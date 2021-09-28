طريقة عمل الهريسة الشرقية اللذيذة في المنزل بسهولة مثل المحلات

يمكن أن تكون الهريسة من أشهر وأحلى الأطباق الشعبية في الوطن العربي وخاصة في جمهورية مصر العربية، فالهريسة تعد من الأكلات التاريخية العريقة لدى مصر والوطن العربي، يطلق عليها أيضا اسم البسبوسة ويمكن عملها بعدة طرق مختلفة كالهريسة بالعجوة والهريسة بالمكسرات والهريسة بالقشطة، وتعتبر الهريسة بالقشطة هي أكثرها فائدة لجسم الإنسان من حيث القيمة الغذائية وأيضاً الطعم المميز اللذيذ، ولكنها تحتاج إلى دقه كبيرة في تحضيرها لذلك سنقدم إليكم في هذا المقال أشهى أطباق الهريسة الشرقية اللذيذة بالقشطة، فيجب اتباع الخطوات بعناية من أجل الحصول على هريسة ناعمة تذوب في فم من يأكلها بكل سهولة. مكونات ومقادير الهريسة بالقشطة نبدأ بمكونات القشطة ربع كيلو من القشطة الغنية.

كوب من الحليب المكثف المحلى.

القليل من الفانيليا. مقادير الهريسة 2 كوب من دقيق السميد الخشن.

كوب واحد من السكر.

عدد ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة فانيليا.

باكينغ باودر.

كوب واحد من الزبدة المذابة.

نصف كوب من اللبن.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

نصف كوب من المكسرات المجروشة.

كوب من السيرب الأبيض أو الشربات الأبيض. خطوات عمل الهريسة تحضير الحشوة من القشطة في البداية نحضر خلاطاً كهربائياً ووعاء ضيق ثم نضع فيه كميات القشطة مع الحليب المكثف ومن ثم نخلطهم معاً بشكل جيد باستخدام المضرب الكهربائي.

نتابع الخفق حتى نحصل على خليط متجانس وناعم ومخفوق ومكثف. بعد ذلك نقوم بتحضير الهريسة عند تحضير الهريسة أولا نقوم بخلط كل من دقيق السميد والسكر والباكينغ باودر مع بعضهم بشكل جيد جداً.

ثم نضيف الثلاث بيضات وملعقة الفانيليا ونخلطهم معاً باستخدام مضرب يدوي.

ثم نضيف الزبدة المذابة مع متابعة التقليب باستمرار.

نضيف اللبن بعد ذلك ونتأكد من خلط جميع هذه المكونات بشكل جيد جداً مع بعضهم البعض حتى نحصل على قوام الهريسة المضبوط.

بعد ذلك نقوم بتقسيم عجينة الهريسة إلى شقين.

ونقوم بإحضار صينية الفرن وندهنها بالقليل من الدقيق.

بعدها نوزع النصف الأول من الهريسة الذي قسمناها في الصينية بشكل متساوي.

وبعد ذلك نكبس الهريسة جيدا على الصينية ونتركها لترتاح قليلاً لمدة ساعة على الأقل.

وبعد المدة المحددة نقوم بإدخالها إلى الفرن لبضع دقائق فقط حتى تأخذ لونها الذهبي الزاهي المحمر.

ثم نكرر نفس العملية مع شطر الهريسة الآخر.

ثم نضع عليه الحشوة ونقوم بتطبيقها على النصف الآخر.

ومن ثم نعيد الصينية إلى الفرن لتنضج لمدة من نصف ساعه لأربعين دقيقة تقريباً حتى يصبح لونها أحمر خفيف.

بعدها نقوم بإخراج الصينية من الفرن وبعد تحضير الشربات أو السيرب نسكبه عليها بعد طلوعها من الفرن مباشرة لتشربه بشكل جيد حينها نحصل على ألذ هريسة. الوسوم

يمكن أن تكون الهريسة من أشهر وأحلى الأطباق الشعبية في الوطن العربي وخاصة في جمهورية مصر العربية، فالهريسة تعد من الأكلات التاريخية العريقة لدى مصر والوطن العربي، يطلق عليها أيضا اسم البسبوسة ويمكن عملها بعدة طرق مختلفة كالهريسة بالعجوة والهريسة بالمكسرات والهريسة بالقشطة، وتعتبر الهريسة بالقشطة هي أكثرها فائدة لجسم الإنسان من حيث القيمة الغذائية وأيضاً الطعم المميز اللذيذ، ولكنها تحتاج إلى دقه كبيرة في تحضيرها لذلك سنقدم إليكم في هذا المقال أشهى أطباق الهريسة الشرقية اللذيذة بالقشطة، فيجب اتباع الخطوات بعناية من أجل الحصول على هريسة ناعمة تذوب في فم من يأكلها بكل سهولة. مكونات ومقادير الهريسة بالقشطة نبدأ بمكونات القشطة ربع كيلو من القشطة الغنية.

كوب من الحليب المكثف المحلى.

القليل من الفانيليا. مقادير الهريسة 2 كوب من دقيق السميد الخشن.

كوب واحد من السكر.

عدد ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة فانيليا.

باكينغ باودر.

كوب واحد من الزبدة المذابة.

نصف كوب من اللبن.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

نصف كوب من المكسرات المجروشة.

كوب من السيرب الأبيض أو الشربات الأبيض. خطوات عمل الهريسة تحضير الحشوة من القشطة في البداية نحضر خلاطاً كهربائياً ووعاء ضيق ثم نضع فيه كميات القشطة مع الحليب المكثف ومن ثم نخلطهم معاً بشكل جيد باستخدام المضرب الكهربائي.

نتابع الخفق حتى نحصل على خليط متجانس وناعم ومخفوق ومكثف. بعد ذلك نقوم بتحضير الهريسة عند تحضير الهريسة أولا نقوم بخلط كل من دقيق السميد والسكر والباكينغ باودر مع بعضهم بشكل جيد جداً.

ثم نضيف الثلاث بيضات وملعقة الفانيليا ونخلطهم معاً باستخدام مضرب يدوي.

ثم نضيف الزبدة المذابة مع متابعة التقليب باستمرار.

نضيف اللبن بعد ذلك ونتأكد من خلط جميع هذه المكونات بشكل جيد جداً مع بعضهم البعض حتى نحصل على قوام الهريسة المضبوط.

بعد ذلك نقوم بتقسيم عجينة الهريسة إلى شقين.

ونقوم بإحضار صينية الفرن وندهنها بالقليل من الدقيق.

بعدها نوزع النصف الأول من الهريسة الذي قسمناها في الصينية بشكل متساوي.

وبعد ذلك نكبس الهريسة جيدا على الصينية ونتركها لترتاح قليلاً لمدة ساعة على الأقل.

وبعد المدة المحددة نقوم بإدخالها إلى الفرن لبضع دقائق فقط حتى تأخذ لونها الذهبي الزاهي المحمر.

ثم نكرر نفس العملية مع شطر الهريسة الآخر.

ثم نضع عليه الحشوة ونقوم بتطبيقها على النصف الآخر.

ومن ثم نعيد الصينية إلى الفرن لتنضج لمدة من نصف ساعه لأربعين دقيقة تقريباً حتى يصبح لونها أحمر خفيف.

بعدها نقوم بإخراج الصينية من الفرن وبعد تحضير الشربات أو السيرب نسكبه عليها بعد طلوعها من الفرن مباشرة لتشربه بشكل جيد حينها نحصل على ألذ هريسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الهريسة الشرقية اللذيذة في المنزل بسهولة مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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