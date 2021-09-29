طريقة عمل الكبة المقلية بالخطوات الأصلية مقرمشة وناجحة من أول مرة

طريقة عمل الكبة المقلية، تعد الكبة من أكثر المأكولات الشهية والمشهورة في الوطن العربي ويمكن تحضيرها بكل سهولة وبعدة طرق مختلفة حيث يمكن طهيها على الفحم أو في الفرن أو من خلال قليها في الزيت، ويمكن إعداد الكبة بكمية كبيرة وحفظها بالفريزر واستخدمها عند الحاجة حيث أن تحضيرها يحتاج إلى مدة طويلة لذلك من الأفضل الاحتفاظ بها وفيما يلي نقدم طريقة عملها. طريقة عمل الكبة المقلية طريقة عمل الكبة المقلية المكونات بصلة كبيرة مقطعة أرباع.

كيلو لحم.

نصف ليمونة.

ثلاث ملاعق ماء بارد.

ثلاثة أكوب ونصف برغل ناعم.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه فلفل.

ورقتان نعناع اخضر. مكونات حشو الكبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ربع ملعقه صغيره زنجبيل.

ربع ملعقه صغيره ملح.

ربع ملعقه صغيره فلفل ابيض.

ربع ملعقه صغيره فلفل اسود.

نصف كليو لحم خالي من الدهون.

أربع ملاعق دبس الرمان.

زيت نباتي للقلي. خطوات تحضير الكبة المقلية يوضع البرغل في الماء لمدة نصف ساعة لكي ينقع.

يخلط قطع البصل الارباع مع النعناع ونصف الليمون والفلفل الأسود والملح.

يضاف البرغل بعد تصفيته جيدا من الماء إلى المكونات.

تفرم جميع المكونات في الخلاط حتي يتكون خليط ناعم.

يضاف اللحم المفروم مع الخليط ويتم خلطهم مرة أخري معا لتمتزج المكونات.

يوضع الخليط في إناء غويط وتبدأ العجن باليد ثم يوضع جانباً ليتم تحضير الحشوة. طريقة تحضير الحشوة ضعي الزيت في مقلاة على النار حتي يسخن ثم ضعي البصل المفروم حتي يذبل.

ضيفي اللحمة مع البصل وقلبيها معا، بعدها ضيفي كافة البهارات الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والفلفل الأبيض واتركيها على نار هادئة.

بعد نضج اللحم قسمي الكبة إلى كرات صغيرة وقومي بعمل فجوة صغيرة وضعي كمية مناسبة من الحشوة، ويتم إغلاق الكبة جيداً على شكل بيضاوي أو دائي كما تفضلي، ويتم تكرار هذه الخطوة مع باقي الكرات.

في مقلاة واسعة ضعي الزيت على النار حتي يسخن ثم ضعي الكبة حتي تحصل على اللون الذهبي من جميع الجهات.

تقدم الكبة الطازجة وهي ساخنة مزينة بالقليل من أوراق البقدونس. خطوات تحضير الكبة المقليةطريقة تحضير الحشوة الوسوم

طريقة عمل الكبة المقلية، تعد الكبة من أكثر المأكولات الشهية والمشهورة في الوطن العربي ويمكن تحضيرها بكل سهولة وبعدة طرق مختلفة حيث يمكن طهيها على الفحم أو في الفرن أو من خلال قليها في الزيت، ويمكن إعداد الكبة بكمية كبيرة وحفظها بالفريزر واستخدمها عند الحاجة حيث أن تحضيرها يحتاج إلى مدة طويلة لذلك من الأفضل الاحتفاظ بها وفيما يلي نقدم طريقة عملها. طريقة عمل الكبة المقلية طريقة عمل الكبة المقلية المكونات بصلة كبيرة مقطعة أرباع.

كيلو لحم.

نصف ليمونة.

ثلاث ملاعق ماء بارد.

ثلاثة أكوب ونصف برغل ناعم.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه فلفل.

ورقتان نعناع اخضر. مكونات حشو الكبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ربع ملعقه صغيره زنجبيل.

ربع ملعقه صغيره ملح.

ربع ملعقه صغيره فلفل ابيض.

ربع ملعقه صغيره فلفل اسود.

نصف كليو لحم خالي من الدهون.

أربع ملاعق دبس الرمان.

زيت نباتي للقلي. خطوات تحضير الكبة المقلية يوضع البرغل في الماء لمدة نصف ساعة لكي ينقع.

يخلط قطع البصل الارباع مع النعناع ونصف الليمون والفلفل الأسود والملح.

يضاف البرغل بعد تصفيته جيدا من الماء إلى المكونات.

تفرم جميع المكونات في الخلاط حتي يتكون خليط ناعم.

يضاف اللحم المفروم مع الخليط ويتم خلطهم مرة أخري معا لتمتزج المكونات.

يوضع الخليط في إناء غويط وتبدأ العجن باليد ثم يوضع جانباً ليتم تحضير الحشوة. طريقة تحضير الحشوة ضعي الزيت في مقلاة على النار حتي يسخن ثم ضعي البصل المفروم حتي يذبل.

ضيفي اللحمة مع البصل وقلبيها معا، بعدها ضيفي كافة البهارات الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والفلفل الأبيض واتركيها على نار هادئة.

بعد نضج اللحم قسمي الكبة إلى كرات صغيرة وقومي بعمل فجوة صغيرة وضعي كمية مناسبة من الحشوة، ويتم إغلاق الكبة جيداً على شكل بيضاوي أو دائي كما تفضلي، ويتم تكرار هذه الخطوة مع باقي الكرات.

في مقلاة واسعة ضعي الزيت على النار حتي يسخن ثم ضعي الكبة حتي تحصل على اللون الذهبي من جميع الجهات.

تقدم الكبة الطازجة وهي ساخنة مزينة بالقليل من أوراق البقدونس. خطوات تحضير الكبة المقليةطريقة تحضير الحشوة

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