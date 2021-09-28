تعد أكلة الكبسة السعودية من الأكلات المشهورة في المملكة العربية السعودية والتي يحرص الكثير على تقديمها في المناسبات المختلفة، وتتميز الكبسة بطعمها الجميل وشكلها الجميل، وتعتبر أكلة الكبسة من الأكلات المشهورة بالسعودية والتي يتميز بها السعودين وحتى تحصل على هذا المذاق الجميل عليك اتباع طريقة عمل الكبسة السعودية للوصول إلي نفس الطعم الموجود بالمطاعم السعودية. المقادير: أرز بسمتي حسب الكمية المطلوبة.

كيلو لحم أو دجاجه مقطع إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة+ ليمون مجفف. حبهان. ورق لورا.

ملعقة صغيرة قرنفل. +مكعب مرقة دجاج . 3+. 2 بصلة+ عدد من فصوص الثوم+ قليل من الفلفل الحار+ قليل من الطماطم.

زيت ذرة+ ملح وفلفل أسود. طريقة عمل الكبسة السعودية: نقوم بإحضار إناء فارغ والقيام بوضع به قليل من الزيت أو قطعه من السمن ونتركه إلى أن يسخن. بعد أن يسخن الزيت أو قطعة السمنة نقوم بوضع قطع الفراخ أو الدجاج عليها ثم نقوم بالتقليب جيدا حتي أن يصل إلي اللون البرونزي. بعد التقليب وبعد أن يكون وضع اللحم أو الدجاج باللون البرونزي نقوم بوضع قليل من البصل المبشور وقليل من الثوم والطماطم وبعض الخضار ممكن أن يضاف قطع من البطاطا ومن الممكن أضافه قطع من البطاطس ومن الممكن إضافة قطع من الكوسة. نضع ورق اللورا والحبهان، والقرفة والقرنفل ومكعب مرق الدجاج . تقلب كل الموجود جيدا على النار حتى يخرج رائحة البهارات الجميلة. بعد وضعهم علي النار لمده عشرة دقائق نقوم بإضافة الشور به وننتظر إلي أن يكون اللحم نصف مستوي حتي نضمن أن لا يكون اللحم بطريقه مستوية بطريقه أكثر من اللازم . ثم نقوم بإضافة معلقة كبيرة ملح أو ما يناسب الأكل مع مراعاة ما يناسب صحتنا. نقوم بعد ذلك بإضافة أرز بسمتي بعد غسله ونقعه قليلا بالماء ثم نقوم بإضافته مع إضافة بعض البهرات من الكمون والكسبرة والشطه الخضراء والكركم ثم نقوم بتهدئة النار قليلا ونتركهم جميعا علي النار ونقوم بتهدئة النار قليلا وننتظر نصف ساعه بعدها بعد أن يستوي الأكل نقوم بتقديم الأكل ثم نقوم بغرف الكبسة في طبق ونقوم بتقديمها وبالهناء والشفاء. المقادير:طريقة عمل الكبسة السعودية: الوسوم

تعد أكلة الكبسة السعودية من الأكلات المشهورة في المملكة العربية السعودية والتي يحرص الكثير على تقديمها في المناسبات المختلفة، وتتميز الكبسة بطعمها الجميل وشكلها الجميل، وتعتبر أكلة الكبسة من الأكلات المشهورة بالسعودية والتي يتميز بها السعودين وحتى تحصل على هذا المذاق الجميل عليك اتباع طريقة عمل الكبسة السعودية للوصول إلي نفس الطعم الموجود بالمطاعم السعودية. المقادير: أرز بسمتي حسب الكمية المطلوبة.

كيلو لحم أو دجاجه مقطع إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة+ ليمون مجفف. حبهان. ورق لورا.

ملعقة صغيرة قرنفل. +مكعب مرقة دجاج . 3+. 2 بصلة+ عدد من فصوص الثوم+ قليل من الفلفل الحار+ قليل من الطماطم.

زيت ذرة+ ملح وفلفل أسود. طريقة عمل الكبسة السعودية: نقوم بإحضار إناء فارغ والقيام بوضع به قليل من الزيت أو قطعه من السمن ونتركه إلى أن يسخن. بعد أن يسخن الزيت أو قطعة السمنة نقوم بوضع قطع الفراخ أو الدجاج عليها ثم نقوم بالتقليب جيدا حتي أن يصل إلي اللون البرونزي. بعد التقليب وبعد أن يكون وضع اللحم أو الدجاج باللون البرونزي نقوم بوضع قليل من البصل المبشور وقليل من الثوم والطماطم وبعض الخضار ممكن أن يضاف قطع من البطاطا ومن الممكن أضافه قطع من البطاطس ومن الممكن إضافة قطع من الكوسة. نضع ورق اللورا والحبهان، والقرفة والقرنفل ومكعب مرق الدجاج . تقلب كل الموجود جيدا على النار حتى يخرج رائحة البهارات الجميلة. بعد وضعهم علي النار لمده عشرة دقائق نقوم بإضافة الشور به وننتظر إلي أن يكون اللحم نصف مستوي حتي نضمن أن لا يكون اللحم بطريقه مستوية بطريقه أكثر من اللازم . ثم نقوم بإضافة معلقة كبيرة ملح أو ما يناسب الأكل مع مراعاة ما يناسب صحتنا. نقوم بعد ذلك بإضافة أرز بسمتي بعد غسله ونقعه قليلا بالماء ثم نقوم بإضافته مع إضافة بعض البهرات من الكمون والكسبرة والشطه الخضراء والكركم ثم نقوم بتهدئة النار قليلا ونتركهم جميعا علي النار ونقوم بتهدئة النار قليلا وننتظر نصف ساعه بعدها بعد أن يستوي الأكل نقوم بتقديم الأكل ثم نقوم بغرف الكبسة في طبق ونقوم بتقديمها وبالهناء والشفاء. المقادير:طريقة عمل الكبسة السعودية:

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