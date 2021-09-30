اصنعي بنفسك كريم الصبار والنشا وتمتعي ببشرة أكثر للمعان ونضارة وبدون تجاعيد

كريم الصبار والنشا ، كنز من الكنوز الطبيعية التي تحمل العديد من العناصر الجمالية الرائعة للبشرة، ويطلق عليه كريم عسل الجنة، أو كريم الالوفيرا، ويرجع أصل الكريم إلي العصر القديم، حيث كانت الملكة كيلوباترا تقوم باستخدامه يومياً كدهن لبشرتها لتظهر جمالها وأنوثتها، فهو غني بالمعادن التي تعمل على تجديد خلايا البشرة وتوحيد لونها، كما يعمل على محاربة الشيخوخة المبكرة والتجاعيد التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، ويقضي على البثور والحبوب نهائياً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الصبار والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الصبار والنشا السحري مكونات كريم الصبار والنشا السحري سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية المفيدة لصحة البشرة وهى كالتالي:- ملعقتين من جل الصبار. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز. ربع كوب من ماء الورد. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الصبار والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي وهى كالتالي:- نحضر علبة كبيرة ونضع جل الصبار والنشا ونخفق برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة ماء الورد، وعصير الليمون ونقلب باستمرار حتى يتجانس خليط.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع به ماء مغلي ونضع الإناء داخلها، ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم تماماً.

نرفع الإناء من الماء الساخن نتركه حتى يبرد، ثم نضيف الزيوت الطبيعية إليه ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم في الثلاجة ونحتفظ به كدهن يومي للبشرة حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد كريم الصبار والنشا للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يساعد على زيادة نضارة البشرة ويمنحها الجاذبية وللمعان. كما يعطي البشرة الصحة والمرونة ويحافظ على نعومتها. يساعد على حل جميع مشاكل البشرة بالكامل. يحارب التجاعيد وعلامات تقدم العمر ويمنع ظهورها مرة أخرى. يعيد للبشرة نضارتها وحيويتها ويقضي على الاسمرار وغمقان الوجه. كما يعمل على تبييض البشرة بشكل طبيعي وأمن. يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الاسمرار والبقع الداكنة. كما يعمل على تغذية البشرة وحمايتها من الجفاف. يفضل استخدام الكريم مرتين يومياً في الصباح والمساء حتى نجعل البشرة نضرة جميلة. الوسوم

كريم الصبار والنشا ، كنز من الكنوز الطبيعية التي تحمل العديد من العناصر الجمالية الرائعة للبشرة، ويطلق عليه كريم عسل الجنة، أو كريم الالوفيرا، ويرجع أصل الكريم إلي العصر القديم، حيث كانت الملكة كيلوباترا تقوم باستخدامه يومياً كدهن لبشرتها لتظهر جمالها وأنوثتها، فهو غني بالمعادن التي تعمل على تجديد خلايا البشرة وتوحيد لونها، كما يعمل على محاربة الشيخوخة المبكرة والتجاعيد التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، ويقضي على البثور والحبوب نهائياً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الصبار والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الصبار والنشا السحري مكونات كريم الصبار والنشا السحري سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية المفيدة لصحة البشرة وهى كالتالي:- ملعقتين من جل الصبار. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز. ربع كوب من ماء الورد. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الصبار والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي وهى كالتالي:- نحضر علبة كبيرة ونضع جل الصبار والنشا ونخفق برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة ماء الورد، وعصير الليمون ونقلب باستمرار حتى يتجانس خليط.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع به ماء مغلي ونضع الإناء داخلها، ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم تماماً.

نرفع الإناء من الماء الساخن نتركه حتى يبرد، ثم نضيف الزيوت الطبيعية إليه ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم في الثلاجة ونحتفظ به كدهن يومي للبشرة حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد كريم الصبار والنشا للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يساعد على زيادة نضارة البشرة ويمنحها الجاذبية وللمعان. كما يعطي البشرة الصحة والمرونة ويحافظ على نعومتها. يساعد على حل جميع مشاكل البشرة بالكامل. يحارب التجاعيد وعلامات تقدم العمر ويمنع ظهورها مرة أخرى. يعيد للبشرة نضارتها وحيويتها ويقضي على الاسمرار وغمقان الوجه. كما يعمل على تبييض البشرة بشكل طبيعي وأمن. يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الاسمرار والبقع الداكنة. كما يعمل على تغذية البشرة وحمايتها من الجفاف. يفضل استخدام الكريم مرتين يومياً في الصباح والمساء حتى نجعل البشرة نضرة جميلة.

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