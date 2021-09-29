عجينة البيتزا الاصلية زي المحلات بكل اسرارها وضمان نجاحها 100%

عجينة البيتزا الهشة بطريقة محترفة، سنعرض عليكم اليوم متابعينا الكرام طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة مثل المطاعم الكبرى بدون مجهود في أقل من ربع ساعة، وتعد البيتزا من أفضل أنواع الوجبات المحببة لدى العديد من الكبار والصغار لأنها خفيفة ولذيذة، والمكونات حو البيتزا تختلف على حسب الرغبة يمكن حشوها بأكثر من نكهة مثل حشوها بالبسطرمة أو الدجاج أو حشوها أيضا لحمة مفرومة أو بالخضروات وهي البيتزا المارجريتا أو بالسجق أو بيتزا محشية بالهوت دوج، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح المكونات بالتفصيل، وخطوات عملها لضمان نجاحها بشكل صحيح.

البيتزا من المعجنات الإيطالية التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة بدون أي مجهود، فهي من الطعام المحبب لدى الكثير من الكبار والصغار، لذا سوف نوضح من خلال السطور القادمة طريقة تحضر البيتزا الهشة بدون مجهود في خلال دقائق معدودة بالخطوات، لذلك تابعونا لعملها الآن.

مكونات ومقادير عجينة البيتزا الهشة:

عدد أثنان كوب من الدقيق الأبيض المخصص بالمعجنات.

كيس واحد من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

كوب كبير من الماء الدافئ.

نصف كيلو من السجق البلدي مقطع صغيرا.

حباتين من الطماطم.

جبنة موتزريلا والكمية على حسب أعداد البيتزا.

زيتون أسود مخلي ومقطع.

فلفل رومي وفلفل حار على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

فلفل أسود، ملح، زنجبيل، قرفة، كل تلك التوابل لعمل صلصة البيتزا.

قومي في الأول بنخل الدقيق جيدا، ثم ضعي رشة الملح ثم نخلطهم جيدا حتى يمتزج الدقيق مع الملح. الخطوة التالية نقوم بوضع الزيت على الدقيق المنخول ونعمل على خلطهم جيدا. بعد ذلك حضري الماء الدفئ وضعي بها السكر والخميرة الفورية، وبعدها نقلبهم في الكوب جيدا حتى يتم تفاعل الخميرة في الماء الدافئ. قومي بوضع الماء بالخميرة على الدقيق المخلوط بالزيت، وأعجنيهم جيدا حتى يمتزجون سويا. بعدها ضعي غطاء على العجين واتركيها في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يختمر تماما. الخطوة الأخيرة حضري صينية البيتزا وافردي بها العجينة، ثم ضعي على العجين الصلصة والحشو ثم بعد ذلك ضعي الفلفل والزيتون والطماطم، ثم قومي بوضع الجبنة الموتزريلا أخر خطوة الحشو. حضري الفرن على درجة حرارة متوسطة وضعى الصينية حتى تنضج تماما.

مكونات حشو البيتزا بالسجق:طريقة تحضير عجينة البيتزا بالخطوات:مكونات ومقادير عجينة البيتزا الهشة بالزبادي:

تعتبر المكونات بسيطة وسهلة ومتواجدة في كل مطبخ، ويمكن استعمال تلك العجينة في العديد من عمل المعجنات الحلوة والحادقة، لذا سنوضح المكونات بالتفصيل من خلال السطور التالية: