طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل المكرمل في الفرن بطعم أكثر من رائع

طاجن اللحم بالبصل ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل. مكونات طاجن اللحم بالبصل مكونات طاجن اللحم بالبصل سنتعرف فيما يلي علي مكونات طاجن اللحم ومكوناته بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: كيلو من اللحم المقطع لقطع صغيرة.

كيلو من البصل المقطع شرائح طويلة.

خمس فصوص ثوم مقطعين مكعبات صغيرة.

ملعقتين من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ونصف ملعقة صغيرة من البهار الحلة أو الكبيبة الصيني.

حبتين مستكة.

أربع ورقات لاورا.

أربع فصوص حبهان أو هيل.

رشة من جوزة الطيب المطحون. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بتشويح اللحم في إناء على النار مع ملعقتين كبار من السمن حتي يتغير لون اللحم.

وبعدما يتغير لون اللحم نقوم بإضافة البهارات ونقلبها جيدا مع اللحم.

ونستمر في تقليب اللحم وهو على النار من حين لآخر حتي يتشرب جميع السوائل التي تسيل منه.

وبعدما يتشرب اللحم جميع السوائل نقوم بإضافة البصل المقطع شرائح ونضع عليه ملعقة صغيرة من الملح ونقلبه جيدا مع قطع اللحم.

ثم نقوم بتهدئة النار حتي يذبل البصل ويأخذ القوام المكرمل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب ونصف من الماء إلي اللحم المخلوط مع البصل.

ونتركهم علي النار حتي يغلي الماء.

وبعدما يغلي الماء نقوم بوضع اللحم بالبصل مع الماء في طاجن ونوزع الأكلة في الطاجن بالتساوي علي جميع النواحي.

ثم نغلف الطاجن من الأعلي بورق الألمنيوم وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلي ساعة إلا ربع.

ويكون طاجن اللحم بالببصل بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء. طريقة عمل المايونيز يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي: بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. الوسوم

طاجن اللحم بالبصل ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل. مكونات طاجن اللحم بالبصل مكونات طاجن اللحم بالبصل سنتعرف فيما يلي علي مكونات طاجن اللحم ومكوناته بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: كيلو من اللحم المقطع لقطع صغيرة.

كيلو من البصل المقطع شرائح طويلة.

خمس فصوص ثوم مقطعين مكعبات صغيرة.

ملعقتين من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ونصف ملعقة صغيرة من البهار الحلة أو الكبيبة الصيني.

حبتين مستكة.

أربع ورقات لاورا.

أربع فصوص حبهان أو هيل.

رشة من جوزة الطيب المطحون. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بتشويح اللحم في إناء على النار مع ملعقتين كبار من السمن حتي يتغير لون اللحم.

وبعدما يتغير لون اللحم نقوم بإضافة البهارات ونقلبها جيدا مع اللحم.

ونستمر في تقليب اللحم وهو على النار من حين لآخر حتي يتشرب جميع السوائل التي تسيل منه.

وبعدما يتشرب اللحم جميع السوائل نقوم بإضافة البصل المقطع شرائح ونضع عليه ملعقة صغيرة من الملح ونقلبه جيدا مع قطع اللحم.

ثم نقوم بتهدئة النار حتي يذبل البصل ويأخذ القوام المكرمل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب ونصف من الماء إلي اللحم المخلوط مع البصل.

ونتركهم علي النار حتي يغلي الماء.

وبعدما يغلي الماء نقوم بوضع اللحم بالبصل مع الماء في طاجن ونوزع الأكلة في الطاجن بالتساوي علي جميع النواحي.

ثم نغلف الطاجن من الأعلي بورق الألمنيوم وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلي ساعة إلا ربع.

ويكون طاجن اللحم بالببصل بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء. طريقة عمل المايونيز يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي: بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

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