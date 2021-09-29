فوائد عسل السدر الجبلي اليمني

فوائد عسل السدر الجبلي حيث يعتبر عسل السدر الجبلي اليمني يعتبر من أجود أنواع العسل فى العالم. حيث يتميز بالكثير من الفوائد والخصائص والتي قد تجاوز 10 أضعاف إي نوع عسل أخر. كذلك يستخلصه النحل من رحيق زهور شجرة السدر باليمن والتي تتميز البيئة المناخية بها لنمو هذه الأشجار. كما يوجد العديد من أنواع عسل السدر الأخري. على سبيل المثال هي عسل السدر الجبلي و العسل السدر الجبلي الحضرمي و العسل سدر الكشميري أيضا. وسوف نتعرف علي فوائد عسل السدر الجبلي بالتفصيل.

ومنطقة الشرق الأوسط وخاصة اليمن الأولي فى إنتاج العسل الأجود والأغلى فى العالم مما أعطاها شهرة كبيرة من هذه الجزئية. وذلك لوجود افضل مناحل فى المنطقة بها حيث يعتبر عسل السدر الجبلي اليمني أغلى وأشهر وأنقى أنواع العسل مقارنة بأي عسل أخر. حيث يبلغ متوسط سعر واحد كيلو من عسل السدر اليمني 68 دولار مما يجعله من أغلى الأنواع أيضًا. وقد تم أجزاء أول تحليل لعينة عسل السدر اليمني الجبلي بمدرية دعون فى حضرموت اليمنية. ثم لخصت النتائج فى أن العسل الدوعني يتميز بالرائحة والحلاوة الشديدة ويحتوي على الماء و الفيتامينات.

يمتاز برائحة أشجار السدر عكس المغشوش فهو بلا رائحة.

له لون غامق ولا يتغير لونه تحت تأثير درجات الحرارة ولا يتجمد حتى لو تم وضعة فى الفريزر.

ويمكن فحص عسل السدر الجبلي اليمني بعدة طرق

وضع قطرة عسل على منديل ورقى و يتم وضع الماء علية وعسل السدر اليمني الأصلي لا يندمج مع الماء ويضل محافظ على قوامة.

يدهن العسل على الجرح فأذأ وجد ألم يعتبر العسل مغشوش.

فوائد عسل السدر كثيرة و نتعرف عليها فى السطور التالية 1: عسل السدر اليمني يحافظ على مستوى السكر فى الدم.

2: عسل السدر الجبلي اليمني يعتبر أفضل مقويات جهاز المناعة للوصول إلى المناعة المطلوبة مواجهة الإمراض والبكتيريا.

3: كذلك عسل السدر يساعد العسل على علاج الالتهابات بما فيها التهابات المفاصل.

4: يستخدم عسل سدر فى تنظيم مستويات الكولسترول فى الدم.

5: كذلك يعتبر من فوائد العسل اليمني أيضا يساعد علي حل الكثير من مشاكل البشرة وحبوب الشباب ويقضي العسل الجبلي أيضا على مشكلة الحبوب السوداء.

6: يحتوي عسل السدر الأصلي على مضادات الأكسدة التي لها عديد من العلاجات وأكثرها أهمية. وتميزاً تأخير علامات التقدم فى السن مثل التجاعيد والتي تجعله من اهم علاجات مشاكل البسرة و الجلد.

7: كذلك من فوائد العسل الجبلي اليمني الطبية أيضا تناوله على الريق لجميع أنواع الأمراض الصدرية لأنه يقلل من السعال الاحتقان. كذلك يعالج مشاكل الجيوب الأنفية أيضا.

8: كذلك من فوائد عسل سدر اليمنى يعالج اضطرابات المعدة لاحتوائه على مضادات الالتهاب ومضاد للبكتيريا.

9: يعد عسل السدر الجبلي من اهم علاجات الإمساك الطبيعية.

10: كذلك عسل السدر اليمني يقوم بتقوية وظائف الجهاز العصبى و يساعد على النوم.

و من فوائد عسل السدر للنساء انه غني بالعديد من الفيتامينات لذلك ينصح تناوله أثناء الحمل و الولادة.

تعرف على مواصفات عسل السدر اليمني الأصلي :فوائد عسل السدر اليمني للرجال :

عسل السدر بمثابة مفعول السحر من اجل الرجال و يعطي القدرة الجنسية العالية للرجال وزيادة الحيوانات المنوية. وذلك بسبب أحتواء عسل السدر الجبلي اليمني على نسبة عالية من الجلوكوز. والتي تزيد من القدرة الجنسية والصحية لدى الرجال.

يمنع استخدام عسل السدر للأشخاص التي تعاني من مشاكل السمنة المفرطة. كذلك يمنع استخدامه للأشخاص التي تعاني من مرض السكري. وكذلك يمنع أعطاء عسل السدر للأطفال حديثي الولادة ويجب ألا يقل عمر الطفل عن 12 شهرا.

عسل السدر حضرمي نقي وذو جودة من امتنان 1650 جنية.

عسل السدر كشميري متوفر بسعر 1050 جنية فقط.

عسل السدر الحضرمي درجة أولي سائل الكيلو 450 ريال سعودي.

عسل السدر الجبلي 1200 ريال للكيلو الواحد و يعتبر أهمها وأغلاها.

كذلك عسل المبحرة يصل ثمن الكيلو على 700 ريال.

عسل مانوكا 260 ريال للكيلو.

العسل الأسود 500 ريال للكيلو.

عسل الغابة السوداء 126 ريال للكيلو.

عسل السدر اليمني الجبلي 250 ريال للكيلو.

الكيلو غرام من عسل السدر اليمني فى الأمارات إلى 624 درهم.

عسل السدر الاماراتى 400 درهم.

وعسل السمر الاماراتى 400 غرام 150 درهم.

عسل الملكي 300 درهم.

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ثم في الختام نكون فد انتهينا من شرح مواصفات عسل السدر. كذلك نكون قد أوضحنا فوائد عسل السدر الصحية. ثم أوضخنا أضرار وتحذيرات تناول عسل السدر.