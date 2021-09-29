طريقة عمل خبز البالون اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة ومذاق رائع بدون فرن في المنزل

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يعد خبز البالون أو الخبز المنفوخ من أنواع الخبز الحديثة والمختلفة، ويتم تناوله على الإفطار أو كوجبة خفيفة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الخبز في المنزل دون الحاجة إلى شراءه، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، ويتم تحضيره بالزيت دون الحاجة إلى استخدام الفرن، وهو نوع من أنواع الخبز التي يتم تحضيرها بشكل إقتصادي وغير مكلف، ويمكن تحضيره لأطفال المدارس كوجبة خفيفة ويمكن حشوه بحشوات مختلفة مثل الجبن والبطاطس واللانشون واللحم وأنواع آخرى، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خبز البالون أو الخبز المنفوخ بدون فرن في المنزل.مقادير عمل خبز البالون أو الخبز المنفوخ
يحتوي خبز البالون أو الخبز المنفوخ على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من الحليب السائل.
- 5 أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- سمسم حسب الرغبة.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خبز البالون الطري بشكل سريع في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الحليب الدافئ مع والسكر والملح ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بوضع الخميرة ثم الدقيق بشكل تدريجي ونعجنها باليد حتى نحصل على عجينة ملساء وطرية.
- ثم نغطيها ونتركها حتى تخمر، بعد ذلك نقطعها إلى كرات صغيرة ونأخذ كل كرة ونغمسها بالسمسم.
- بعد ذلك نفردها بالنشابة إلى دائرة، ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل مثلث حتى تنتهي كمية العجين.
- نحضر مقلاة بها زيت ساخن على نار متوسطة ونضع الخبز بها حتى ينتفخ مثل البالون ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجه من الزيت على مناديل المطبخ حتى تمتص الزيت ونغطيها بفوطة نظيفة حتى يصبح طري.
- وبهذا نكون قد قدمنا الخبز المنفوخ بطريقة سهلة في المنزل وبأقل تكلفة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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يعد خبز البالون أو الخبز المنفوخ من أنواع الخبز الحديثة والمختلفة، ويتم تناوله على الإفطار أو كوجبة خفيفة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الخبز في المنزل دون الحاجة إلى شراءه، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، ويتم تحضيره بالزيت دون الحاجة إلى استخدام الفرن، وهو نوع من أنواع الخبز التي يتم تحضيرها بشكل إقتصادي وغير مكلف، ويمكن تحضيره لأطفال المدارس كوجبة خفيفة ويمكن حشوه بحشوات مختلفة مثل الجبن والبطاطس واللانشون واللحم وأنواع آخرى، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خبز البالون أو الخبز المنفوخ بدون فرن في المنزل.مقادير عمل خبز البالون أو الخبز المنفوخ
يحتوي خبز البالون أو الخبز المنفوخ على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من الحليب السائل.
- 5 أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- سمسم حسب الرغبة.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خبز البالون الطري بشكل سريع في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الحليب الدافئ مع والسكر والملح ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بوضع الخميرة ثم الدقيق بشكل تدريجي ونعجنها باليد حتى نحصل على عجينة ملساء وطرية.
- ثم نغطيها ونتركها حتى تخمر، بعد ذلك نقطعها إلى كرات صغيرة ونأخذ كل كرة ونغمسها بالسمسم.
- بعد ذلك نفردها بالنشابة إلى دائرة، ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل مثلث حتى تنتهي كمية العجين.
- نحضر مقلاة بها زيت ساخن على نار متوسطة ونضع الخبز بها حتى ينتفخ مثل البالون ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجه من الزيت على مناديل المطبخ حتى تمتص الزيت ونغطيها بفوطة نظيفة حتى يصبح طري.
- وبهذا نكون قد قدمنا الخبز المنفوخ بطريقة سهلة في المنزل وبأقل تكلفة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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