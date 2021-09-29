وصفات عشاء سريع من المطبخ التركي شهية وخفيفة للأطفال والكبار

وصفات عشاء سريع ؛ وجبة العشاء هي الوجبة الثالثة في اليوم، دومًا يوصي الأطباء أن تكون صحية، لا تحتوي على دهون، ويفضل بالطبع أن يتم تناولها مبكرًا قبل وقت النوم بوقتًا طويل، لذلك يجب على المرأة أن تقدم وصفات عشاء سريع، يمكن تحضيرها في خلال دقائق، وأيضًا يكون طعمها شهي ولذيذ.

وصفات عشاء سريع

لا يجوز على الإطلاق تقديم الوجبات المليئة بالدسم، أو التي تحتوي على أكثر من صنف للعشاء، يجب أن تكون وجبة العشاء سريعة وخفيفة، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكِ سيدتي أفضل وصفات عشاء سريع سيحبها جميع أفراد أسرتك بلا استثناء.

طريقة عمل البيض التركي للعشاء

لإعداد تلك الوصفة بكل سهولة ستحتاجين إلى مجموعة من المكونات والتي تتلخص فيما يلي:-

المكونات

عدد أربعة بيضات.

ثمرة من البصل المفروم ناعم.

ثلاثة ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم.

أربعة أكواب من الطماطم مقطعة مكعبات.

معيار أربعة فصوص من الثوم المهروس.

عودان من البصل الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

ضعي زيت الزيتون في مقلاة واتركيه حتى يصبح ساخن.

اسكبي البصل + الفلفل مع التقليب حتى تصبح طرية.

أضيفي الطماطم + الثوم + البصل الأخضر مع التقليب مرة ثم اتركيها على درجة حرارة خفيفة لمدة 15 دقيقة.

ثم أضيفي الملح + الفلفل الأسود.

اتركي فجوة ثم ضعي البيض فيها مع الحرص على تقليب الزلال الأبيض واتركي الصفار.

ارفعي المقلاة وقدميها مباشرًة وهي ساخنه.

المكونات

كوب إلا ربع من جبن الريكوتا.

نصف كوب من المايونيز.

ربع كوب من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

معيار ملعقتان كبيرتان من الشبت المفروم.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

فصين من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

ضعي الجبن + المايونيز + الزبادي حتى تصبح المكونات متجانسة تمامًا.

ثم ضعي البقدونس + الشبت + البصل البودرة + الثوم + الملح مع الإستمرار في التقليب.

احتفظي بالوعاء في الثلاجة حتى تصبح باردة ثم تقدم مع التوست الطري أو المحمص مع الخضروات المقطعة.

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