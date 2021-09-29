طريقة عمل الديتوكس بالخيار والتفاح الأخضر.. مشروب التخسيس المفضل

طريقة عمل الديتوكس بالخيار والتفاح الأخضر كأحد مشروبات للتخسيس نقدمها لكم خلال هذا المقال، حيث يعتبر مشروب الديتوكس من المشروبات المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص ويتم تحضيرها بشكل سريع وذلك لأن جميع المكونات التي تستخدم في تحضيرها متوفرة في كل منزل، فيما يلي تعرفوا على طريقة إعداد هذا المشروب اللذيذ في المنزل مثلا الكافيهات. مكونات عمل مشروب الديتوكس مكونات عمل مشروب الديتوكس يتم تحضير مشروب الديتوكس لانقاص الوزن والتخلص من الدهون باستخدام المكونات التالية: خيارة كبيرة الحجم.

ثمرة من التفاح الأخضر.

أربع أوراق من النعناع.

زجاجة من الماء المفلتر. طريقة عمل الديتوكس بالخيار والتفاح الأخضر طريقة عمل الديتوكس بالخيار والتفاح الأخضر للحصول على مشروب ديتوكس رائع بمذاق مثل المحلات يمكنك اتباع الخطوات التالية: نقوم بتقطيع حبة الخيار كبيرة الحجم إلى شرائح صغيرة.

بعد ذلك نقطع ثمار التفاح أيضًا إلى شرائح ذات حجم صغير.

نترك أوراق النعناع كاملة ولا يتم تقطيعها.

نضع المكونات السابقة في قارورة مليئة بالماء ونتركه لفترة (مدة ساعتين) في مكان بارد أو في الثلاجة.

يمكنك الآن تناول مشروب الديتوكس وهو بارد.

كذلك يمكن إضافة شرائح من البرتقال أو الليمون وذلك للحصول على نكهة مميزة للمشروب.

يمكن إضافة أعواد القرفة أيضًا، حيث تتميز بقدرتها على حرق الدهون وعلاج السمنة.

الأشخاص الذين يريدون الحصول على قوام شبه متماسك من مشروب الديتوكس عليهم خلط المكونات في الخلاط حتى يصبح ثقيل إلى حد ما ويمكن تناوله.

يمكن وضع المشروب بعد تحضيره في الفريزر حتى يصبح مثلجًا وبعد ذلك تستطيعون اصطحابه في أي مكان تذهبون إليه.

بعض الأشخاص يمكنهم تحضير مشروب الديتوكس من الخيار وأوراق النعناع فقط في حالة عدم توفر باقي المكونات. فوائد مشروب الديتوكس فوائد مشروب الديتوكس مشروب الديتوكس غني بالكثير من الفوائد الصحية، ولذلك يحرص عدد كبير من الأشخاص على تناوله، وتتمثل الفوائد فيما يلي: المشروب المفضل لحرق الدهون، خاصة عندما يحتوي على النعناع والليمون وأعواد القرفة أيضاً.

يحتوي على الفواكه مثل التفاح وعلى الخيار مما يجعله مصدر لبعض الفيتامينات المفيدة للجسم.

مشروب منعش نظراً لاحتوائها على شرائح الليمون ويمكنك اصطحابه وتناوله في أي مكان. الوسوم

طريقة عمل الديتوكس بالخيار والتفاح الأخضر كأحد مشروبات للتخسيس نقدمها لكم خلال هذا المقال، حيث يعتبر مشروب الديتوكس من المشروبات المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص ويتم تحضيرها بشكل سريع وذلك لأن جميع المكونات التي تستخدم في تحضيرها متوفرة في كل منزل، فيما يلي تعرفوا على طريقة إعداد هذا المشروب اللذيذ في المنزل مثلا الكافيهات. مكونات عمل مشروب الديتوكس مكونات عمل مشروب الديتوكس يتم تحضير مشروب الديتوكس لانقاص الوزن والتخلص من الدهون باستخدام المكونات التالية: خيارة كبيرة الحجم.

ثمرة من التفاح الأخضر.

أربع أوراق من النعناع.

زجاجة من الماء المفلتر. طريقة عمل الديتوكس بالخيار والتفاح الأخضر طريقة عمل الديتوكس بالخيار والتفاح الأخضر للحصول على مشروب ديتوكس رائع بمذاق مثل المحلات يمكنك اتباع الخطوات التالية: نقوم بتقطيع حبة الخيار كبيرة الحجم إلى شرائح صغيرة.

بعد ذلك نقطع ثمار التفاح أيضًا إلى شرائح ذات حجم صغير.

نترك أوراق النعناع كاملة ولا يتم تقطيعها.

نضع المكونات السابقة في قارورة مليئة بالماء ونتركه لفترة (مدة ساعتين) في مكان بارد أو في الثلاجة.

يمكنك الآن تناول مشروب الديتوكس وهو بارد.

كذلك يمكن إضافة شرائح من البرتقال أو الليمون وذلك للحصول على نكهة مميزة للمشروب.

يمكن إضافة أعواد القرفة أيضًا، حيث تتميز بقدرتها على حرق الدهون وعلاج السمنة.

الأشخاص الذين يريدون الحصول على قوام شبه متماسك من مشروب الديتوكس عليهم خلط المكونات في الخلاط حتى يصبح ثقيل إلى حد ما ويمكن تناوله.

يمكن وضع المشروب بعد تحضيره في الفريزر حتى يصبح مثلجًا وبعد ذلك تستطيعون اصطحابه في أي مكان تذهبون إليه.

بعض الأشخاص يمكنهم تحضير مشروب الديتوكس من الخيار وأوراق النعناع فقط في حالة عدم توفر باقي المكونات. فوائد مشروب الديتوكس فوائد مشروب الديتوكس مشروب الديتوكس غني بالكثير من الفوائد الصحية، ولذلك يحرص عدد كبير من الأشخاص على تناوله، وتتمثل الفوائد فيما يلي: المشروب المفضل لحرق الدهون، خاصة عندما يحتوي على النعناع والليمون وأعواد القرفة أيضاً.

يحتوي على الفواكه مثل التفاح وعلى الخيار مما يجعله مصدر لبعض الفيتامينات المفيدة للجسم.

مشروب منعش نظراً لاحتوائها على شرائح الليمون ويمكنك اصطحابه وتناوله في أي مكان.

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