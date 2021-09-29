وصفة حلوى أصابع السعادة وصفة شهية ومميزة للأطفال والكبار في دقائق

هل سمعتي عن حلوى أصابع السعادة ؟إنها بالفعل وصفة شهية ومميزة وقد اشتهرت في الفترة الأخيرة وكثر الكلام عليها على صفحات التواصل الاجتماعي كما قام العديد من الطهاة المشهورين بتحضيرها على التلفاز،استمتعي بألذ وأبسط حلوى بعد أن تحضريها بنفسك في منزلك وكل ما تحتاجينه متوفر في المنزل وبأقل التكاليف.

حلوى أصابع السعادة

يطلق عليها حلوى السعادة لما تحتويه من أطعمة شهية ومميزة تبعث السعادة في كل من يتذوها ويرجع ذلك إلى نكهة الشوكولاتة المميزة والكاكاو والفانبيليا

المقادير اللازمة لعمل الحلوى:

كل ما تحتاجينه هو:

نصف كوب من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوبان من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.

نصف ملعقة من البيكينغ بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام الغير محلى.

للتزيين:

كمية من الشوكولاتة البيضاء.

حفنة من مبشور جوز الهند.

قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي البيكنج بودر وقلبي. في وعاء منفصل أو باستخدام محضر الطعام اخلطي كلاً من الزبدة والزيت والسكر معاً. اخلطي بالمضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط ناعم ويذوب السكر. أضيفي خليط الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر في اتجاه واحد. بعد أن تتشكل العجينة قسميها إلى جزئين متساويين. بالنسبة للنصف الأول يتم عجنه مع إضافة الفانيليا وجوز الهند. أما النصف الثاني فأضيفي إليه الكاكاو وقلبي. قومي بتغليف كل جزء بورق استرتش أو غطيه بكيس بلاستيكي نظيف ثم أدخليها الثلاجة. بعد ربع ساعة أخرجي العجين وقسمي كل جزء إلى عدة أجزاء أخرى. شكلي كل جزء على شكل أصابع متوسطة في الحجم والسمك. أحضري صينية الخبز وافرشيها بورق الزبدة. ضعي الأصابع في الصينية وأدخليها الفرن على درجة حرارة مائتان درجة مئوية لربع ساعة حتى تنضج. أخرجي الصينية من الفرن واتركي الأصابع تبرد. قومي بإذابة الشوكولاتة على حمام مائي ساخن او الميكرويف. تغمس الأصابع في الشوكولاتة ثم جوز الهند ثم تقدم.

خطوات تحضير حلوى أصابع السعادة: