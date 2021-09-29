طريقة عمل كيكة الرمل بعلبة زبادي سهلة ولذيذة وتذوب في الفم

كيكة الرمل ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الرمل.

مكونات كيكة الرمل

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من السكر.

بيضتين.

رشة فانيليا.

ربع كوب زيت.

نصف كوب دقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

للوجه

سميد محمس

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب المحلى المكثف.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الرمل وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط جميع مكونات الوصفة جيدا مع بعضهم البعض باستخدام المضرب الكهربائي ما عدا الدقيق والبيكنج بودر.

وبعدما تختلط جميع المكونات جيدا نقوم بنخل الدقيق ثم نخلط معه البيكنج بودر ثم نقوم بإضافتهم للخليط ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بصب خليط الكيك في صينية مدهونة بالزيت.

ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة ١٨٠ درجة حرارة.

وبعدما تتم تسوية الكيكة بعد مرور المدة المحددة نقوم بفرد الحليب المحلى المكثف علي وجه الكيكة ثم نرش من فوقه سميد البسبوسة المحمس.

وتكون كيكة الرمل بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تزيينها بالشوكولاتة السائلة الداكنة أو الشوكولاتة البيضاء أو صوص الكراميل.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: