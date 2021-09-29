طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة بطعم أكثر من رائع بأقل مجهود

صينية الجلاش باللحمة المفرومة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينيةالجلاشباللحمةالمفرومة. مكونات الجلاش باللحمة المفرومة مكونات الجلاش باللحمة المفرومة سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: كيلو من اللحم المفروم.

١٦ ورقة جلاش.

بصلتين كبار مفرومين.

بهارات (فلفل أسود، بهارات لحمة، سبع بهارات، ملح، بابريكا).

بهارات حسب الرغبة

كزب ونصف من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

بيضة.

نصف كوب حليب. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بوضع البصل المفروم في طاسة علي النار مع ملعقتي سمن حتي يذبل جيدا.

ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم ونقلبه مع البصل جيدا وبعدما يتغير لونة نضيف إليه البهارات بكميات حسب الرغبة.

ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض ونرفعه من على النار بعدما يتم تسويته.

بعد ذلك نقوم بجلب صينية وندهنها بالسمن ثم نضع عليها ٨ ورقات من الجلاش وندهن بالسمن بين كل طبقتين.

ثم نقوم بفرد اللحم المفروم الذي قمنا بتسويته علي الجلاش بالتساوي على جميع النواحي.

ثم نقوم بتغطية اللحم بالجبنة الموزاريلا، ثم نضع فوقها ٨ ورقات أخري من الجلاش وندهن بالسمن بين كل طبقتين.

بعد ذلك نقوم بدهن أعلى الصينية بالسمن، ثم نقوم بتقطيع صينية الجلاش إلي مربعات.

ثم بعد ذلك نخلط البيضة مع نصف كوب الحليب ونضيف إليهم رشة فلفل أسود.

وندخل الصينية الفرن لمدة خمس دقائق، ثم نخرجها ونصب عليها خليط البيض والحليب بالتساوي على جميع النواحي حتي يتشرب الجلاش الخليط.

بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن مرة أخرى لمدة ربع ساعة تقريبا.

وتكون صينية الجلاش باللحمة المفرومة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء. الوسوم

صينية الجلاش باللحمة المفرومة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينيةالجلاشباللحمةالمفرومة. مكونات الجلاش باللحمة المفرومة مكونات الجلاش باللحمة المفرومة سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: كيلو من اللحم المفروم.

١٦ ورقة جلاش.

بصلتين كبار مفرومين.

بهارات (فلفل أسود، بهارات لحمة، سبع بهارات، ملح، بابريكا).

بهارات حسب الرغبة

كزب ونصف من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

بيضة.

نصف كوب حليب. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بوضع البصل المفروم في طاسة علي النار مع ملعقتي سمن حتي يذبل جيدا.

ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم ونقلبه مع البصل جيدا وبعدما يتغير لونة نضيف إليه البهارات بكميات حسب الرغبة.

ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض ونرفعه من على النار بعدما يتم تسويته.

بعد ذلك نقوم بجلب صينية وندهنها بالسمن ثم نضع عليها ٨ ورقات من الجلاش وندهن بالسمن بين كل طبقتين.

ثم نقوم بفرد اللحم المفروم الذي قمنا بتسويته علي الجلاش بالتساوي على جميع النواحي.

ثم نقوم بتغطية اللحم بالجبنة الموزاريلا، ثم نضع فوقها ٨ ورقات أخري من الجلاش وندهن بالسمن بين كل طبقتين.

بعد ذلك نقوم بدهن أعلى الصينية بالسمن، ثم نقوم بتقطيع صينية الجلاش إلي مربعات.

ثم بعد ذلك نخلط البيضة مع نصف كوب الحليب ونضيف إليهم رشة فلفل أسود.

وندخل الصينية الفرن لمدة خمس دقائق، ثم نخرجها ونصب عليها خليط البيض والحليب بالتساوي على جميع النواحي حتي يتشرب الجلاش الخليط.

بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن مرة أخرى لمدة ربع ساعة تقريبا.

وتكون صينية الجلاش باللحمة المفرومة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

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