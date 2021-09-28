طريقة عمل بسكويت المقلاة بمكونات بسيطة لذيذ ومميز وسهل التحضير

بسكويت المقلاة ، من المعجنات والحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، بالإضافة إلى أنه سهل التحضير، ومكوناته بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، ولا يتطلب فرن أيضاً، ولا سيما كافة أنواع البسكويت فهو ينال إعجاب الجميع، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإضفاء البهجة والسعادة في المنزل، بدلاً من الطريقة التقليدية، كما يمكنكم تجربة بسكويت السابليه وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت المقلاة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات بسكويت المقلاة

يتكون بسكويت المقلاة من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 بيضات.

60 جم سكر.

180 جم دقيق قمح.

5 جم بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من بشر قشر الليمون.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للتزيين

مربى البرتقال أو صوص التوت (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل مربى البرتقال في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

جوز هند مبشور.

صوص شوكولاتة داكنة.

كرز مسكر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسكويت المقلاة بخطوات سهلة وبسيطة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه البيض والفانيليا والملح وبشر قشر الليمون والسكر، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر زجاجة مياه فارغة، ثم نسكب فيها الخليط، ثم نقوم بعمل ثقب في غطاء الزجاجة، ثم نغلق الزجاجة جيداً.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار هادئة ونتركها تسخن، ثم نقوم بقلب الزجاجة والضغط عليها لتشكيل حباب البسكويت في المقلاة، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تظهر فقاعات في العجين.

ثم نقلبها على الجهة الأخرى ونتركها حتى تكتسب لوناً ذهبياً، ثم نرفع حبات البسكويت من المقلاة.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

بعد ذلك نحضر مربى البرتقال، ثم ندهن حبة بسكويت بالمربى، ثم نلصق بها واحدة أخرى، ثم ندهنهم بالمربى من جميع الجهات، ثم نغمس حبة البسكويت في الجوز الهند.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نزين حبات البسكويت بصوص الشوكولاتة الداكنة والكرز المسكر.

بعد ذلك نقدم البسكويت في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص التوت

المقادير

مقادير الصوص

200 جم توت أحمر مجمد.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة ونصف من النشا.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير