15 غلطة بتعمليها مع البنطلون الجينز

ليفي شتراوس هو صاحب فكرة البنطلون الجينز سنة 1971 ، ومن الوقت لحد يومنا ده ، البنطلون الجينز مر بمراحل تطور كتير ، وبقى قطعة اساسية في حياة كل شخص تقريبا في كل انحاء العالم ، وغالبا هنلاقي في دولاب كل واحد فينا مش اقل من 2 – 3 بنطلونات جينز بستايلات مختلفة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على غلطات بنعملها مع البنطلون الجينز ، اعرفيها معانا وتجنبيها.

غلطات بنعملها مع البنطلون الجينز:

1- تنسيق قطعتين جينز بنفس اللون:

موضة تنسيق ستايل كامل بالجينز رجعت تاني ، يعني تقدري تلبسي بنطلون جينز وتنسقي معاه قميص جينز او جاكيت جينز ، لكن ضروري انك تاخدي بالك ان القطعتين ميبقوش لون واحد ، اختاري قطعتين بالوان مختلفة ده هيعمل تباين وهيظهر مظهرك احلى.

2- جينز برجل مستقيمة بطول غلط:

الجينز اللي برجل مستقيمة تقريبا عنصر اساسي في دولابنا ، ولكن لازم تعرفي ان الستايل ده من الجينز طوله يبقى لحد الكاحل بس ، لان الرجل الطويلة اوي هتبين الساقين اضخم.

3- تنية الرجل مش متساوية:

تنية الجينز بتبقى حلوة لو الرجل طويلة اوي وعايزة تقصريها بالتنية ، او لو حابه تغيري في شكل البنطلون وتعملي لوك مختلف ، لكن لازم التنية تكون متساوية وشكلها مرتب ، وبننصحك تستخدمي صوباعك الابهام عشان تقيسي التنية للرجلين الاتنين وتخليهم متساويين.

4- الارتفاع الغلط:

ارتفاع البنطلون هو المسافة من وسط البنطلون لمنطقة التماس الساقين ، مهم لما تيجي تختاري الارتفاع تحطي في اعتبارك شكل جسمك, طول الجذع ، على سبيل المثال ، لو انتي جذعك طويل اختاري جينز بوسط عالي مناسب بحيث ميكونش عامل انتفاخ بين الساقين وتكوني مرتاحة وانتي لابساه.

5- البوت الضيق:

اول حاجة لازم تعرفيها انك لازم تختاري جينز ضيق لو هتدخليه جوه الشوز ، لان الستايل الواسع ممكن يعمل تنيات مش حلوة عند الركبتين وهيضايقك في اللبس ، تاني حاجة اختاري البوت اللي رجله عريضة.

6- الجينز جوه الانكل بوت:

رجل البنطلون المفروض متبقاش متداخلة مع رقبة الانكل بوت او البوت القصير ، الافضل ان الجينز ينتهي ب 0.4 – 0.8 سم للجزء العلوي من الشوز.

7- بنطلون جينز بوسط متوسط فوق الخصر:

لو عندك جينز الوسط بتاعه بارتفاع متوسط ، اتأكدي انك متسحبيهوش لحد السره ويبقى مغطيها ، لان ده هيعمل تنيات شكلها مش حلو بين الساقين.

8- ستايل مش مناسب لشكل جسمك:

المفروض ماتمشيش ورا الموضة بشكل اعمى ، لازم تحطي في اعتبارك خصوصيات شكل جسمك ، على سبيل المثال ، الجينز الضيق من فوق ونازل على واسع عند الركبتين ، مش مناسب للبنات المليانين القصيرين ، ولكن هيبقى افضل مع البنات الطوال والرفيعين.

9- الجينز منخفض للوركين:

لو نزلتي الجينز متوسط الارتفاع للوركين ، هتعملي لوك عصري كاجوال oversize ، ولكن لو انتي مش طويلة اللوك ده هيطلع شكله مش حلو تجنبيه.

10- الجينز الضيق الطويل اوي:

الجينز القصير فوق الكاحل ده الستايل التريندي حاليا ، والجينز الضيق الطويل المتني بقى حاليا موضته قديمة شوية.

11- جينز منخفض الارتفاع مع بلوزة قصيرة:

و هتلبسي من فوق توب قصير الافضل تنسقيه مع جينز بوسط عالي ، واتجنبي الوسط المنخفض.

12- جينز flared بطول غلط:

الطول المناسب للجينز المستقيم هو 0.5 فوق الارض ، لان الرجل القصيرة ممكن تبين الرجل ممتلئة اكتر ، والطويلة اوي هتبقى نازلة على الارض.

13- جينز مقاسة كبير:

لما بنيجي نشتري الجينز غالبا بنبقى محتارين بين مقاسين ، ومصممين الازياء بينصحوا انك الافضل تختاري المقاس الاصغر ، لان الجينز مع اللبس والغسيل مقاسه بيكبر ويتمدد.

14- الجيوب الخلفية مش مظبوطة:

شكل ومكان الجيوب الخلفية ممكن يغير شكل الجسم اكتر ما انتي متخيلة ، الجيوب الواسعة هتخلي الوركين يبانوا اعرض ، والجيوب اللي خياطتها محبوكة اوي هتدي طول للساقين ، وهتبين شكل الجسم ممتليء اكتر.

15- الجينز السكيني من غير حزام:

على الرغم ان البنطلون السكيني مبقاش موضة زي من خمس سنين ، ولكن ما زال تقدري تلبسيه ، ولكن ممكن تغيري في شكله وتلبسي معاه حزام عشان تديه لوك عصري ، لان الاحزمة من الحاجات التريندي جدا في 2021.

ازاي تختاري البنطلون الجينز المناسب ليكي حسب شكل جسمك