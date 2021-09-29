وصفة كورية لتفتيح البشرة تحصد 7 ملايين مشاهدة.. وخبيرة تجميل: نتائجها مذهلة

وصفة كورية لتفتيح البشرة تحدثت عنها واحدة من أشهر البيوتي بلوجر على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك كانت ذات نتائج مذهلة في التخلص من عدد هائل من المشاكل التي تصيب البشرة بالتلف، حيث تتعرض البشرة للكثير من المشاكل على مدار العام خاصة في فصل الشتاء حيث يحدث جفاف البشرة وكذلك في فصل الصيف حيث تتكون البقع والتصبغات الداكنة في البشرة وعدم توحيد لونها، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية تساعد بشكل ممتاز في التخلص من تلك المشاكل.

وصفة كورية لتفتيح البشرة

هناك وصفى كورية مذهلة تساعد في التخلص من المشاكل التي تتعرض لها البشرة يتم تحضير تلك الوصفة من مكونات طبيعية.

أولاً المكونات:

ملعقتان من النشا.

صفار البيض.

ملعقة لبن.

ثانياً طريقة التحضير والاستخدام:

عليك إضافة ملعقتان من النشا إلى صفار البيض وتقليبهم معا بشكل جيد حتى تختلط تلك المكونات.

أضيفي اللبن على المكونات السابقة وتقليب المكونات وذلك لتكوين خليط يمكن استخدامه على الوجه.

يوضع الماسك على البشرة وتدليكها بشكل جيد حتى تشمل الوجه بالكامل.

ترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة فقط.

بعد ذلك شطف الوجه بالماء الدافيء وذلك للتخلص من الماسك.

تجفيف البشرة، واستخدام الوصفة بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الوصفة الكورية لتفتيح البشرة

أوضحت مجربة هذه الوصفة النتائج التي حصلت عليها بعد أن جربت تلك الوصفة لفترة وكانت نتائج ممتازة وذلك جعلها تعتمد تلك الوصفة خلال الفترة القادمة للحفاظ على صحة بشرتها، وتشمل النتائج التي يمكن الحصول عليها من استخدام تلك الوصفة ما يلي: