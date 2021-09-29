طريقة عمل كيكة الحليب الساخن اللذيذة والهشة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

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تعد كيكة الحليب الساخن ، من أشهي وألذ أنواع الكيك المغذي والمفيد للجسم، لأنه يتكون من البيض والحليب والزبدة وسكر وكل هذه المكونات طبيعية وصحية، وغنية بالكثير من الكالسيوم والفيتامينات، اللازم لبناء عظام الأطفال، و هي كعكة إسفنجية بالزبدة من المطبخ الامريكي، يمكنك تحضيرها علي الصاج أو خبزها في مقلاة الأنبوب، وتعتبر هذه الكعكة هي إحدى أنواع الكيك المميزة جداً والتي تعطي نتائج مميزة، حتي أنها تصلح كنوع من الكيكة الاسفنجية، والتي تحتاجين إليها في حفلات أعياد الميلاد والمناسبات، هي كيكة يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك علي الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وتتميز بمذاق رائع وللذيذ ومختلف، وتتميز هذه الكعكة بسهولة تحضيرها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهشة بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات عمل كيكة الحليب الساخن
من هنا سوف نعرض عليكم أبسط المقادير للعمل هذا النوع من الكيك وهي كما يلي:-
- 2 بيضة.
- ثلاث أرباع كوب سكر أبيض نقي حبيبات.
- ربع كوب زيت نباتي.
- كوب دقيق أبيض.
- معلقة صغيرة بكينج بودر.
- مقدار معلقة كبيرة فانيليا.
- نصف كوب حليب.
- ثلاث ملاعق زبدة كبيرة.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير كيكة الحليب الساخن في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار بولة بلاستك كبيرة الحجم، ونضع به السكر والزيت، ونضربهم يدوياً إلي أن يفتح للون الخليط.
- يستمر الضرب حتي نحصل علي قوام ناعم ومتجانس، ويخلو من الحبيبات السكر تماماً ولون فاتح كريمي.
- ثم نضيف بكينج بودر و رشة ملح، ونضع مقدار الدقيق عن طريق منخل صغير، مع ملاحظة إضافة كل المكونات الجافة من دقيق، وبكينج بودر وملح معاً.
- بعد ذلك يتم خلط المكونات بالمضرب، في اتجاه واحد حتي يتكون خليط ممتزج ومتجانس وناعم.
- ثم نقوم بوضع الحليب مع الزبدة، في إناء للتسخين علي نار حتي الغليان، وبعد الغليان مباشرتنا صبي خليط الحليب الساخن علي العجينة، مع التقليب بسرعة.
- ونستمر في التقليب حتي يتجانس الخليط، ثم نضيف الفانيليا السائلة، كخطوة أخيرة ونقلب أيضاً.
- بعد ذلك صبي الخليط في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة، وادخليها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 25 دقيقة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك أخرجيها من الفرن واتركيها حتي تبرد قليلاً، ثم قدميها بالهناء والشفاء، بجانب الشاي أو القهوة.
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تعد كيكة الحليب الساخن ، من أشهي وألذ أنواع الكيك المغذي والمفيد للجسم، لأنه يتكون من البيض والحليب والزبدة وسكر وكل هذه المكونات طبيعية وصحية، وغنية بالكثير من الكالسيوم والفيتامينات، اللازم لبناء عظام الأطفال، و هي كعكة إسفنجية بالزبدة من المطبخ الامريكي، يمكنك تحضيرها علي الصاج أو خبزها في مقلاة الأنبوب، وتعتبر هذه الكعكة هي إحدى أنواع الكيك المميزة جداً والتي تعطي نتائج مميزة، حتي أنها تصلح كنوع من الكيكة الاسفنجية، والتي تحتاجين إليها في حفلات أعياد الميلاد والمناسبات، هي كيكة يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك علي الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وتتميز بمذاق رائع وللذيذ ومختلف، وتتميز هذه الكعكة بسهولة تحضيرها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهشة بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات عمل كيكة الحليب الساخن
من هنا سوف نعرض عليكم أبسط المقادير للعمل هذا النوع من الكيك وهي كما يلي:-
- 2 بيضة.
- ثلاث أرباع كوب سكر أبيض نقي حبيبات.
- ربع كوب زيت نباتي.
- كوب دقيق أبيض.
- معلقة صغيرة بكينج بودر.
- مقدار معلقة كبيرة فانيليا.
- نصف كوب حليب.
- ثلاث ملاعق زبدة كبيرة.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير كيكة الحليب الساخن في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار بولة بلاستك كبيرة الحجم، ونضع به السكر والزيت، ونضربهم يدوياً إلي أن يفتح للون الخليط.
- يستمر الضرب حتي نحصل علي قوام ناعم ومتجانس، ويخلو من الحبيبات السكر تماماً ولون فاتح كريمي.
- ثم نضيف بكينج بودر و رشة ملح، ونضع مقدار الدقيق عن طريق منخل صغير، مع ملاحظة إضافة كل المكونات الجافة من دقيق، وبكينج بودر وملح معاً.
- بعد ذلك يتم خلط المكونات بالمضرب، في اتجاه واحد حتي يتكون خليط ممتزج ومتجانس وناعم.
- ثم نقوم بوضع الحليب مع الزبدة، في إناء للتسخين علي نار حتي الغليان، وبعد الغليان مباشرتنا صبي خليط الحليب الساخن علي العجينة، مع التقليب بسرعة.
- ونستمر في التقليب حتي يتجانس الخليط، ثم نضيف الفانيليا السائلة، كخطوة أخيرة ونقلب أيضاً.
- بعد ذلك صبي الخليط في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة، وادخليها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 25 دقيقة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك أخرجيها من الفرن واتركيها حتي تبرد قليلاً، ثم قدميها بالهناء والشفاء، بجانب الشاي أو القهوة.
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