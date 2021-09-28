طريقة عمل الخبز التركي بالجبن للذيذ جداً وخفيف للإفطار حضري في المنزل بكل سهولة

يتميز الخبز التركي بالجبن ، بمذاقه الشهي بالقيم الغذائية العالية لمكوناته، كما أنه سهل التحضير لا يحتاج إلي وقت طويل للحضيرة، فهو خبز شهي وهش وللذيذ ومغذي جداً للأطفال، ويمكنك تناوله في الصباح كوجبة إفطار بجانب الشاي أو الحليب، ومن أهم ما يميز السفرة هو الخبز، لأنه يعد من أهم الأطعمة الأساسية لأنه يعتبر أساس كل سفرة طعام، وهو من أهم الأشياء التي يجب أن تكون دائماً بجانب باقي الأكلات، فهو يستخدم في الأكل والحشو، ويمكنك تحضير كوجبة إفطار للأطفال عند الذهاب إلي المدرسة أو الرحلات، وهناك أكثر من نوع للخبز، هو خبز مصنوع من مزيج متجانس من الدقيق والخميرة والسكر والماء ويشتهر بكونه عنصراً أساسياً في المطبخ التركي، وغالباً ما يقدم في الإفطار والغداء والعشاء ويوصي بتناوله مع مغموسات مختلفة وهو أيضاً جزء مهم مع جميع الأكلات، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الخبر التركي بالجبن بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل الخبز التركي بالجبن

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير تحضير هذا النوع من الخبز وهي كالاتي:-

3 أكواب من السميد الناعم.

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

3 أكواب من الماء الساخن.

معلقة كبيرة من خميرة الخبز.

معلقة كبيرة من السكر.

مقدار معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة صغيرة من الملح.

4 قطع جبن مثلث.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الخبز التركي اللذيذ بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار بولة عميقة، ثم نضع فيها الدقيق مع الماء الساخن، ونقلبهم جيداً حتي يتشرب الدقيق الماء جيداً. ثم بعد ذلك نضيف عليهم دقيق السميد، و خميرة الخبز والسكر والزبدة والملح، ونخلطهم جيداً حتي تتكون لدينا عجينة طرية وملساء. ثم نتركها جانباً لمدة 30 دقيقة، حتي تتخمر ويتضاعف حجمها، بعد ذلك نقوم بتقسيمها إلي 9 كويرات متوسطة الحجم. بعد ذلك نتركهم لمدة 5 دقائق لترتاح العجينة، ثم نقوم بتشكيلهم علي شكل أصابع، ويحشي بالجبن المثلث، ويوضع في صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ونتركهم يتخمر مرة ثانية. ثم ندخلهم فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 250 مئوية، حتي ينضج جيداً ويأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد قليلاً، ثم يقدم بالصحة والعافية.

طريقة عمل الخبر المصري البلدي في المنزل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات بسيطة جداً لعمل هذا النوع من الخبز وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة عميقة، ونضع به نصف كيلو من دقيق القمح، مع 2 معلقة خميرة بيرة ورشة من الملح، ويتم عجنهم جيداً بالماء، حتي نحصل علي عجينة طرية وملساء.

ثم تترك العجينة جانباً لتتخمر ويتضاعف حجمها، ثم تقطع إلي قطع متساوية ومستديرة، وتترك حتي ترتاح قليلاً، وتفرد بعد ذلك باستخدام اليد.

ثم توضع علي صاجة، وندخلها فرن مسخن مسبقاً حتي ينضج ويأخذ الون الذهبي، ثم يخرج من الفرن ويقدم بالهناء والشفاء، مع العسل أو الجبن.

أهم النصائح لضمان نجاح وصفة الخبز

من هنا تعرفي علي النصائح المهمة لنجاح الخبز وهي كالاتي:-