طريقة عمل فطائر العجوة اللذيذة بخطوات بسيطة في المنزل والطعم مختلف

تعد فطائر العجوة ، من أشهي وألذ المخبوزات التي يمكنك تحضيرها في المنزل، لأنها تتميز بسرعة تحضيرها، وهي وجبة شهية وللذيذة وغير مكلفة، ويمكنك تقديمها إلي أطفالك كنوع من التغير، وإعداد الفطائر في المنزل أصبح امراً سهلاً وجيد لأفراد اسرتك، ويمكنك تقديمها بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب في وجبة الإفطار، وهي تعتبر من وصفات الحلويات الشهية والمناسبة للتقديم بجانب القهوة، وهي مغذية جداً للأطفال لأنها تتكون من الحليب والسكر والبيض والدقيق وكل هذه المكونات طبيعية ومفيدة، لاحتوائها علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والكالسيوم الضروري بناء عظام الأطفال، وهي نوع من الفطائر التي تتميز بمذاق رائع ويعشقها الكثير من الكبار والصغار، وغالباً تكون مكوناتها موجودة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطائر العجوة اللذيذة في المنزل بكل بساطة وسهولة.

مكونات عمل فطائر العجوة

تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة موجودة في كل منزل وهي كالاتي:-

نصف كوب من الحليب الساخن.

2 بيضة.

كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

معلقة صغيرة حبهان مطحون.

حبة البركة.

مقادير للحشو:-

3 كوب تمر منزوع النوي.

4 ملاعق زبدة سائلة.

مقادير التلميع:-

حبة صفار بيضة.

3 ملاعق كبار حليب سائل.

ربع معلقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات عمل فطائر العجوة اللذيذة بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة، ونضع به المكونات الجافة معاُ واخلطيهم حتي تحصلي علي، عجينة متماسكة وطرية. ثم اتركي العجينة جانباً لتتخمر لمدة 40 دقيقة، ثم اضغطي عليها حتي يخرج الهواء منها، واتركيها ترتاح 10 دقائق أخرى. بعد ذلك قطعي العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، ثم افردي كل وحدة وامسحي وجهها بالزبدة الذائبة. ثم قومي بوضع التمر المعجون علي الحافة، ولفي عليه العجين ثم اصنعي دائرة جديدة، واتركيها كي يتضاعف حجمها مرة أخرى. بعد كدة قومي بخلط مقادير التلميع مع بعضها، وادهني به وجه العجين ورشي حبة البركة، وادخليها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تتحمر وتأخذ اللون الذهبي.

أسرار مهمة لنجاح وصفة الفطائر

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهم لضمان نجاح الوصفة وهي كالاتي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.

بعد ذلك عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.

السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.

اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.

من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

طريقة عمل فطائر السمسم الهشة و اللذيذة

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الفطائر الشهية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة عميقة، ونضع به 3 ملاعق من السكر ورشة ملح، ومعلقة صغيرة بكينج بودر ونصف كوب من الزيت، ونخلطهم جيداً. ثم نضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، و 5 ملاعق من حليب البودر، و 3 أكواب من اللبن الزبادي ونصف كوب ماء دافئ، ونستمر في الخفق. بعد ذلك نضع الدقيق بالتدريج حتي يتماسك، ونقلل كمية العجين حتي يصبح العجين مطاطي، ثم ادهني يدك بقليل من الزيت حتي لا يلتصق بها. بعد كدة يغطي العجين ويترك يتخمر لمدة نصف ساعة، ثم نشكل أقراص، وترص علي صينية مدهونة بالزيت ونرش الوجه بالسمسم. يخبز في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي يأخذ الون الذهبي وينضج، ويخرج ويغطي بفوطة نظيفة ثم يقدم.

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هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات بسيطة لعمل هذه الفطيرة وهي كالاتي:-