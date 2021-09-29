سحر كريم نيفيا الرهيب: لفرد الشعر المجعد بكل سهولة ودون تكلفة2021

يعد سحر كريم نيفيا الرهيب ، من أقوي الكريمات الطبيعية في فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد دون مواد ضارة بالشعر، حيث يعتبر الشعر الناعم مصدر جمال لكل فتاه ويمكن استخدام اكثر طريقة لكريم نيفيا لفرد وتنعيم الشعر او لتفتيح البشرة والجسم بالكامل، وهو غني جدا بالمواد المفيدة للشعر والبشرة وتدخل، مع بعض المكونات الطبيعية مثل الزيوت الخام الطبيعية وغيرها من المواد، والان سوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن سحر كريم نيفيا الرهيب لفرد الشعر الخشن بكل سهولة داخل المنزل دون استخدام مواد مكلفة2021.

مكونات تحضير سحر كريم نيفيا الرهيب لفرد وتنعيم الشعر الخشن

سوف نتعرف الان علي المكونات التي سوف يتم من خلالها عمل اقوي ماسك لفرد الشعر في المنزل دون مواد ضارة بالشعر وهي كالاتي:-

ثلاث معالق كبيرة من كريم نيفيا.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من الشامبو.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

معلقة من زيت جوز الهند.

بياض بيضة واحده فقط.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم اليوم ابسط طريقة لتحضير الماسك الرهيب في فرد الشعر وكيفية استخدام الماسك بشكل جيدا علي الشعر وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بياض البيض ثم نضيف زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونخلطهم جيدا. ثم نضيف النشا بالتدريج مع الخلط المستمر حتي تتجانس جميع المكونات يشكل متساوي. ثم نقوم بوضع كريم نيفيا والشامبو ونخلط كل المكونات مع بعضهم البعض حتي يصبح خليط كريمي. نغسل الشعر بالشامبو الخاص بكم ثم نجفف الشعر من الماء جيدا حتي يصبح خالي من الناء تماما. ثم نضع الخليط علي الراس ونوزع الخليط علي الشعر بتساوي ثم نسرح الشعر من الجزور الي الاطراف. ثم نترك الخليط علي الشعر لمدة ساعة ثم نغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو. نكرر الوصفة مرتين في الشهر للحصول علي أفضل درجات من فرد الشعر بفضل الله.

فوائد ونصائح تساعد علي فرد وتنعيم الشعر فوري

نتعرف الان علي بعض النصائح والفوائد التي تساعد في فرد وتنعيم الشعر بكل سهولة دون تكلفة وهي كالتالي:-