اصنعي كريم الخيار وزيت الزيتون لتفتيح البشرة بطريقة سريعة جداً

كريم الخيار وزيت الزيتون ، من الكريمات التي تحمل العديد من المميزات التي تمنح البشرة جمال طبيعي، وتجعلها نضرة ومشرقة ومن أهم مميزات الكريم أنه قوي جداً في ترطيب البشرة، فالترطيب المستمر للبشرة يحميها من ظهور التجاعيد ويحميها من الجفاف وخاصة في فصل الشتاء، ويحتوي الكريم علي مكونات طبيعية جداً منها ما يعمل علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ومنها ما يساعد في ترطيبها، فهو يحمل العديد من الخصائص التي تجعل البشرة مشرقة وبيضاء، ويستخدم الكريم بشكل يومي قبل النوم، ونستطيع عمله من خلال مكونات بسيطة أغلبها متوفر بالمنزل، ولا تكلفنا الكثير من المال فهي بسيطة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الخيار وزيت الزيتون من أقوي الكريمات المفتحة للبشرة ومرطبة بشكل كبير جداً للجلد.

مكونات عمل كريم الخيار وزيت الزيتون

يدخل في تحضير الكريم مجموعة من المكونات الطبيعية هي كما يلي:-

نصف حبة كبيرة من الخيار.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.

كوب من الماء (تم غليه مسبقاً).

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كريم الخيار وزيت الزيتون باتباع الآتي:-

نستخدم الخلاط الكهربائي لخلط نصف حبة الخيار مع كوب من الماء، ثم نخلط حتي يصبح الخليط ناعم جداً. نعمل على تصفية الخليط باستخدام مصفى، ثم نستخدم الماء المصفى فقط. نضيف إليه ملعقتين من النشا ونقلب المكونات حتي يذوب النشا تماماً، ثم نرفع الخليط علي نار هادئة مع التقليب باستمرار. نترك الخليط علي النار حتي يصبح قوامه ثقيل، نتركه حوالي مدة أربع دقائق، ثم نطفئ النار. نترك الخليط لكي يهدئ قليلاً، ثم نضيف إليه ملعقة من زيت الزيتون ونقلب. ثم نضيف إليه زيت جوز الهند ونقلب المكونات، حتي يصبح خليط الكريم متجانس. يصب في عبوة زجاجية فارغة ونظيفة ويحكم إغلاقه جيداً ويحفظ داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام

يتم وضع الكريم علي الوجه والرقبة باتباع الآتي:-