تعرفي على أسرار قلي البطاطس المقرمشة الخاصة بالمطاعم بدون ما تمتص نقطة زيت قرمشة ولذة غير طبيعية مثل الجاهزة

قلي البطاطس بدون مايشرب زيت هو امر هام جدا ترغب فيها الكثير من السيدات، وتبحث عنها بصفة مستمرة لكي تقدم لأبنائها طعم مميز من البطاطس باللون الذهبى الرائع المقرمش بالإضافة إلى القوام الهائل التي نحصل عليها ولكن من البطاطس التي تقوم بشرب كمية وفيرة من الزيت فذلك سوف يزيد من نسبة الكولسترول الضار جدا لصحة الجسم، بالإضافة إلى أنه يعاني منها اغلب الاشخاص التي لديهم سمنه مفرطة، أو بعض الامراض الاخرى لهذا سوف نتحدث اليوم عن الآثار المفيدة جدا و طريقة تحضير البطاطس بدون ماتشرب زيت.

يفضل أن يتم تقطيع البطاطس بشكل منتظم وبطريقة طبيعية حتى نقوم للحصول أيضا على طعم مقرمشة، افضل ايضا عندما نقوم بالتأكد من عدم وجود أي خدش أو ضرر لها، وإليكم طريقة التحضير:

كمية وفيرة من البطاطس.

3 من الخل.

5 ملاعق من النشا.

زيت للتحمير

يجب أولا أن نقوم بتقشير البطاطس بالطريقة الطبيعية. ثم نبدأ بتقطيعها على شكل أصابع. ولكن يفضل ايضا ان تكون جميع الاصابع اصابع متساوية ليس سميكة أو رفيعة. ولكنها سوف تكون وسط لكي تستوي بطريقة أسرع. ثم نبدأ بغسل البطاطس جيدا. ونبدا بتحضير وعاء واسع ونضع فيه كمية وفيرة من المياه مع إضافة الخل. ثم نضيف البطاطس بها ونتركها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. وبعد ذلك نبدأ بإخراج البطاطس من كمية المياه ونقوم بغسلها في مياه نظيفة دون الخل. ونبدأ بتجفيفها جيدا باستخدام فوطه نظيفه أو مناديل المطبخ. نضيف النشا مع كمية المياه التي تتواجد فيها لكي يتم تغليفها بشكل كامل. ننتظر من 20 الى 30 دقيقه ثم نقوم بتحضير مقلاة واسعة ونضع فيها كمية الزيت. يتم اضافة البطاطس بها مباشرة وبعد مرور ثلاث دقائق نبدا بازالة البطاطس من على النار. ونقوم بوضع على اوراق بيضاء او استخدام مناديل المطبخ ووضعها في الطبق. لكي تتشرب كمية الزيت التي تتواجد فيها.

تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق التي لا تأخذ أي نوع من الزيوت و لكنها سوف تحصل أيضا على طعم رائع مقرمش، و مميزه.