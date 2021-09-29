سر قرمشة بروستد الدجاج في المنزل للحصول على نفس مذاق البيك بمكونات بسيطة

سر قرمشة بروستد الدجاج ، يتسائل الكثير من ربات البيوت لمعرفة السر وراء القرمشة اللذيذة الخاصة بدجاج بروستد التي تشتهر بها محلات البيك في كل مكان بالمملكة وأرجاءها وباقي دول العالم، حيث أن الدجاج المقرمش يعد من الوجبات السريعة التي يفضلها الكثير من الأفراد سواء من الكبار أو الصغار، وأيضًا من أصحاب الأعمال الذين يبحثون عن أكلة سريعة لها مذاق مميز ومحبوب وفي الوقت ذاته تكون وجبة مشبعة وغنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، ويعتبر الدجاج من بين تلك الوجبات التي يقبل على تناولها الجميع.

سر قرمشة بروستد الدجاج

يعتبر الدجاج المقرمش من أكثر الوجبات المطلوبة من ربات البيوت في الفترة الحالية والتي تسعى كافة الأمهات إلى معرفة السر وراء الحصول على مذاقها المميز لتقديمها في المنزل بدلًا من شراؤها من المحلات الجاهزة وخاصة في ظل انتشار الفيروسات والأوبئة ورغبة الأمهات في عمل الأكلات الصحية في المنزل.

ويمكن تحضير بروستد الدجاج عن طريق إحضار المكونات التالية:

دجاجة تقطع إلى ثماني قطع.

2 كوب من الكورن فلكيس المفروم.

كوب من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق من الخل.

2 بيضة كبيرة الحجم.

ربع كوب من الماء.

3 ملاعق من الحليب السائل.

2 معلقة من الحليب البودرة.

2 معلقة عصير ليمون.

التوابل اللازمة للحصول على المذاق المميز :

معلقة من البصل البودرة.

نفس الكمية من الثوم البودرة.

ملعقة من البابريكا.

معلقة من الزنجبيل المهروس الطازج.

نصف معلقة من الفلفل الحار.

مقدار من الملح حسب الرغبة.

معلقة من الفلفل الأسود.

في إناء عميق يوضع الحليب البودرة والبصل والثوم والبابريكا مع الملح والفلفل الأسود والزنجبيل وباقي التوابل، ويخلط الجميع جيدًا مع إضافة الليمون إلى أن تمتزج كافة المكونات سويًا، مع إضافة الماء ليصبح خليط سائل.

تحضر قطع الدجاج بعد غسلها وتجفيفها وتضاف إلى الخليط مع التقليب الجيد لتمتزج كافة أجزاؤها بها.

يترك إناء الدجاج بالخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ستة ساعات أو أكثر.

يخرج الإناء من الثلاجة وفي الوقت ذلك يمزج الحليب السائل مع البيض والتوابل في إناء جيدًا.

توضع قطع الدجاج بعد خروجها من الخليط في الدقيق مع الغمس جيدًا، ثم يوضع في طبق البيض، وبعدها في طبق آخر من البقسماط أو الكورن فليكس المطحون.

تدخل قطع الدجاج إلى الثلاجة مرة أخرى بعد تتبيلها لمدة ساعة.

في إناء على النار توضع طاسة بها زيت غزيز، وتقلى قطع الدجاج حتى يصبح لونه ذهبيًا.

يقدم دجاج بروستد الشهي مع البطاطس المحمرة والسلطات المختلفة.

خطوات تحضير بروستد الدجاج