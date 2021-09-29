طريقة عمل خبز البالون اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة ومذاق رائع بدون فرن في المنزل

يعد خبز البالون أو الخبز المنفوخ من أنواع الخبز الحديثة والمختلفة، ويتم تناوله على الإفطار أو كوجبة خفيفة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الخبز في المنزل دون الحاجة إلى شراءه، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، ويتم تحضيره بالزيت دون الحاجة إلى استخدام الفرن، وهو نوع من أنواع الخبز التي يتم تحضيرها بشكل إقتصادي وغير مكلف، ويمكن تحضيره لأطفال المدارس كوجبة خفيفة ويمكن حشوه بحشوات مختلفة مثل الجبن والبطاطس واللانشون واللحم وأنواع آخرى، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خبز البالون أو الخبز المنفوخ بدون فرن في المنزل.

مقادير عمل خبز البالون أو الخبز المنفوخ

يحتوي خبز البالون أو الخبز المنفوخ على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كوب من الحليب السائل.

5 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

سمسم حسب الرغبة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خبز البالون الطري بشكل سريع في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-