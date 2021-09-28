طريقة عمل حلوي الموز في البيت بكوب من السكر بكل سهولة

حلوى الموز ، تعد من أنواع الحلويات المفضلة والمحببة لدي الكثير من الصغار والكبار على حد سواء كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة للغاية وتتم بواسطة المضرب الكهربائي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل كعك جوز الهند وطريقة عمل البسكويت المغطى بالشوكولاتة وكذلك طريقة الجلاش المحشي بالبسبوسة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى الموز في البيت بكل سهولة.

مكونات حلوى الموز

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:

بياض ثلاث بيضات متوسطي الحجم.

كوب من السكر الأبيض.

كيس فانيليا.

رشة ملح.

ألوان طعام إختياري.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى الموز وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بضرب بياض البيض مع رشة الملح بالمضرب الكهربائي حتى يأخذ القوام الكريمي المتماسك أو قوام المارينج.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا والسكر بالتدريج علي أربع مراحل ونضرب الخليط جيدا بين كل كمية سكر نقوم بإضافتها.

بعد ذلك يمكننا إضافة لون الطعام حسب الرغبة ويفضل تركه بدون إضافة أي ألوان.

ثم نقوم بوضع الخليط في كيس الحلواني.

ونقوم بجلب صاج ونضع عليه ورق زبدة ونقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع باستخدام كيس الحلواني علي ورق الزبدة.

بعد ذلك نقوم بإدخال الصاج في الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل الفولية والسمسمية وصوص الشوكولاتة البيضاء وصوص الكراميل.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: