بملعقة من زبدة الشيا اصنعي كريم مزيل عرق قوي ورهيب ليعطي رائحة مميزة

كريم مزيل العرق ، يعتبر من المزيلات التي لا تحتوي على أي نسبة من المواد التي تؤثر على البشرة ولكن بالعكس فأنه يحتوي على مواد طبيعية وفعالة لتعطي رائحة مميزة وقوية وتعمل على تفتيح منطقة الأبط، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على مزيلات فعالة ومجربة ومضمونة وتظل لمدة أطول ولا تؤثر على البشرة الحساسة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم مزيل العرق الرهيب للبشرة الحساسة ليعطي رائحة ظل لمدة 24ساعة.

مكونات عمل مزيل عرق البشرة الحساسة

يتكون مزيل عرق البشرة الحساسة من بعض المكونات التي تجعل البشرة رائعة وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة من النشا.

٥ قطرات من فيتامين اي.

٨ قطرات من زيت اللافندر.

٣ قطرات من زيت مريمية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي للبشرة الحساسة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضعه على نار متوسطة ونضع به زيت جوز الهند وزبدة الشيا وشمع العسل مع التقليب المستمر حتى يذوب الخليط. نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. نضيف بعد ذلك زيت اللافندر وزيت المريمية وفيتامين اي ونقلب المكونات جيداً. نخلط المكونات جيداً في وعاء الخلاط أو بالمضرب اليدوي حتى الحصول على خليط متجانس كريمي. نسكب الخليط في وعاء زجاجي صغير ونضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة. ثم نخرج البرطمان من الثلاجة بعد انتهاء المدة ونقوم يستخدمه في أي وقت.

فوائد زيت جوز الهند

هناك بعض الفوائد التي يمنحها زيت جوز الهند للبشرة وهي كالتالي:-

يحتوي جوز الهند على مضادات الأكسدة والميكروبات والفطريات التي تعمل على التخلص من حروق الشمس.

يساعد على ترطيب البشرة ويمنع جفافها ويحافظ على صحة البشرة.

يعمل على التخلص من الجراثيم التي توجد على البشرة التي تسبب حب الشباب.

يقلل من ظهور علامة الشيخوخة ويقلل من التجاعيد المبكرة للبشرة.

نصائح عند استخدام النشا

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية والمختلطة وهي كالتالي:-