بسبوسة حلواني مقرمشة بدقيق سميد كيك بسبوسة بمكونات أصلية

كيك بسبوسة حلواني مقرمشة بالمكونات الصحيحة وخطوات تحضيرها بنفس طعم وقوام الجاهزة، تعتبر البسبوسة من أشهر وأشهى حلويات الشرقية التي تصنع منذ القدم ولها طعم رائع وقوام طري بحروف مقرمشة وفي الوسط طرية بوجه ذهبي لامع من عسل تسقية الحلويات الشرقية، كل تلك الحلويات وأكثر سنتعلمها معا بمكونات حلواني الأصلية وستتمكني من تحضير أشهى أنواع حلويات الذهبية مصنعة بالسمن البلدي والسكر ودقيق والزبادي حتى تعطينا نتيجة رائعة تنال إعجاب الكبار والصغار وكل أسرتك. طريقة بسبوسة حلواني بدقيق سميد كيك بسبوسة بسبوسة طرية بدون بيض نحتاج إلى 2 كوب من دقيق سميد ناعم نصف كوب من السكر الأبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل. كوب من زبادي كامل الدسم. كوب من سمن بلدي. ملعقة صغيرة من مسحوق بيكنج بودر. ملعقة كبيرة من فانيليا. عدد 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند. كوب من فستق حلبي للتزيين. لعمل شربات نحتاج إلى عدد 2 كوب من سكر الأبيض. كوب ونصف الكوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من فانيليا. ملعقة كبيرة من عسل جلوكوز. ملعقة كبيرة من زبدة. خطوات عمل بسبوسة حلواني مقرمشة نبدأ بعمل شربات أو عسل تسقية البسبوسة بوضع قدر على النار به الماء مع سكر وتوضع على حرارة متوسطة حتى غليان الماء.

قلبي مكونات حتى تتأكدي من ذوبان السكر، ثم تخفض الحرارة تحت الوعاء لمدة 10 دقائق حتى يحدث تكثف ويثقل قوامها.

ثم قبل رفع وعاء من على النار قومي بإضافة ماء الزهر أو الفانيليا وقلبي مكونات معا واتركيه جانبا حتى يحضر مزيج البسبوسة.

لتحضير البسبوسة في وعاء عميق يضاف عليها دقيق السميد مع سمن من دون تقليب أو عجن يضاف كل مكونات من غير تقليب أو عجن.

ثم يضاف عليها الزبادي والعسل والسكر وجوز الهند وبيكنج بودر واخلطي كل مكونات مع تقليب من أسفل لأعلى من دون عجن.

ثم احضري صينية الخبز البسبوسة وضعي عليها سمن إدهني الصينية بها ووزعي عليه خليط البسبوسة واخفقي صينية مرتين على الطاولة حتى تتساوى من وجه.

ثم يسخن الفرن على درجة حرارة عالية ويترك لمدة عشر دقائق حتى يسخن، ثم تدخل الصينية إلى فرن ساخن وتترك لمدة 20 دقيقة إلى نصف ساعة حتى تنضج.

عندنا تخرج من الفرن وتأخذ لون ذهبي من على الوجه، يصب عليها العسل السابق تجهيزه وهو ساخن والصينية ساخنة حتى تتشرب السريب كله. طريقة بسبوسة حلواني بدقيق سميد كيك بسبوسةخطوات عمل بسبوسة حلواني مقرمشة الوسوم

كيك بسبوسة حلواني مقرمشة بالمكونات الصحيحة وخطوات تحضيرها بنفس طعم وقوام الجاهزة، تعتبر البسبوسة من أشهر وأشهى حلويات الشرقية التي تصنع منذ القدم ولها طعم رائع وقوام طري بحروف مقرمشة وفي الوسط طرية بوجه ذهبي لامع من عسل تسقية الحلويات الشرقية، كل تلك الحلويات وأكثر سنتعلمها معا بمكونات حلواني الأصلية وستتمكني من تحضير أشهى أنواع حلويات الذهبية مصنعة بالسمن البلدي والسكر ودقيق والزبادي حتى تعطينا نتيجة رائعة تنال إعجاب الكبار والصغار وكل أسرتك. طريقة بسبوسة حلواني بدقيق سميد كيك بسبوسة بسبوسة طرية بدون بيض نحتاج إلى 2 كوب من دقيق سميد ناعم نصف كوب من السكر الأبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل. كوب من زبادي كامل الدسم. كوب من سمن بلدي. ملعقة صغيرة من مسحوق بيكنج بودر. ملعقة كبيرة من فانيليا. عدد 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند. كوب من فستق حلبي للتزيين. لعمل شربات نحتاج إلى عدد 2 كوب من سكر الأبيض. كوب ونصف الكوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من فانيليا. ملعقة كبيرة من عسل جلوكوز. ملعقة كبيرة من زبدة. خطوات عمل بسبوسة حلواني مقرمشة نبدأ بعمل شربات أو عسل تسقية البسبوسة بوضع قدر على النار به الماء مع سكر وتوضع على حرارة متوسطة حتى غليان الماء.

قلبي مكونات حتى تتأكدي من ذوبان السكر، ثم تخفض الحرارة تحت الوعاء لمدة 10 دقائق حتى يحدث تكثف ويثقل قوامها.

ثم قبل رفع وعاء من على النار قومي بإضافة ماء الزهر أو الفانيليا وقلبي مكونات معا واتركيه جانبا حتى يحضر مزيج البسبوسة.

لتحضير البسبوسة في وعاء عميق يضاف عليها دقيق السميد مع سمن من دون تقليب أو عجن يضاف كل مكونات من غير تقليب أو عجن.

ثم يضاف عليها الزبادي والعسل والسكر وجوز الهند وبيكنج بودر واخلطي كل مكونات مع تقليب من أسفل لأعلى من دون عجن.

ثم احضري صينية الخبز البسبوسة وضعي عليها سمن إدهني الصينية بها ووزعي عليه خليط البسبوسة واخفقي صينية مرتين على الطاولة حتى تتساوى من وجه.

ثم يسخن الفرن على درجة حرارة عالية ويترك لمدة عشر دقائق حتى يسخن، ثم تدخل الصينية إلى فرن ساخن وتترك لمدة 20 دقيقة إلى نصف ساعة حتى تنضج.

عندنا تخرج من الفرن وتأخذ لون ذهبي من على الوجه، يصب عليها العسل السابق تجهيزه وهو ساخن والصينية ساخنة حتى تتشرب السريب كله. طريقة بسبوسة حلواني بدقيق سميد كيك بسبوسةخطوات عمل بسبوسة حلواني مقرمشة

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