زبدة الليمون سر التفتيح للبشرة الغامقة بمكونات طبيعية من منزلك

زبدة الليمون من أشهر المنتجات المفيدة للبشرة، والتي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والزيوت المرطبة للجسم، والتي يمكننا تحضيرها منزليا بأكثر من طريقة بمكونات طبيعية متوفرة للعناية بالجسم والبشرة، ومن أهم فوائده تفتيح البشرة وتوحيد لونها بالإضافة إلى إزالة البقع الداكنة وخاصة الموجودة بالأماكن الحساسة، ومقاومة علامات التقدم في العمر وترطيب الجسم ومنع جفاف البشرة،كما أنها تفيد في إزالة النمش والكلف وآثار حب الشباب، وتعالج الترهلات التي تصيب الجلد وخاصة بعد الحمل والولادة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقتين لتحضير زبدة الليمون منزليا بمكونات طبيعية. مكونات زبدة الليمون مكونات زبدة الليمون يمكن تحضير زبدة الليمون في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة وغير مكلفة كالتالي:- 2 ملعقة كبيرة زبدة شيا.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

نصف فنجان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

كبسولة فيتامين E . طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير زبدة الليمون منزلياً بالخطوات التالية:- نخلط زبدة الشيا مع عصير الليمون في وعاء مناسب ثم نقلب حتى تمام الإمتزاج. نضيف زيت الليمون وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو ثم نخلط المكونات مع بعضها. ثم نفرغ محتوى كبسولة من فيتامين E على الخليط السابق ونستمر في التقليب. نعبأ الخليط في علبة نظيفة ومعقمة، ثم يحفظ لحين الاستخدام. طريقة التحضير الثانية تعتبر هذه الطريقة هي الأشهر عند العطارين لتحضير زبدة الليمون، وهى طريقة سهلة وبسيطة يتم فيها استخدام الزبدة الحيوانية ضمن المكونات بدلاً من زبدة الشيا. المكونات نصف كوب سكر أبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة صغيرة زبدة.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور ناعم.

ملعقة كبيرة نشا الذرة. طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة التحضير وهى كالتالي:- نخلط السكر مع النشا والماء ثم يوضع الخليط على نار هادئة حتى يذوب السكر تماماً. بعدها يضاف قشر الليمون، ثم عصير الليمون مع تقليب المكونات حتى يثقل قوام الخليط. نترك الخليط يغلي لمدة دقيقتين ثم نرفعه عن النار، ونضيف الزبدة مع تقليب المكونات حتى تمتزج تماماً. يوضع الخليط في وعاء محكم الإغلاق ويحفظ لحين استخدامها. طريقة الاستخدام ندهن الزبدة على الجسم أو المكان المراد تفتيحه، ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر.

نخلط ملعقة صغيرة من الزبدة مع قليل من زيت الورد ويستخدم الخليط كمزيل عرق طبيعي، ويمكن استخدام الخلطة يومياً لتفتيح هذه المنطقة والحصول على رائحة عطرة.

يمكن استخدامها لأصحاب البشرة الحساسة فهى لا تسبب حرقان أو تهيج للجلد. طريقة الاستخدام الوسوم

زبدة الليمون من أشهر المنتجات المفيدة للبشرة، والتي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والزيوت المرطبة للجسم، والتي يمكننا تحضيرها منزليا بأكثر من طريقة بمكونات طبيعية متوفرة للعناية بالجسم والبشرة، ومن أهم فوائده تفتيح البشرة وتوحيد لونها بالإضافة إلى إزالة البقع الداكنة وخاصة الموجودة بالأماكن الحساسة، ومقاومة علامات التقدم في العمر وترطيب الجسم ومنع جفاف البشرة،كما أنها تفيد في إزالة النمش والكلف وآثار حب الشباب، وتعالج الترهلات التي تصيب الجلد وخاصة بعد الحمل والولادة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقتين لتحضير زبدة الليمون منزليا بمكونات طبيعية. مكونات زبدة الليمون مكونات زبدة الليمون يمكن تحضير زبدة الليمون في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة وغير مكلفة كالتالي:- 2 ملعقة كبيرة زبدة شيا.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

نصف فنجان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

كبسولة فيتامين E . طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير زبدة الليمون منزلياً بالخطوات التالية:- نخلط زبدة الشيا مع عصير الليمون في وعاء مناسب ثم نقلب حتى تمام الإمتزاج. نضيف زيت الليمون وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو ثم نخلط المكونات مع بعضها. ثم نفرغ محتوى كبسولة من فيتامين E على الخليط السابق ونستمر في التقليب. نعبأ الخليط في علبة نظيفة ومعقمة، ثم يحفظ لحين الاستخدام. طريقة التحضير الثانية تعتبر هذه الطريقة هي الأشهر عند العطارين لتحضير زبدة الليمون، وهى طريقة سهلة وبسيطة يتم فيها استخدام الزبدة الحيوانية ضمن المكونات بدلاً من زبدة الشيا. المكونات نصف كوب سكر أبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة صغيرة زبدة.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور ناعم.

ملعقة كبيرة نشا الذرة. طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة التحضير وهى كالتالي:- نخلط السكر مع النشا والماء ثم يوضع الخليط على نار هادئة حتى يذوب السكر تماماً. بعدها يضاف قشر الليمون، ثم عصير الليمون مع تقليب المكونات حتى يثقل قوام الخليط. نترك الخليط يغلي لمدة دقيقتين ثم نرفعه عن النار، ونضيف الزبدة مع تقليب المكونات حتى تمتزج تماماً. يوضع الخليط في وعاء محكم الإغلاق ويحفظ لحين استخدامها. طريقة الاستخدام ندهن الزبدة على الجسم أو المكان المراد تفتيحه، ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر.

نخلط ملعقة صغيرة من الزبدة مع قليل من زيت الورد ويستخدم الخليط كمزيل عرق طبيعي، ويمكن استخدام الخلطة يومياً لتفتيح هذه المنطقة والحصول على رائحة عطرة.

يمكن استخدامها لأصحاب البشرة الحساسة فهى لا تسبب حرقان أو تهيج للجلد. طريقة الاستخدام

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