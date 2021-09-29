الدجاج المحشي بالأرز بأسهل طريقة وأحلى تتبيلة

الدجاج المحشي بالأرز من أحلى الأكلات التي يمكن تقديمها في المناسبات لشكلها المميز وطعمها الطيب الشهي، وهو طبق شهير يفضله الصغار والكبار حيث يعتبر وجبة متكاملة فهو يحتوي على خضروات مثل الجزر والبازلاء والبطاطس بجانب الأرز والدجاج، فالدجاج مصدر مهم للبروتين كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون وسهل الهضم لذلك فهو وجبة أساسية في كل البيوت، حيث يتم تقديمه كوجبة غداء مميزة ولذلك تبحث ربات البيوت عن وصفات جديدة لإعداده بدلا من الطرق التقليدية، حيث يمكن تحضيره بطرق متنوعة وحشوات مختلفة مثل حشوات الفريك والأرز واللحم المفروم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الدجاج المحشي بالأرز. مكونات الدجاج المحشي بالأرز مكونات الدجاج المحشي بالأرز مكونات الدجاج المحشي بالأرز غير مكلفة فالدجاج يتميز بأسعاره المنخفضة وبقيمته الغذائية العالية، ويتم تحضير الوصفة بالمكونات التالية:- 2 دجاجة متوسطة الحجم.

بصلة مبشورة ناعم.

2 طماطم مبشورة ناعم.

4 ملاعق كبيرة زبادي.

4 ملاعق عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب ماء.

أعواد خشبية للتثبيت. لتحضير الأرز 3 كوب أرز بسمتي منقوع نصف ساعة.

4 كوب ماء.

بصلة صغيرة مفرومة.

4 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة سبع بهارات.

ملعقة كبيرة ملح.

ثمرة بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات.

2 جزرة مكعبات.

كوب بازلاء.

شرائح بصل. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الدجاج المحشي بالأرز بالخطوات التالية:- نخلط البصل المبشور والطماطم مع الزبادي والملح والفلفل الأسود، ثم نضيف البابريكا وعصير الليمون ونصف كوب ماء مع تقليب المكونات. ثم نضع الدجاج المغسول والمصفى من الماء في التتبيلة لمدة 4 ساعات أو ليلة كاملة إن أمكن مع الحفظ في الثلاجة. لتحضير الأرز نقوم بتقليب بصلة صغيرة مفرومة في الزيت على النار حتى يصفر لونها. ثم نضيف ملعقة من السبع بهارات والملح والأرز البسمتي المنقوع مع التقليب. ثم نضيف 4 أكواب ماء ونترك الأرز لمدة 20 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج. نقلي مكعبات البطاطس في الزيت ثم الجزر والبازلاء أيضا. في صينية نضع الأرز والخضار المقلي مع التقليب ثم نأخذ مقدار من الأرز نحشو به الدجاج ثم نغلقه بالأعواد الخشبية. نفرد حلقات البصل في صينية ونضع الدجاج ونصف كوب ماء، ثم نغطي الدجاج بورق الزبدة ثم ورق الألومنيوم. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة 260 لمدة 70 دقيقة. ثم نرفع الغطاء ونترك الدجاج لمدة نصف ساعة على درجة 180 حتى يحمر لونه. نضع الأرز في طبق التقديم ونضع فوقه الدجاج بعد تمام النضج. طريقة عمل الدجاج المحشي بالأرز والكبدة كبد وقوانص الدجاج لها قيمة غذائية عالية كما أنها تتمتع بطعم طيب يعطي نكهة رائعة عند استخدامها في عمل الدجاج المحشي، ويمكننا تحضير الدجاج بحشوة الكبد والقوانص بالمكونات التالية:- دجاجة متوسطة.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

ربع كوب ليمون.

ربع كوب خل. مكونات الحشوة كوب كبير أرز.

بصلة كبيرة مقطعة.

قوانص وكبد دجاج مقطعة قطع صغيرة.

بهارات حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم. طريقة التحضير تتكون طريقة التحضير من الخطوات التالية:- نخلط الخل والليمون والملح والفلفل مع معجون الطماطم في الخلاط حتى تتجانس المكونات. ثم نسكب الخليط على الدجاجة وندخلها الثلاجة لمدة أربع ساعات. لتحضير الحشوة نأتي بمقلاة ونضع زيت الزيتون ثم البصل مع التقليب حتى يذبل ثم نضيف الثوم المفروم. نضع الكبد والقوانص ثم نضيف الفلفل الأسود والملح وكمية قليلة من الماء مع إضافة كوب من الأرز والبهارات حسب الرغبة.. نترك الخليط على نار هادئة لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار. ثم نقوم بحشو الدجاج بالأرز والكبدة ونغلقها باستخدام العيدان الخشبية. ثم نضع الدجاج في صينية بها قليل من الماء ونغطيها بورق الألومنيوم، وندخلها الفرن على درجة 260 لمدة 70 دقيقة. نقوم بإزالة ورق الألومنيوم ثم ندخلها الفرن مرة ثانية حتى يحمر لونها. دجاج محشي باللحم المفروم دجاج محشي باللحم المفروم المقادير دجاجة متوسطة.

ربع كيلو لحم مفروم.

بصلة مفرومة ناعم.

ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة. طريقة التحضير نضع البصل في مقلاة بها قليل من الزيت حتى يصفر لونه، ثم نضيف الفلفل الأخضر والثوم المفروم مع استمرار التقليب. ثم نضع اللحم المفروم ونستمر في التقليب لمدة عشر دقائق، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود. نغسل الدجاجة جيدا بالماء والخل، ثم نقوم بحشوها بالخلطة السابق ونغلقها جيداً حتى لاتخرج منها الحشوة. ثم نسلق الدجاجة مع البهارات المفضلة وقليل من الملح، ثم نخرجها من ماء السلق وندهنها بصلصة الطماطم ونضعها في الفرن حتى يحمر لونها. الوسوم

الدجاج المحشي بالأرز من أحلى الأكلات التي يمكن تقديمها في المناسبات لشكلها المميز وطعمها الطيب الشهي، وهو طبق شهير يفضله الصغار والكبار حيث يعتبر وجبة متكاملة فهو يحتوي على خضروات مثل الجزر والبازلاء والبطاطس بجانب الأرز والدجاج، فالدجاج مصدر مهم للبروتين كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون وسهل الهضم لذلك فهو وجبة أساسية في كل البيوت، حيث يتم تقديمه كوجبة غداء مميزة ولذلك تبحث ربات البيوت عن وصفات جديدة لإعداده بدلا من الطرق التقليدية، حيث يمكن تحضيره بطرق متنوعة وحشوات مختلفة مثل حشوات الفريك والأرز واللحم المفروم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الدجاج المحشي بالأرز. مكونات الدجاج المحشي بالأرز مكونات الدجاج المحشي بالأرز مكونات الدجاج المحشي بالأرز غير مكلفة فالدجاج يتميز بأسعاره المنخفضة وبقيمته الغذائية العالية، ويتم تحضير الوصفة بالمكونات التالية:- 2 دجاجة متوسطة الحجم.

بصلة مبشورة ناعم.

2 طماطم مبشورة ناعم.

4 ملاعق كبيرة زبادي.

4 ملاعق عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب ماء.

أعواد خشبية للتثبيت. لتحضير الأرز 3 كوب أرز بسمتي منقوع نصف ساعة.

4 كوب ماء.

بصلة صغيرة مفرومة.

4 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة سبع بهارات.

ملعقة كبيرة ملح.

ثمرة بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات.

2 جزرة مكعبات.

كوب بازلاء.

شرائح بصل. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الدجاج المحشي بالأرز بالخطوات التالية:- نخلط البصل المبشور والطماطم مع الزبادي والملح والفلفل الأسود، ثم نضيف البابريكا وعصير الليمون ونصف كوب ماء مع تقليب المكونات. ثم نضع الدجاج المغسول والمصفى من الماء في التتبيلة لمدة 4 ساعات أو ليلة كاملة إن أمكن مع الحفظ في الثلاجة. لتحضير الأرز نقوم بتقليب بصلة صغيرة مفرومة في الزيت على النار حتى يصفر لونها. ثم نضيف ملعقة من السبع بهارات والملح والأرز البسمتي المنقوع مع التقليب. ثم نضيف 4 أكواب ماء ونترك الأرز لمدة 20 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج. نقلي مكعبات البطاطس في الزيت ثم الجزر والبازلاء أيضا. في صينية نضع الأرز والخضار المقلي مع التقليب ثم نأخذ مقدار من الأرز نحشو به الدجاج ثم نغلقه بالأعواد الخشبية. نفرد حلقات البصل في صينية ونضع الدجاج ونصف كوب ماء، ثم نغطي الدجاج بورق الزبدة ثم ورق الألومنيوم. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة 260 لمدة 70 دقيقة. ثم نرفع الغطاء ونترك الدجاج لمدة نصف ساعة على درجة 180 حتى يحمر لونه. نضع الأرز في طبق التقديم ونضع فوقه الدجاج بعد تمام النضج. طريقة عمل الدجاج المحشي بالأرز والكبدة كبد وقوانص الدجاج لها قيمة غذائية عالية كما أنها تتمتع بطعم طيب يعطي نكهة رائعة عند استخدامها في عمل الدجاج المحشي، ويمكننا تحضير الدجاج بحشوة الكبد والقوانص بالمكونات التالية:- دجاجة متوسطة.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

ربع كوب ليمون.

ربع كوب خل. مكونات الحشوة كوب كبير أرز.

بصلة كبيرة مقطعة.

قوانص وكبد دجاج مقطعة قطع صغيرة.

بهارات حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم. طريقة التحضير تتكون طريقة التحضير من الخطوات التالية:- نخلط الخل والليمون والملح والفلفل مع معجون الطماطم في الخلاط حتى تتجانس المكونات. ثم نسكب الخليط على الدجاجة وندخلها الثلاجة لمدة أربع ساعات. لتحضير الحشوة نأتي بمقلاة ونضع زيت الزيتون ثم البصل مع التقليب حتى يذبل ثم نضيف الثوم المفروم. نضع الكبد والقوانص ثم نضيف الفلفل الأسود والملح وكمية قليلة من الماء مع إضافة كوب من الأرز والبهارات حسب الرغبة.. نترك الخليط على نار هادئة لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار. ثم نقوم بحشو الدجاج بالأرز والكبدة ونغلقها باستخدام العيدان الخشبية. ثم نضع الدجاج في صينية بها قليل من الماء ونغطيها بورق الألومنيوم، وندخلها الفرن على درجة 260 لمدة 70 دقيقة. نقوم بإزالة ورق الألومنيوم ثم ندخلها الفرن مرة ثانية حتى يحمر لونها. دجاج محشي باللحم المفروم دجاج محشي باللحم المفروم المقادير دجاجة متوسطة.

ربع كيلو لحم مفروم.

بصلة مفرومة ناعم.

ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة. طريقة التحضير نضع البصل في مقلاة بها قليل من الزيت حتى يصفر لونه، ثم نضيف الفلفل الأخضر والثوم المفروم مع استمرار التقليب. ثم نضع اللحم المفروم ونستمر في التقليب لمدة عشر دقائق، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود. نغسل الدجاجة جيدا بالماء والخل، ثم نقوم بحشوها بالخلطة السابق ونغلقها جيداً حتى لاتخرج منها الحشوة. ثم نسلق الدجاجة مع البهارات المفضلة وقليل من الملح، ثم نخرجها من ماء السلق وندهنها بصلصة الطماطم ونضعها في الفرن حتى يحمر لونها.

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