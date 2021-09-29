معجزة الفازلين والتخلص من الشعر الأبيض نهائيا

التخلص من الشيب أو الشعر الأبيض هي مشكلة تؤرق الرجال والنساء ولكنها تهم السيدات بصفة خاصة حيث أن السيدات يهتمون بمظهرهم وينزعجون من ظهور الشعر الأبيض حيث أنه دلالة أو علامة من علامات التقدم بالعمر ولذلك تبحث السيدات عن كل جديد في التخلص من الشعر الابيض فيقومون باستخدام الحنة أو الصبغات غالية الثمن ولكنها اصبحت لا تجدي نفعا وسريعا ما يذهب اللون ويرجع الشعر الابيض للظهور مرة اخرى وتترك الصبغة اثار سلبية على فروة الرأس والشعر وخاصة استخدام الاكسجين لذلك نمصح السيدات باستخدام المواد الطبيعية والتي لا تؤثر سلبيا على الشعر ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على معجزة الفازلين في القضاء على الشعر الابيض نهائيا.

التخلص من الشعر الابيض باستخدام الفازلين:

الفازلين هو من أهم المكونات الطبية والتي من الضروري وجودها في كل منزل والذي لا يعرفه الكثيرين عن الفازلين أنه يقوم بعلاج الشيب والتخلص منه وهو ما سنتعرف عليه.

2 ملعقة من الفازلين.

2 ملعقة من الشاي

ملعقة من البن

ربع كوب من الماء

ربع ملعقة من صودا الخبز

زيت زيتون

زيت خروع

3 ملاعق من النشا

2 ملعقة من الدقيق

المكونات:طريقة التحضير:

نقوم بغلي القهوة والشاي معاً في ربع كوب من الماء حتى يختلطا معا ثم نتركهم جتى يبرد الخليط تماماً.

ثم نحضر وعاء بلاستيكي ونضع به باقي المكونات الأخرى ونكون بخلطهم جيدا ثم نقوم بصب خليط القهوة والشاي عليهم ثم نقوم بخلطهم حتى يتكون لدينا مزيج كريمي ثم نقوم بتطبيق هذا المزيج على الشعر ثم نتركه على الشعر لمدة ساعتين ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو وسوف تري النتيجة بنفسك.

أوراق الكاري والتخلص من الشعر الأبيض: المكونات :

بعض من اوراق الكاري

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير

نقوم بغلي ورق الكاري مع زيت جوز الهند حتى نلاحظ أن اوراق الكاري قد تفحم لونها واحترقت، ثم نقوم بازالته من النار ونقوم بتصفيته ثم نضع هذا المزيج على الشعر ثم نقوم بتدليك الشعر ونتركه على الشعر لمدة ساعة ثم نقوم بشطف الشعر ونقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الاسبوع.