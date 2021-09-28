الأسرار التي سوف تذهلك في تحضير البطاطس المحمرة سوف يجعل البطاطس هشه ومقرمشة

سر من الأسرار التي سوف تذهلك في تحضير البطاطس المحمرة من مكون معجزة سوف يجعل البطاطس هشه ومقرمشة، تعتبر البطاطس المحمرة من الوجبات التي يفضلها الجميع التي يتمتع بها الأطفال والكبار في السن أيضا، ولأنها من الوجبات المميزة عند جميع أفراد الأسرة وخصوصا إذا كانت مقرمشة وطرية من الداخل فت معظم الأمهات تلجا إلي البحث المستمر عن أنواع بطاطس جيدة حتي تعطي النتيجة التي يحبها الجميع وتكون مثل ما نتناولها في المطاعم بضبط، وتعتبر هذه الوصفة علي الرغم من سهولتها إلي أن هناك الكثير من السيدات التي تجد صعوبة في تحضير البطاطس المحمرة مثل المطاعم، وسوف نتأول الآن اهم المكونات التي تساعد في تحضير هذه الوجبة المميزة بشكل سريع وفعال.

طريقة قلي البطاطس المقرمشة:

سوف نتناول الآن الطريقة المميزة التي سوف تجعل البطاطس محمرة ومقرمشة ولذيذة جدا ولان البطاطس المحمرة من اهم الوجبات في البيوت الربية وخاصة المصرية فهناك الكثير الذي يبحث عن طريقة سهله تجعل البطاطس المحمرة مثل البطاطس التي تتناولها في المطاعم ولتحضير هذا الطبق سوف نحتاج إلي عدد من المكونات سوف نتناولها الآن.

اهم المكونات التي قد نحتاجها في تحضير هذه الوصفة هي:

عدد ثلاث ثمرات من البطاطس الكبيرة.

نشاء ودقيق.

كمية ليست كبيرة من البقسماط.

ملح وفلفل.

كمية من الزيت حوالي ملعقتين.

بيكربونات صوديوم.

طريقة التحضير للبطاطس المحمرة: