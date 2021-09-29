طريقة عمل بسكوت الشاي الاقتصادي بدون بيض مثل المخابز

يعتبر بسكوت الشاي من أجمل وألذ المخبوزات الشرقية، وتستطيع أن تقوم أي سيدة بعمله في المنزل بخطوات سريعة وبسيطة وبأقل التكاليف، ويفضل أغلب الأطفال والكبار تناوله مع كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة، ويحتوي هذا النوع من البسكويت على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تكون العظام والأسنان عند الأطفال، ويساعد على نموهم بطريقة سليمة، ويرجع ذلك إلى احتوائه على الحليب الذي يعتبر من أهم المواد الغذائية التي تمد الجسم بالمعادن والطاقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشاي الاقتصادي الهش رائع المذاق في المنزل بكل سهولة. مكونات عمل بسكوت الشاي مكونات عمل بسكوت الشاي سوف نتعرف على المكونات التي يحتوي عليها هذا النوع من المخبوزات وهى كما يلي:- ٣ أكواب من الدقيق.

٢ كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الحليب الطازج السائل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الشاي الاقتصادي الهش في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة بالمنزل وهى كما يأتي نحضر الخلاط، ثم نقوم بوضع السمنة والحليب والفانيليا، ثم نقوم بخفق جميع المكونات جيداً. نقوم بتفريغ المزيج في بوله كبيرة، ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنح بودر، ونقلبهم بشكل جيد حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة ولينه. نفرد العجينة على سطح متساوي بواسطة النشابة على شكل دائرة يكون سمكها مناسب. نقوم بتقطيع العجين على حسب الشكل الذي نرغب فيه. نحضر صينية فرن ونرص عليها قطع البسكويت، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية، ثم نتركها بالفرن حتى يصبح لونها ذهبي. نخرجها من الفرن، ثم نضع قطع البسكوت على طبق التقديم وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الشاي سوف نتعرف على بعض النصائح المهمة عند عمل البسكويت في المنزل وهى كما يلي تسخين الفرن جيداً مهم جداً لنجاح عملية الخبز.

خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها قبل وضع المواد السائلة.

يفضل أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

خفق العجين بالأيدي أفضل من المضرب الكهربائي.

يفضل أن يكون المعيار واحد حتى نحصل على عجينة سليمة وغير ملتصقة باليد. فوائد بسكوت الشاي للجسم فوائد بسكوت الشاي للجسم يحتوي البسكوت على العديد من الفوائد الكبيرة للجسم وهى كما يأتي:- يحتوي على سعرات حرارية عالية تعمل على زيادة نشاط الجسم خلال اليوم. يساعد على بناء العظام والإنسان عند الأطفال بسبب احتوائه على البيض واللبن. سهل الهضم على الأطفال وخاصة عند تناوله مع الشاي أو الحليب. يجعلنا نشعر بالشبع مما يساعدنا على إنقاص الوزن الزائد.. الوسوم

يعتبر بسكوت الشاي من أجمل وألذ المخبوزات الشرقية، وتستطيع أن تقوم أي سيدة بعمله في المنزل بخطوات سريعة وبسيطة وبأقل التكاليف، ويفضل أغلب الأطفال والكبار تناوله مع كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة، ويحتوي هذا النوع من البسكويت على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تكون العظام والأسنان عند الأطفال، ويساعد على نموهم بطريقة سليمة، ويرجع ذلك إلى احتوائه على الحليب الذي يعتبر من أهم المواد الغذائية التي تمد الجسم بالمعادن والطاقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشاي الاقتصادي الهش رائع المذاق في المنزل بكل سهولة. مكونات عمل بسكوت الشاي مكونات عمل بسكوت الشاي سوف نتعرف على المكونات التي يحتوي عليها هذا النوع من المخبوزات وهى كما يلي:- ٣ أكواب من الدقيق.

٢ كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الحليب الطازج السائل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الشاي الاقتصادي الهش في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة بالمنزل وهى كما يأتي نحضر الخلاط، ثم نقوم بوضع السمنة والحليب والفانيليا، ثم نقوم بخفق جميع المكونات جيداً. نقوم بتفريغ المزيج في بوله كبيرة، ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنح بودر، ونقلبهم بشكل جيد حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة ولينه. نفرد العجينة على سطح متساوي بواسطة النشابة على شكل دائرة يكون سمكها مناسب. نقوم بتقطيع العجين على حسب الشكل الذي نرغب فيه. نحضر صينية فرن ونرص عليها قطع البسكويت، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية، ثم نتركها بالفرن حتى يصبح لونها ذهبي. نخرجها من الفرن، ثم نضع قطع البسكوت على طبق التقديم وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت الشاي سوف نتعرف على بعض النصائح المهمة عند عمل البسكويت في المنزل وهى كما يلي تسخين الفرن جيداً مهم جداً لنجاح عملية الخبز.

خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها قبل وضع المواد السائلة.

يفضل أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

خفق العجين بالأيدي أفضل من المضرب الكهربائي.

يفضل أن يكون المعيار واحد حتى نحصل على عجينة سليمة وغير ملتصقة باليد. فوائد بسكوت الشاي للجسم فوائد بسكوت الشاي للجسم يحتوي البسكوت على العديد من الفوائد الكبيرة للجسم وهى كما يأتي:- يحتوي على سعرات حرارية عالية تعمل على زيادة نشاط الجسم خلال اليوم. يساعد على بناء العظام والإنسان عند الأطفال بسبب احتوائه على البيض واللبن. سهل الهضم على الأطفال وخاصة عند تناوله مع الشاي أو الحليب. يجعلنا نشعر بالشبع مما يساعدنا على إنقاص الوزن الزائد..

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