ما الكمية التي يفضل عدم تجاوزها أسبوعيا من المياه الغازية؟ نجيب على هذا السؤال خلال هذا المقال، حيث تحتوي المياه الغازية على الماء وثاني أكسيد الكربون وتعتبر مضرة بالصحة في حال تناولها بكميات كبيرة، لذلك يجب التعرف على الكمية المناسبة التي من خلالها تستمتع بمذاق المياه الغازية ولا تتعرض لأي من أضرارها.

أضرار المياه الغازية

كشف أحد التقارير الإخبارية الجديدة عن وفاة شاب صيني بعد أن تناول حوالي لتر ونصف من المياة الغازية بعشر دقائق فقط، حيث تحتوي المواد الغازية على الماء وثاني أكسيد الكربون الذي يحدث الفورمات بالإضافة إلى النكهات ومواد التلوين الصناعي وبعض المواد الحامضية مثل حامض الفوسفوريك وبعض المواد الحافظة بالإضافة إلى البوتاسيوم والصوديوم ومجموعة أخرى من المكونات التي تؤدي زيادتها إلى ضرر بالصحة، وكذلك من الأضرار التي تسببها المشروبات الغازية ما يلي:

تحتوي على حمض الفوسفوريك المتسبب الرئيسي في سحب الكالسيوم من العظام وبالتالي الإصابة بهشاشة العظام.

التأثير على صحة الأسنان ونموها بشكل صحيح لدى الأطفال.

لا يجب تناول المياه الغازية خلال فترة الحمل.

تتسبب في الإصابة بقرحة المعدة وبعض الالتهابات في الجهاز الهضمي.

المشروبات الغازية من أسباب الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي والحموضة.

ما الكمية التي يفضل عدم تجاوزها أسبوعيا من المياه الغازية؟

كما أوضح مجموعة من المتخصصين المنية المسموحة من المياه الغازية خلال أسبوع والتي لا يجب تجاوزها حتى لا تسبب الأضرار الصحية، حيث لا يجب تناول ما يزيد عن علبة ونصف من المياه الغازية في الاسبوع الواحد، بالإضافة إلى ذلك لا يجب أن تكون المياه الغازية هو مصدر السوائل الوحيد لديك في الجسم.

مخاطر تناول المياه الغازية على السيدات

أحد المكونات الأساسية داخل المشروبات الغازية حامض الفوسفوريك والذي يعمل على يحب الكالسيوم من العظام مما يتسبب في هشاشة العظام، والسيدات خلال فترة انقطاع الطمث أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، ولذلك السيدات ممن يتناولن كمية كبيرة من المشروبات الغازية في فترة شبابهم أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام فيما بعد الوصول إلى سن اليأس وانقطاع الطمث.