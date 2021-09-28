عمل الطعمية المصرية على أصولها أسهل طريقة لعمل عجينة الفلافل في البيت زي المطاعم، تعتبر الطعمية المصرية المعروفة فى أنحاء الجمهورية بالفلافل الوجبة الرئيسية لجموع الشعب المصرى فى كل مكان حيث لا غنى عنها على مائدة الإفطار، وتعتبر الطعمية من المواد التى تحتوى على معظم المواد الغذائية مثل البقوليات والدهون والأملاح والخضروات وطريقة عمل الطعمية المصرية فى البيت أفضل بكثير من طريقة عملها فى المطاعم وذلك لضمان المواد الداخلة فى عمل الفلافل وخصوصا الزيت، حيث أن الزيت المستخدم فى المطاعم غير مضمون أما الزيت الذى يستخدم فى المنزل زيت نظيف وجيد ونحن فى هذا المقال سوف نستعرض معكم طريقة عمل الطعمية المصرية فى البيت فتابعونا.

نصف كيلو جرام من الفول المقشر.

كمية مناسبة من الماء لنقع الفول بها.

حزمة من الكرات المصري الأخضر.

حزمة من نبات الشبت.

3 ملاعق كبيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

حزمة من البقدونس.

بيضتان.

حبتان من البصل متوسط الحجم وقطع إلى قطع صغيرة.

رشة من الفلفل والملح حسب الرغبة.

القليل من الشطة والقليل جدا.

نحضر وعاء ونضع به الفول المقشر ونضع به كمية مناسبة من الماء ويتم نقع الفول طوال الليل. نقوم فى الصباح بتصفية الفول من الماء تركه جانبا وتجهيز باقى المكونات. ثم نقوم بتقطيع الكرات والكزبرة والشبت والبقدونس ويتم وضعهما على الفول فى وعاء عميق ونقوم بعملية الخلط جيدا حتى تختلط جميع المكونات. نحضر المفرمة اليدوية أو محضرة الطعام ونضع بها الفول مع المكونات الأخرى ونقوم بعملية الفرم ويكون ذلك بوضع وعاء تحت المفرمة اليدوية. بعد الانتهاء من فرم جميع المكونات نعيد عملية الفرم مرة أخرى باستخدام وجه المفرمة ذو الثقوب الضيقة. ونكرر الفرم إلى أن تصبح العجينة ناعمة.

عمل الطعمية المصرية على أصولها المكوناتطريقة عمل الطعمية المصرية المقرمشة

نأخذ العجينة ويتم تتبيلها بالمحل والفلفل والشطة وتحفظ فى الثلاجة لمدة 3 ساعات إذا لم يكن استخدامها حينها أما لو أنها ستستخدم فى ذات الوقت نقوم بالآتى :

نقوم بخفق بيضتان وبذور الكزبرة وكربونات الصوديوم ويتم إضافتهم للعجينة. يتم العجن جيدا حتى تختلط الكزبرة والكربونات بالعجينة تماما وتترك لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به كمية مناسبة من الزيت بشرط أن يكون الوعاء عميق. بعد أن يسخن الزيت نقوم بأخذ قطعة من العجينة وعملها على شكل كرة ثم الضغط عليها براحة اليد فتصبح على شكل دائرى ثم نقوم بإسقاطها فى الزيت الساخن. نقلب الطعمية على الجانبين حتى يتم التحمير جيدا وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا. يتم تقديم الطعمية المصرية مع المخلل الباذنجان.

فوائد تناول الطعمية (الفلافل)

هناك فوائد عديدة تعود على الجسم عند تناول الطعمية حيث إن الفلافل مصدر قوي للبروتين الذي يحتاج إليه جسم الإنسان وذلك لاحتواء الفلافل على الفول المدشوش أو الفول المقشر الذي يساعد في بناء العضلات والأنسجة التالفة، كما أن هذا النوع من البروتين له دور كبير في بناء العظام ومفيد جدًا لصحة النساء حيث يحمي من التعرض للإصابة بمرض سرطان الثدي كما أنه يعمل على تقليل الهبات الحرارية التي تصاب بها المرأة خاصة بعد سن الأربعين.