة لأنه يحتوي علي خصائص مضادة للأكسدة، هذا الكريم مغذي ومفيد جداً للبشرة ويعتبر مرطب قوي للبشرة، يساعد علي تفتيح البشرة ونضارتها وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم، ويعتبر تبيض البشرة واحد من أهم فوائد الزبادي بالليمون، حيث أن المكونين يمتلكان خصائص مبيضة للبشرة، لأن الليمون يحتوي علي فيتامين ج مع حمض اللاكتيك، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم الليمون والزبادي الرهيب في تفتيح البشرة.

مكونات عمل كريم الليمون والزبادي

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم الرهيب وهي كالاتي:-

معلقتين كبار من عصير الليمون.

300 جرام من الزبادي العادي.

معلقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير هذا الكريم الفعال في تفتيح المناطق الداكنة وهي كالاتي:-

قومي أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، وضعي به عصير الليمون والزبادي، واخلطيهم جيداً. ثم ضيفي عليهم ماء الورد، إلي الخليط السابق واستمري في الخلط، حتي الحصول علي قوام متجانس. بعد ذلك احضري علبة نظيفة ومحكمة الغلق، وضعي بها الخليط وضعي في مكان بارد. ثم قومي بدهن وجهك كل ليلة، من هذا الخليط يومياً، واغسلي في الصباح بالماء البارد. بعد ذلك كرري الوصفة يومياً لمدة شهر، للحصول علي أفضل النتائج، وسوف تلاحظين الفرق.

أهم فوائد الليمون والزبادي للبشرة

هناك فوائد جمالية لا تعد وتحصي لهذه المكونات سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-

تجديد خلايا الجلد.

يعالج الترهلات والتجاعيد.

التخلص من الرؤوس السوداء والبثور.

معالجة تشقق الشفتين.

يخلصك من الجلد الميت.

التخلص من حب الشباب.

ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

التخلص من التصبغات والبقع الداكنة.

يحارب البكتيريا وحب الشباب والبثور.

يخلصك من الهالات السوداء حول العين.

طريقة عمل ماسك الليمون والسكر مقشر طبيعي للبشرة

من هنا تعرفي علي خطوات عمل هذه الوصفة الطبيعية للتقشير الوجه وهي كالاتي:-

قومي بإحضار طبق صغير، وضعي به معلقة كبيرة من عصير الليمون، ومعلقة صغيرة من السكر، وامزجيهم جيداً مع بعض. ثم قومي بإضافة معلقة من زيت الزيتون عليهم، واخلطيهم جيداً ثم ابدئي بتوزيعه علي بشرتك، بحركة دائرية مثل المساج. بعد ذلك اتركي الخليط 5 أو 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، كرري الماسك مرتين في الاسبوع، للحصول علي بشرة نظيفة ونقية.

وصفة الليمون والعسل للتجديد البشرة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير الماسك السحري للبشرة وهي كالاتي:-

قومي بوضع بعض نقاط العسل الأبيض، علي نصف قطعة من الليمون.

ثم افركها برفق علي وجهك، وعنقك ويديك لمدة 2 دقائق تقريباً.

بعد ذلك اتركيها علي بشرتك 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة الرائعة، مرة أو مرتين في الاسبوع.

طريقة عمل وصفة الليمون للتفتيح الشفاه

هيا بنا نتعرف من خلال المقالة الأتية علي خطوات عمل هذه الوصفة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق صغير، ونضع به نصف معلقة من عصير الليمون، ونصف معلقة من الجلسرين، ونخلطهم جيداً مع بعض. ثم نضيف عليهم نصف معلقة صغيرة من العسل، ونمزجهم جيداً حتي تتجانس المكونات جيداً. بعد ذلك يوضع الخليط علي شفاه ليلاً، قبل النوم ثم تغسل في الصباح، بالماء البارد. تطبق الوصفة بشكل مستمر عدة أشهر، للحصول علي أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك الليمون والكركم لعلاج التهابات الوجه

من هنا سوف نتعرف علي طريقة عمل هذا الماسك الرهيب وهي كالاتي:-