طريقة عمل دجاج محشي بالأرز بالتتبيلة والخلطة السرية أحلى من المطاعم

دجاج محشي بالأرز ، من المشويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها مفيدة من الناحية الصحية، حيث يعد الدجاج مصدر غني بالبروتين، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناول الدجاج المشوي في المطاعم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بالتتبيلة المميزة وخلطة الأرز المبهر التي تكسب الدجاج المذاق الشهي والرائع، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة دجاج تندوري مشوي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل دجاج محشي بالأرز بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات دجاج محشي بالأرز

يتكون دجاج محشي بالأرز من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير التتبيلة

حبة بصلة مبشورة ناعم.

2 حبة طماطم مبشور ناعم.

4 ملعقة كبيرة زبادي.

4 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ورق غار.

3 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة ببريكا.

ملعقة كبيرة وربع ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زعتر.

نصف كوب ماء.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

2 دجاج متوسط الحجم مغسول جيداً.

مقادير الخلطة

4 ملعقة كبيرة زيت.

حبة بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة سبع بهارات.

ملعقة كبيرة وربع ملح.

نصف ملعقة كبيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.

3 أكواب أرز بسمتي منقوع نصف ساعة.

4 أكواب ونصف ماء مغلي.

حبة بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات مقلية.

2 حبة جزر مقطعة مكعبات صغيرة مقلية.

كوب بازلاء مقلية.

شرائح بصل لتبطين صينية الفرن.

أعواد خشبية للحشو والتثبيت.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على دجاج محشي بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر التتبيلة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البصل والطماطم المبشورين والزبادي وعصير الليمون وورق الغار والزيت والببريكا والملح والفلفل الأسود والزعتر والماء والصويا صوص، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر الدجاج ونجففه جيداً، ثم نضع الدجاج في التتبيلة ونخلطه جيداً بها، ثم نوزع التتبيلة داخل الدجاج.

ثم نغطي الدجاج بكيس بلاستيك ونتركه بالتتبيلة في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل ويفضل ليلة كاملة قبل حشوه (مع مراعاة إخراجه من الثلاجة قبل حشوه بمدة لكي يصل لدرجة حرارة الغرفة).

نحضر الخلطة

نضع حلة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت والبصل، ثم نقلبه، ثم نضيف سبع بهارات وملح وقرفة وهيل مطحون، ثم نقلب باستمرار لمدة دقيقة.

ثم نضيف الأرز البسمتي والماء المغلي ونقلبهم، ثم نترك الأرز بدون غطاء حتى يتشرب الماء.

ثم نغطي الأرز ونتركه على نار هادئة حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار.

بعد ذلك نحضر صينية بيركس، ثم نوزع فيها الأرز، ثم نضيف إليه الخضار المقلي، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نقوم بحشو الدجاج بكمية من خلطة الأرز ونترك الباقي للتقديم.

ثم نغلق الدجاج بالأعواد الخشبية، ثم نربط الأرجل، ثم نثبت الأجنحة بأعواد أيضاً.

بعد ذلك نحضر صينية فرن ونوزع فيها حلقات بصل، ثم نضع عليه الدجاج المحشي.

ثم نضيف إليها نصف كوب ماء، ثم نضع على الدجاج التتبيلة المتبقية.

ثم نغطي الصينية بورقة زبدة، ثم بورق فويل ونغلقه جيداً.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 260 درجة مئوية لمدة 70 دقيقة.

ثم نخر ج الصينية من الفرن ونزيل الغطاء، ثم نفك الأعواد التي على الأجنحة، ونغطي الأرجل بفويل حتى لا تحترق.

ثم ندخل الصينية الفرن مرة ثانية على درجة حرارة 180 درجة مئوية بمدة 30 دقيقة.

طريقة التقديم