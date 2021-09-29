طريقة الكباب الحلبي على الفحم الطبق الأفخم للعزائم والمناسبات

يعد الكباب الحلبي على الفحم من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضير اللحم بها فهذا الطبق تجده على السفرة في العزائم الكبيرة والفخمة وفي الأفراح ولا غنى عنه في المناسبات الكبيرة والسعيدة كأول أيام عيد الأضحى المبارك، استمتعي بتقديمه على سفرتك في الغداء لضيوفك وأسرتك وأبهريهم بطعمه عن طريق اتباع تلك الوصفة البسيطة التي وفرناها لك في هذا المقال. الكباب الحلبي على الفحم المقادير اللازمة لتحضير الطبق: حبتان من الفلفل الأخضر الحار المفروم ناعم.

حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو المفروم ناعم.

كيلو من لحم الضأن المضاف إليه نسبة من الدهون.

خمسة وعشرون جرام من الثوم المفروم ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ثمانية ثمرات كبيرة من الطماطم المقطعة إلى أرباع.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الشوي أو بهارات اللحم.

ربع حزمة من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض أو حسب الحاجة.

رشة من السماق.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر الحلبي.

بصلتان كبيرتان مقطعتان إلى نصفين . الكباب الحلبي على الفحم المقادير اللازمة لتحضير الطبق: للتقديم: حزمة من البقدونس مفرومة خشن.

حبة طماطم متوسطة الحجم.

بصلتان متوسطتان في الحجم. خطوات تحضير الكباب الحلبي على الفحم: قومي بفرم اللحجم جيداً حتى يصبح ناعم. يجب الحرص على أن يحتوي اللحم على نسبة جيدة من الدهون ليسهل شيها. أضيفي الملح والفلفل وتوابل الشوي إلى اللحم وقلبي. أضيفي مسحوق الفلفل الأحمر والبقدنس وقلبي. قومي بغسل الفلفل الحار والحلو وقطعيه إلى مكعبات صغيرة وافرميه جيداً. أضيفي الفلفل المفروم إلى اللحم ثم أضيفي الثوم. قومي بغسل البصل والطماطم ثم قطعيهم إلى جوانح. ضعي البصل والطامطم على الفحم حتى يتم شويهم جيداً. تخلصي من قشر الطماطم بعد شويها ثم اهرسيها وافرمي البصل معها حتى تصبح خليط ناعم. أضيفي السماق ورشة من كل التوابل ثم أضيفي الخليط للحم. تقلب المكونات جيداً واتركي اللحم في الثلاجة لعدة ساعات ويفضل لليلة كاملة. قومي بوضع اللحم في أسياخ الشوي ثم اشويه على الفحم أو فوق الشواية. يزين بالبقدونس المفروم وقطع البصل والطماطم المشوية ويقدم. خطوات تحضير الكباب الحلبي على الفحم: الوسوم

يعد الكباب الحلبي على الفحم من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضير اللحم بها فهذا الطبق تجده على السفرة في العزائم الكبيرة والفخمة وفي الأفراح ولا غنى عنه في المناسبات الكبيرة والسعيدة كأول أيام عيد الأضحى المبارك، استمتعي بتقديمه على سفرتك في الغداء لضيوفك وأسرتك وأبهريهم بطعمه عن طريق اتباع تلك الوصفة البسيطة التي وفرناها لك في هذا المقال. الكباب الحلبي على الفحم المقادير اللازمة لتحضير الطبق: حبتان من الفلفل الأخضر الحار المفروم ناعم.

حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو المفروم ناعم.

كيلو من لحم الضأن المضاف إليه نسبة من الدهون.

خمسة وعشرون جرام من الثوم المفروم ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ثمانية ثمرات كبيرة من الطماطم المقطعة إلى أرباع.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الشوي أو بهارات اللحم.

ربع حزمة من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض أو حسب الحاجة.

رشة من السماق.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر الحلبي.

بصلتان كبيرتان مقطعتان إلى نصفين . الكباب الحلبي على الفحم المقادير اللازمة لتحضير الطبق: للتقديم: حزمة من البقدونس مفرومة خشن.

حبة طماطم متوسطة الحجم.

بصلتان متوسطتان في الحجم. خطوات تحضير الكباب الحلبي على الفحم: قومي بفرم اللحجم جيداً حتى يصبح ناعم. يجب الحرص على أن يحتوي اللحم على نسبة جيدة من الدهون ليسهل شيها. أضيفي الملح والفلفل وتوابل الشوي إلى اللحم وقلبي. أضيفي مسحوق الفلفل الأحمر والبقدنس وقلبي. قومي بغسل الفلفل الحار والحلو وقطعيه إلى مكعبات صغيرة وافرميه جيداً. أضيفي الفلفل المفروم إلى اللحم ثم أضيفي الثوم. قومي بغسل البصل والطماطم ثم قطعيهم إلى جوانح. ضعي البصل والطامطم على الفحم حتى يتم شويهم جيداً. تخلصي من قشر الطماطم بعد شويها ثم اهرسيها وافرمي البصل معها حتى تصبح خليط ناعم. أضيفي السماق ورشة من كل التوابل ثم أضيفي الخليط للحم. تقلب المكونات جيداً واتركي اللحم في الثلاجة لعدة ساعات ويفضل لليلة كاملة. قومي بوضع اللحم في أسياخ الشوي ثم اشويه على الفحم أو فوق الشواية. يزين بالبقدونس المفروم وقطع البصل والطماطم المشوية ويقدم. خطوات تحضير الكباب الحلبي على الفحم:

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