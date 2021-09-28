طريقة تفتيح وتبييض البشرة بالليمون وزيت الزيتون في 10 دقائق

طريقة تفتيح البشرة بالليمون وزيت الزيتون، من أكثر الأمور التي تهتم بها الكثير من الفتيات هي تفتيح البشرة بشكل آمن بدون حدوث أي آثار سلبية وذلك عن طريق استخدام بعض المواد الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة، وبالتالي عند استخدام الليمون وزيت الزيتون يساعد بشكل فعال على تفتيح وتبييض البشرة والتخلص من اسمرار الموجود على الوجه بجانب التخلص من البقع والحبوب التي تظهر على البشرة، لهذا سوف نعرف بشكل تفصيلي من خلال مقال اليوم على طريقة تفتيح البشرة بالليمون وزيت الزيتون بالخطوات.

يتم تجهيز ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من عصير الليمون وتخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا. ثم يتم وضعها على البشرة ويتم تدليكها لمدة دقيقتين على الأقل ثم اتركي الماسك على البشرة لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك اشطفي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد. يتم تكرارها ثلاث مرات أسبوعين للحصول على أفضل النتائج.

الليمون يساعد بشكل فعال على تفتيح البشرة خاصة أنه يحتوي على بعض الأحماض التي تساعد في تبييض البشرة بشكل فعال والذي يساعد على إنتاج مادة الميلانين التي تجعل البشرة ذات لون فاتح، بالإضافة إلى أنها تساعد على التخلص من التصبغات والبقع الداكنة الموجودة فيه ولكن لا ينبغي استخدام الليمون على البشرة التي يوجد فيها حبوب أو جروح حتى لا تلتهب.

يعمل زيت الزيتون على تفتيح البشرة بشكل آمن بجانب أنه يحافظ عليها من الأشعة الفوق البنفسجية التي تتسبب في التأثير على لون البشرة لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية ويحافظ على الخلايا من التلف، بجانب أنه يحتوي على بعض الدهون الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وتحميها من أشعة الشمس الضارة.

يتم تجهيز ملعقة من زيت الزيتون و نفس المقدار من عصير الليمون وإضافة صفار البيض وتخلط المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها على البشرة تترك على الأقل لمدة 30 دقيقة أو حتي تجف تماما ثم تشطف بالماء ويتم تكراراها مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يتم خلط ملعقة من القهوة مع ملعقة من زيت الزيتون ثم اضافة نصف ملعقة من السكر وتخلط المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها على البشرة لمدة 25 دقيقة وتشطف بالماء.