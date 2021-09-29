بكيس خميرة كيراتين طبيعي حولي شعرك الخشن لحرير، يهتم الرجال والنساء بالشعر لأنه هو الذي يظهر جمالهم، ويبحثون عن الوصفات الفعالة التي تخلصهم من مشاكل الشعر، فهناك الكثير من الطرق التي يلجأون إليه لحل مشاكل الشعر منها البروتين والكيراتين، ولكنهم يحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الشعر وتساقطة، سوف نعرض لكم أقوي كيراتين طبيعي يساعدك في الحصول على شعر حريري، يمكنك عمله في المنزل بسهولة بمواد طبيعيه وبأقل التكاليف.

بكيس خميرة كيراتين طبيعي حولي شعرك الخشن والمجعد إلي خيوط حرير

المكونات

كيس خميره فوريه.

ملعقتان من الحليب السائل.

ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة سكر.

بيضة.

ملعقة نشا.

زيت زيتون.

زيت خروع.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك إحضار وعاء وضعي الخميرة واللبن والسكر وقومي بخلطهم جيداً، ثم عليك إضافة باقي المكونات قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي تتجانس المكونات، ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك وتركة لمدة من 10إلي 15 دقيقة، وتوزيعة من جذور الشعر وحتي الأطراف، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالشامبو المناسب.

بكيس خميرة كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد

المكونات

كيس خميره فوريه .

2 ملعقة من الزبادي.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بإحضار وعاء وضعي الخميرة، ثم قومي بإضافة الزبادي مع التقليب الجيد للمكونات، حتي تذوب الخميرة بشكل تام، ثم قومي بإضافةزيت الزيتون ثم أضيفي جل الصبار، اخلطي المكونات جيداً حتي تحصلي على خليط كريمي، قومي بتوزيع على فروة الرأس، ثم قومي بغسلة جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

وصفات طبيعيه فعالة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

المكونات

ربع كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

طريقة التحضير

قومي بخلط الحليب والعسل حتي تتجانس المكونات، قومي بتوزيع الخليط على الشعر كامل وتركه لمدة ساعتين، ثم قومي بغسله بالماء والشامبو خالي من الكبريت، عليك تكرار الوصفة مرة أسبوعياً حتي تلاحظين الفرق في نعومة الشعر، لأن العسل والحليب مفيد جداً للشعر ويساعد في تنعيمه وترطيبه، ولكن يجب الاستمرار على الوصفة لكي تحصلي على نتيجة فعالة وشعر حريري.