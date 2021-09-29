طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة ألذ وجبة للغداء بأقل جهد

المكرونة باللحمة المفرومة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز بطعمها اللذيذة والشهي رغم ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المكرونةباللحمةالمفرومة.

مكونات المكرونة باللحمة المفرومة

تتكون المكرونة باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كيلو من المكرونة القلم أو أي نوع مكرونة متوفر.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

كيلو من الطماطم المضروب في الخلاط.

بصلتين مفرومين متوسطي الحجم.

ثمرة فلفل رومي مقطعة.

ملعقة سكر صغيرة.

بهارات (ملح، فلفل، بابريكا، بهارات لحمة)

رشة زعتر اختياري.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بسلق المكرونة في الماء المغلي مع ملعقة من الزيت.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل المفروم على النار حتي يذبل قليلا.

وبعدما يذبل البصل قليلا نصيف إليه اللحم حتي يتغير لون اللحم قليلا ثم نقوم بإضافة الفلفل الرومي المقطع.

وفي أثناء ذلك نقوم بضرب كيلو الطماطم في الخلاط.

وبعدما يزبل الفلفل الرومي مع اللحم نقوم بإضافة البهارات والملح حسب الرغبة.

ثم بعد ذلك مباشرة نقوم بصب عصير الطماطم الذي قمنا بإعداده علي اللحم المفروم، ثمنضيفإليهملعقةالسكر.

ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

وبعدما تتم تسوية الطماطم مع اللحم جيدا نقوم بإضافة المكرونة بعد سلقها ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض ثم نغلق النار مباشرة.

ونترك المكرونة مع اللحم والصلصة حتي تتشرب النكهة والمذاق اللذيذ.

ثم تكون بعد ذلك المكرونة باللحمة المفرومة جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تناولها مع صوص الكاتشب الحار.

ويمكننا كذلك صب المكرونة باللحمة المفرومة في طاجن أو صينية بمقاس مناسب وندخلها الفرن على درجة حرارة هادئة لمدة خمس دقائق.

ويمكننا إعداد سلطة الطحينة أو المستردة أو الثومية وخبز البالون.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من دجاج كنتاكي ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير