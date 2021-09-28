بملعقة من النشا اصنعي كريم الأساس لتوحيد لون البشرة والتخلص من التجاعيد

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كريم الأساس ، يعتبر من الكريمات التي يفضلها الكثير من الفتيات والسيدات حيث أنه يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة وتوحيد لون البشرة، ويعمل على إخفاء عيوب الوجه، ويمكن عمله لجميع أنواع البشرة، ويعتبر من الكريمات التي لا تستغني عنها أي من الفتيات والسيدات للحفاظ على جمالهن، وهذا الكريم يتكون من مكونات طبيعية لا تؤثر على البشرة لأنه لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة ولكن بعد الرجوع الي المنزل يجب إزالة هذا الكريم، ويمكن عمل هذا الكريم بمكونات مختلفة جداً، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم أساس طبيعي للبشرة في المنزل خطوة بخطوة.مكونات عمل كريم أساس طبيعي
يتكون كريم الأساس السحري من بعض المكونات التي تعمل على توحيد لون البشرة وهي كالآتي:-
- ربع كوب من النشا.
- رشة صغيرة من جوزة الطيب.
- ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ١٠ قطرات من فيتامين اي.
- ٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ١٢ قطرة من زيت اللافندر.
- ملعقة صغيرة من طين البنتونيت.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأساس السحري لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-
- تحضير طبق بلاستيك ونضع به كل من النشا وجوزة الطيب والزنجبيل والقرفة ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشب.
- نضيف بعد ذلك الفيتامين والكاكاو وزيت اللافندر وطين البنتونيت ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي.
- نقوم بتجربة جزء من الكريم على البشرة لمعرفة الحصول الي اللون المرغوب فيه.
- نحفظ الكريم الناتج عن الاستعمال في وعاء صغير ومحكم الغطاء الى حين الاستخدام.
- نستخدم إسفنجة طبية أو فرشاة مكياج لحين الاستخدام في دهن الكريم على البشرة.
- نزيل المكياج من البشرة قبل الذهاب الي النوم حتي ولو مصنوع من مواد طبيعية حتى تصبح البشرة نظيفة وصافية.
ملحوظة عند عمل الكريم
يجب عدم استخدام إناء معدني عند التحضير حتي لا تتفاعل طين البنتونيت مع الإناء ويصبح ضار على البشرة، ويجب غسل الوجه قبل النوم حتى تصبح البشرة نظيفة وصافية، وتغسل الوجه جيداً قبل استخدام الكريم.كيفية استخدام الكريم
هناك بعض الخطوات لوضع الكريم وهي كالآتي:-
- نقوم أولاً بغسل الوجه بالماء والصابون وتغسل اليدين جيداً.
- نضع كريم مرطب مناسب للبشرة ونتركه قليلاً على البشرة.
- نضع الكريم على البشرة باستخدام فرشاة أو أسفنجة ونوزعه على البشرة.
- ننتظر إلي أن يتشرب البشرة الكريم ثم نضع البودرة بلطف باستخدام فرشاة مناسبة.
الوسوم
كريم الأساس ، يعتبر من الكريمات التي يفضلها الكثير من الفتيات والسيدات حيث أنه يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة وتوحيد لون البشرة، ويعمل على إخفاء عيوب الوجه، ويمكن عمله لجميع أنواع البشرة، ويعتبر من الكريمات التي لا تستغني عنها أي من الفتيات والسيدات للحفاظ على جمالهن، وهذا الكريم يتكون من مكونات طبيعية لا تؤثر على البشرة لأنه لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة ولكن بعد الرجوع الي المنزل يجب إزالة هذا الكريم، ويمكن عمل هذا الكريم بمكونات مختلفة جداً، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم أساس طبيعي للبشرة في المنزل خطوة بخطوة.مكونات عمل كريم أساس طبيعي
يتكون كريم الأساس السحري من بعض المكونات التي تعمل على توحيد لون البشرة وهي كالآتي:-
- ربع كوب من النشا.
- رشة صغيرة من جوزة الطيب.
- ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ١٠ قطرات من فيتامين اي.
- ٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ١٢ قطرة من زيت اللافندر.
- ملعقة صغيرة من طين البنتونيت.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأساس السحري لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-
- تحضير طبق بلاستيك ونضع به كل من النشا وجوزة الطيب والزنجبيل والقرفة ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشب.
- نضيف بعد ذلك الفيتامين والكاكاو وزيت اللافندر وطين البنتونيت ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي.
- نقوم بتجربة جزء من الكريم على البشرة لمعرفة الحصول الي اللون المرغوب فيه.
- نحفظ الكريم الناتج عن الاستعمال في وعاء صغير ومحكم الغطاء الى حين الاستخدام.
- نستخدم إسفنجة طبية أو فرشاة مكياج لحين الاستخدام في دهن الكريم على البشرة.
- نزيل المكياج من البشرة قبل الذهاب الي النوم حتي ولو مصنوع من مواد طبيعية حتى تصبح البشرة نظيفة وصافية.
ملحوظة عند عمل الكريم
يجب عدم استخدام إناء معدني عند التحضير حتي لا تتفاعل طين البنتونيت مع الإناء ويصبح ضار على البشرة، ويجب غسل الوجه قبل النوم حتى تصبح البشرة نظيفة وصافية، وتغسل الوجه جيداً قبل استخدام الكريم.كيفية استخدام الكريم
هناك بعض الخطوات لوضع الكريم وهي كالآتي:-
- نقوم أولاً بغسل الوجه بالماء والصابون وتغسل اليدين جيداً.
- نضع كريم مرطب مناسب للبشرة ونتركه قليلاً على البشرة.
- نضع الكريم على البشرة باستخدام فرشاة أو أسفنجة ونوزعه على البشرة.
- ننتظر إلي أن يتشرب البشرة الكريم ثم نضع البودرة بلطف باستخدام فرشاة مناسبة.
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