اصنعي بنفسك فطائر اللحمة الهشة لتحضير وجبة سريعة وخفيفة بالمنزل

فطائر اللحمة ، هي من أشهر الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها من اللحوم والخضروات الشهية، ويقبل عليها عدد كبير من الناس، لأنها من الأكلات الخفيفة على المعدة وتمتلك العديد من الفوائد الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهي ذات طعم مختلف، ورائحة طيبة وجميلة تجعل الناس تنجذب إليها بسرعة، وتختلف طريقة تحضير على حسب أذواق الناس، فمنهم من يفضلون تناولها بالدجاج، ومنهم من يفضلونها بالجبنة، كما تتطور طريقة عمل الفطائر من بلد إلى آخر، وهى من أشهي الوجبات التي تقدم في المناسبات وأعياد الميلاد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر اللحمة الهشة لتحضير وجبة سريعة وخفيفة بالمنزل بخطوات بسيطة، وبدون تكلفة. مكونات عمل فطائر اللحمة مكونات عمل فطائر اللحمة توجد عدة مكونات بسيطة لعمل فطائر شهية وللذيذ بالمنزل وهى كالتالي:- ربع كوب من الزيت. ربع كوب من الحليب البودرة. ملعقة صغيرة من الملح. ٤ أكواب من الدقيق. ملعقة كبيرة من السكر. ماء دافئ للعجن. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. حبة من الطماطم المقطعة مكعبات. ملعقتين من الطحين. ملعقة صغيرة من الملح. فلفل وبهارات حسب الرغبة. طبق صغير من الفلفل الرومي. طبق صغير من البصل الرفيعة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر اللحمة الشهية اللذيذة بكل سهولة وهى كما يلي:- قومي بوضع جميع المكونات العجين في بولة كبيرة وقلبيهم جيداً مع بعض.

ثم ضيفي الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

اتركي العجين يرتاح ويختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.

ثم قومي بتقطيع العجين على شكل دائرة صغيرة الحجم، واتركيها حتى ترتاح ويسهل فردها. طريقة حشو فطائر اللحمة الشهية سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لحشو الفطائر بكل سهولة وهي كما يلي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها القليل من الزيت واتركيها حتى تسخن. ثم ضيفي البصل، والفلفل الرومي وقلبيهم جيداً حتي يذبل. ثم ضعي اللحمة المفرومة وقلبي باستمرار حتى يتجانس الخليط. قومي بإضافة البهارات، والتوابل للخليط وقلبيهم جيداً. ثم نضيف الطماطم على الخليط وغطيه واتركيه حتى ينضج. ثم نقوم برفع المقلاة من على النار واتركيها حتى تبرد تماماً. نقوم بإحضار كرات العجين ونفردها على شكل دائرة صغيرة. ضعي ملعقة كبيرة من خليط اللحمة في المنتصف العجين ونغلقها جيداً من الأطراف. ثم قومي برص الفطائر في الصينية واتركيها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح. ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ واتركيها حتى تتحمر وتنضج تماماً، ثم قدميها ساخنة بالهناء والشفاء. نصائح هامة عند عمل عجينة الفطائر بالمنزل نصائح هامة عند عمل عجينة الفطائر بالمنزل يفضل خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها حتى نمتلك عجينة طرية. يفضل عدم وضع الملح مع الخميرة حتى لا نفسد عملية التخمير. ترك العجين يختمر لمدة كافية. يجب أن تكون خلطة حشو العجينة باردة تماماً. ترك العجين يرتاح قليل قبل التقطيع. الوسوم

فطائر اللحمة ، هي من أشهر الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها من اللحوم والخضروات الشهية، ويقبل عليها عدد كبير من الناس، لأنها من الأكلات الخفيفة على المعدة وتمتلك العديد من الفوائد الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهي ذات طعم مختلف، ورائحة طيبة وجميلة تجعل الناس تنجذب إليها بسرعة، وتختلف طريقة تحضير على حسب أذواق الناس، فمنهم من يفضلون تناولها بالدجاج، ومنهم من يفضلونها بالجبنة، كما تتطور طريقة عمل الفطائر من بلد إلى آخر، وهى من أشهي الوجبات التي تقدم في المناسبات وأعياد الميلاد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر اللحمة الهشة لتحضير وجبة سريعة وخفيفة بالمنزل بخطوات بسيطة، وبدون تكلفة. مكونات عمل فطائر اللحمة مكونات عمل فطائر اللحمة توجد عدة مكونات بسيطة لعمل فطائر شهية وللذيذ بالمنزل وهى كالتالي:- ربع كوب من الزيت. ربع كوب من الحليب البودرة. ملعقة صغيرة من الملح. ٤ أكواب من الدقيق. ملعقة كبيرة من السكر. ماء دافئ للعجن. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. حبة من الطماطم المقطعة مكعبات. ملعقتين من الطحين. ملعقة صغيرة من الملح. فلفل وبهارات حسب الرغبة. طبق صغير من الفلفل الرومي. طبق صغير من البصل الرفيعة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر اللحمة الشهية اللذيذة بكل سهولة وهى كما يلي:- قومي بوضع جميع المكونات العجين في بولة كبيرة وقلبيهم جيداً مع بعض.

ثم ضيفي الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

اتركي العجين يرتاح ويختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.

ثم قومي بتقطيع العجين على شكل دائرة صغيرة الحجم، واتركيها حتى ترتاح ويسهل فردها. طريقة حشو فطائر اللحمة الشهية سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لحشو الفطائر بكل سهولة وهي كما يلي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها القليل من الزيت واتركيها حتى تسخن. ثم ضيفي البصل، والفلفل الرومي وقلبيهم جيداً حتي يذبل. ثم ضعي اللحمة المفرومة وقلبي باستمرار حتى يتجانس الخليط. قومي بإضافة البهارات، والتوابل للخليط وقلبيهم جيداً. ثم نضيف الطماطم على الخليط وغطيه واتركيه حتى ينضج. ثم نقوم برفع المقلاة من على النار واتركيها حتى تبرد تماماً. نقوم بإحضار كرات العجين ونفردها على شكل دائرة صغيرة. ضعي ملعقة كبيرة من خليط اللحمة في المنتصف العجين ونغلقها جيداً من الأطراف. ثم قومي برص الفطائر في الصينية واتركيها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح. ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ واتركيها حتى تتحمر وتنضج تماماً، ثم قدميها ساخنة بالهناء والشفاء. نصائح هامة عند عمل عجينة الفطائر بالمنزل نصائح هامة عند عمل عجينة الفطائر بالمنزل يفضل خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها حتى نمتلك عجينة طرية. يفضل عدم وضع الملح مع الخميرة حتى لا نفسد عملية التخمير. ترك العجين يختمر لمدة كافية. يجب أن تكون خلطة حشو العجينة باردة تماماً. ترك العجين يرتاح قليل قبل التقطيع.

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